Il petrolio Brent scende verso 90 dollari al barile mentre persistono le tensioni sulle rotte del Golfo: il ribasso segnala che il mercato può valutare un miglioramento delle forniture anche in presenza di attacchi. Nella rilevazione del 27 novembre delle 20:24 italiane, Investing.com mostra 90,60 dollari e −1,17% per il contratto indicato come febbraio 2027. È un prezzo indicativo intragiornaliero, non il regolamento ufficiale della seduta, e da solo non misura quanto rischio militare sia rimasto nelle quotazioni.

Il punto è la differenza fra recupero e normalità. Nel rapporto del 13 novembre, l’Agenzia internazionale dell’energia stimava che le esportazioni di greggio del Golfo in ottobre fossero tornate all’82% dei livelli precedenti alla guerra. Su una base convenzionale di 100, significa essere arrivati a 82: per recuperare i 18 mancanti serve ancora un aumento del 22% circa rispetto al livello raggiunto. Le consegne possono quindi migliorare abbastanza da frenare i prezzi e restare comunque lontane dalla piena disponibilità.

Le quotazioni da confrontare, senza mescolare i contratti

La scheda del Brent su Investing.com identifica lo strumento con il codice LCOG7, mese febbraio 2027, e riporta un riferimento precedente di 91,67 dollari. La differenza di 1,07 dollari corrisponde al ribasso dell’1,17%. La piattaforma qualifica la rilevazione come dato derivato: è utile per descrivere il movimento osservato, mentre un prezzo eseguibile dipende dalla sede di negoziazione e dallo strumento utilizzato.

Il WTI di gennaio 2027 rilevato da Yahoo Finance risultava invece a 83,12 dollari, in calo dello 0,67%, con orario indicato delle 14:13:04 EST, le 20:13:04 italiane. La fonte segnala dati differiti. I due riferimenti concordano sulla direzione negativa, ma riguardano scadenze e orari diversi: sottrarli per descrivere uno spread omogeneo fra Brent e WTI produrrebbe un confronto impreciso.

Perché il recupero delle esportazioni può pesare sul prezzo

Il rapporto petrolifero IEA di novembre quantifica le esportazioni di greggio del Golfo in ottobre in 15 milioni di barili al giorno e descrive un recupero dei flussi nonostante gli attacchi alle petroliere. Sono dati del mese precedente, pubblicati il 13 novembre: documentano il contesto dell’offerta, non le partenze delle navi di questa sera.

Il resoconto di mercato aggiornato da Investing.com affianca alle nuove tensioni la ripresa dei transiti e delle spedizioni. Questa spiegazione va attribuita alla testata: non disponiamo di una misurazione autonoma dei carichi giornalieri. Il confronto con il rapporto ufficiale chiarisce però il meccanismo possibile: quando arrivano più barili rispetto a quelli temuti, gli acquirenti possono avere meno urgenza di assicurarsi ogni consegna disponibile.

Il 22% che separa il miglioramento dal recupero completo

Il calcolo sull’indice 82 è semplice: 18 diviso 82, moltiplicato per 100, dà 21,95%. Non è una previsione di aumento delle esportazioni, ma la crescita necessaria a tornare alla base iniziale. La percentuale dell’IEA è arrotondata, perciò il risultato va letto come circa il 22%, senza attribuirgli una precisione superiore a quella del dato di partenza.

Per un compratore industriale questa distinzione ha una conseguenza concreta. Una disponibilità in ripresa può ridurre la pressione sul prezzo del greggio, mentre una singola raffineria continua ad avere problemi con determinate qualità o finestre di consegna. Il numero aggregato non dice se il barile giusto sia disponibile nel porto giusto e alla data prevista dal contratto. Per questo un mercato complessivamente meno teso può convivere con difficoltà locali.

Che cosa potrebbe cambiare la lettura del ribasso

Le informazioni decisive sono quelle operative: durata di eventuali fermate, carichi cancellati, tempi di viaggio e disponibilità delle rotte alternative. Un attacco capace di interrompere a lungo una catena di consegna avrebbe implicazioni diverse da un episodio che lascia proseguire le esportazioni. Il prezzo osservato oggi non permette di stabilire da solo quale dei due scenari prevarrà.

Il ribasso resta dunque compatibile con un mercato che riconosce il recupero dell’offerta e continua a incorporare un rischio sulle consegne. Per valutare i prossimi movimenti servirà confrontare nuovi dati fisici con quelli già attesi, mantenendo la stessa scadenza nelle serie di prezzo. La domanda utile non è soltanto quanti attacchi avvengano, ma quanti barili raggiungano effettivamente i compratori e quanto stabilmente possano continuare a farlo.