Il petrolio Brent resta a 80 dollari al barile nella previsione media per il 2027 di Bank of America, secondo il resoconto pubblicato da Investing.com il 27 novembre. La cifra coincide con il valore indicato da UBS per dicembre 2027, ma descrive un periodo diverso: una media dell’intero anno e un livello di fine anno non sono previsioni equivalenti.

La distinzione cambia ciò che può ricavarne un investitore. Dodici mesi tutti a 80 dollari e sei mesi a 90 seguiti da sei a 70 producono la stessa media mensile semplice di 80, pur terminando a prezzi differenti. Sono esempi ipotetici, non traiettorie indicate dalle banche: mostrano perché il solo numero nel titolo lascia aperta la domanda più importante, cioè quale percorso dei prezzi venga immaginato.

La previsione BofA e le condizioni che la sostengono

Il resoconto dell’outlook energetico BofA riferisce che la banca mantiene la stima sul Brent e indica una media di 74 dollari per il WTI. La valutazione viene attribuita allo stratega Francisco Blanch. Il caso centrale combina prosecuzione di un equilibrio geopolitico fragile e possibilità di un accordo di pace. Si tratta di una previsione confermata, non di un nuovo taglio annunciato oggi.

La lettura passa dunque dalle condizioni di offerta. La stessa fonte riferisce tre possibili sviluppi: accordo di pace, continuazione dello stato attuale o ripresa del conflitto. Un indebolimento dell’economia e una guerra dei prezzi nell’OPEC+ figurano fra i rischi al ribasso. Queste indicazioni provengono dal resoconto giornalistico della nota, che non è stata consultata direttamente.

Perché gli 80 dollari di UBS rispondono a un’altra domanda

Nella tabella delle previsioni a pagina 60 del rapporto UBS Year Ahead 2027, presentato il 18 novembre, il Brent è indicato a 90 dollari a giugno e a 80 a dicembre. Sono punti del calendario, non la media dei dodici mesi. Il confronto con BofA richiede quindi di conservare l’etichetta temporale accanto a ciascun importo.

Il nostro approfondimento sulle previsioni UBS per oro e Brent sviluppa il rapporto fra le due materie prime. Qui la domanda è diversa: quanto si assomigliano davvero due stime sul petrolio? Per rispondere servirebbe una sequenza mensile o trimestrale coerente per entrambe. I valori disponibili non permettono di affermare che le banche prevedano la stessa traiettoria, né di calcolare una media annua UBS dai soli riferimenti di giugno e dicembre.

Due percorsi a confronto, con la stessa media

Consideriamo prezzi medi mensili fittizi e assegniamo lo stesso peso a ogni mese. Nel primo percorso il barile resta a 80 dollari per tutti i dodici mesi: la somma è 960 e, divisa per 12, dà 80. Nel secondo percorso i primi sei mesi sono a 90 e gli altri sei a 70: la somma è ancora 960, perché 6 × 90 + 6 × 70 = 960.

Il secondo percorso termina però a 70 dollari, il 12,5% sotto gli 80 del primo. La media, da sola, non identifica il prezzo finale. Una serie che finisca a 80 può a sua volta avere una media superiore o inferiore: dipende da quanto tempo trascorre agli altri livelli. L’esempio usa mesi equiponderati per rendere visibile il meccanismo; una media di mercato calcolata sulle osservazioni giornaliere segue il relativo calendario di rilevazione.

Il costo dipende anche da quando si acquista

Per un’impresa ipotetica che compri 1.000 barili ogni mese, senza coperture, il costo del solo greggio nei due esempi sarebbe identico: 960.000 dollari nell’anno. Se acquistasse invece tutti i 12.000 barili nell’ultimo mese, spenderebbe 960.000 dollari nel primo caso e 840.000 nel secondo. La differenza di 120.000 dollari nasce dal calendario degli acquisti, pur partendo dalla stessa media mensile annuale.

Il calcolo esclude trasporto, stoccaggio, assicurazione, imposte, qualità del greggio e cambio: non è il preventivo di una fornitura reale né una stima della benzina al distributore. Serve a chiarire perché un’impresa debba confrontare la propria esposizione temporale con quella della previsione. Anche una media correttamente prevista può descrivere male il costo di chi concentra gli acquisti in poche settimane.

Che cosa manca per trasformare lo scenario in una valutazione

Per seguire l’outlook occorrerà osservare continuità delle forniture, decisioni dei produttori e domanda effettiva. Per confrontare le banche serviranno inoltre periodi e strumenti omogenei: prezzo a una data, media dell’anno e quotazione di un contratto future rispondono a domande differenti.

Una previsione sul barile non identifica infine il rendimento di un investimento: contano prezzo iniziale, strumento utilizzato, scadenze e costi. Il contributo dei nuovi 80 dollari di BofA è uno scenario con cui confrontare le proprie ipotesi economiche. La coincidenza numerica con UBS acquista significato soltanto dopo avere chiarito l’orizzonte al quale ciascuna banca si riferisce.