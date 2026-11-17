Perequazione pensioni 2027: chi a gennaio vedrà crescere l’assegno avrà la conferma che è partita la rivalutazione. Per sapere quanto vale davvero l’aumento dovrà però guardare anche alla regola con cui è stato calcolato. Su una pensione di circa 3.365 euro lordi al mese, l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) misura uno scarto di 41,90 euro lordi al mese tra la manovra proposta per il 2027 e il meccanismo ordinario. In entrambi i casi il pensionato riceverebbe più di prima. A cambiare è la parte dell’inflazione che recupererebbe.

Che cosa ha confermato l’INPS per la rata di gennaio

Nel comunicato dell’11 novembre l’INPS precisa che l’adeguamento comparirà già nel primo cedolino del 2027, anche per chi percepisce trattamenti superiori a quattro volte il minimo. L’Istituto distingue il momento dell’accredito dal calcolo finale: eventuali differenze legate alle norme che il Parlamento approverà saranno sistemate con un conguaglio successivo. La nota non ne indica il mese, il segno o l’importo e non fissa la percentuale individuale di aumento.

Per leggere il cedolino conviene partire dall’importo lordo della pensione ordinaria. Confrontare direttamente i bonifici di dicembre e gennaio può trarre in inganno: dicembre può comprendere la tredicesima, mentre sul netto pesano anche le trattenute fiscali. Una volta individuata la stessa voce lorda nei due mesi, si può distinguere l’aumento ricorrente da un eventuale arretrato, che incide su un solo pagamento.

Da dove vengono i 42 euro e chi riguarda il confronto

Nella tabella 3.12 dell’audizione sulla legge di bilancio, l’UPB prende come esempio un trattamento pari a cinque volte e mezzo il minimo INPS del 2026. Il minimo usato nei calcoli è di 611,85 euro mensili, quindi la pensione di partenza vale circa 3.365,18 euro lordi. Con la regola ordinaria per scaglioni arriverebbe a 3.458,80 euro. Con il sistema per fasce previsto dal disegno di legge arriverebbe a 3.416,90 euro. La differenza di 41,90 euro nasce dal confronto tra quei due possibili importi di arrivo. Non è una trattenuta che l’INPS ha annunciato per gennaio.

In questo esempio la pensione crescerebbe comunque di circa 52 euro lordi al mese con la manovra. L’UPB ha usato un’ipotesi del 2,9% per la variazione dei prezzi, sulla base dell’inflazione già acquisita a settembre secondo l’indice per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Il rapporto simula entrambi i sistemi con lo stesso indice, così da isolare l’effetto della norma. La percentuale è un presupposto del confronto: il lettore non può usarla come se fosse già l’adeguamento certificato del proprio trattamento.

Perché il calcolo cambia proprio sopra quattro volte il minimo

Nel sistema ordinario a scaglioni ogni porzione della pensione conserva la percentuale di indicizzazione prevista per quello scaglione. Con il meccanismo proposto per il 2027, invece, si individua la fascia in base all’importo complessivo dei trattamenti della persona e si applica la relativa percentuale all’intero ammontare. Per chi percepisce più pensioni, calcolare ciascun assegno isolatamente può quindi dare una risposta sbagliata.

L’articolo 55 del disegno di legge di bilancio conserva la rivalutazione piena fino a quattro volte il minimo, pari a 2.447,40 euro lordi mensili nella simulazione. Tra cinque e sei volte il minimo, la fascia dell’esempio, riconoscerebbe il 53% dell’indice. Con un indice ipotetico del 2,9% questo significa un aumento dell’1,537% sull’importo complessivo. Vicino ai confini tra le fasce intervengono inoltre clausole di salvaguardia: chi supera una soglia di pochi euro deve tenerne conto prima di moltiplicare l’assegno per una percentuale.

Nel nostro approfondimento sulle fasce previste dalla manovra il confronto era con il recupero integrale dell’inflazione. Qui il termine di paragone è la regola ordinaria che si applicherebbe in assenza della modifica. Per il bilancio familiare la distinzione conta anche dopo gennaio: se il nuovo meccanismo venisse approvato, un incremento iniziale più contenuto lascerebbe una base di partenza più bassa anche alla rivalutazione successiva.