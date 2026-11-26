Oro sotto 3.600 dollari nella mattina del 26 novembre: il prezzo perde circa l’11,5% rispetto a 30 giorni prima e per tornare al livello iniziale dovrebbe salire di circa il 13%. Alle 11:45 italiane, il pannello storico di Kitco indica 3.554,30 dollari per oncia, con una variazione giornaliera del −0,97%. La distanza dal riferimento di 30 giorni è di 461,90 dollari: è questo confronto omogeneo, più del singolo movimento della mattina, a misurare il recupero ancora necessario.

Per chi investe, perdita e recupero non sono percentuali speculari: dopo una discesa il rialzo si applica a un capitale più piccolo. Inoltre, il 13% calcolato qui riguarda esclusivamente il prezzo dell’oro in dollari. Non è un obiettivo previsto dagli analisti e non rappresenta il rendimento netto necessario a ogni risparmiatore italiano: prezzo d’acquisto personale, cambio, costi e strumento posseduto possono modificare il punto di pareggio.

Il prezzo di oggi e il riferimento di 30 giorni prima

La sezione Gold Price Historical Performance di Kitco, impostata su oro, once e dollari, riporta anche un saldo di +0,46% su tre giorni e di −4,56% su sette. Un recupero su un intervallo breve può quindi convivere con una perdita su periodi più lunghi. I valori sono una fotografia delle 05:45 di New York, corrispondenti alle 11:45 di Roma, e cambiano con le rilevazioni successive.

Per ricostruire il riferimento del mese sommiamo al prezzo corrente la perdita assoluta indicata nello stesso pannello: 3.554,30 + 461,90 = 4.016,20 dollari per oncia. Il riferimento è quello della finestra di 30 giorni della fonte, non una media mensile e neppure il massimo raggiunto nel periodo. Mantenere la stessa serie evita di confrontare il prezzo spot di oggi con la scadenza di un contratto future o con un fixing diverso.

Passaggio del calcolo Risultato Prezzo rilevato alle 11:45 3.554,30 USD/oncia Riferimento di 30 giorni ricostruito 4.016,20 USD/oncia Perdita sul riferimento iniziale 11,50% Rialzo necessario dal prezzo attuale 13,00%

Perché un rialzo dell’11,5% non cancellerebbe la perdita

Le due percentuali dividono la stessa distanza, 461,90 dollari, per basi diverse. La perdita è 461,90 ÷ 4.016,20 × 100; il recupero richiesto è 461,90 ÷ 3.554,30 × 100. I risultati sono arrotondati a due decimali. Se invece il prezzo aumentasse soltanto dell’11,5% dal livello attuale, arriverebbe a circa 3.963,04 dollari: mancherebbero ancora 53,16 dollari per raggiungere il riferimento iniziale.

Lo stesso meccanismo si vede su un capitale ipotetico di 10.000 dollari esposto senza leva alla variazione del metallo. Applicando la perdita arrotondata dell’11,5%, rimarrebbero 8.850 dollari. Un successivo guadagno dell’11,5% porterebbe il valore a 9.867,75 dollari, ancora 132,25 sotto la partenza. L’esempio isola l’aritmetica: non simula un prodotto acquistabile e non include commissioni, imposte o altri costi.

Spot, asta di Londra e prezzo del proprio investimento

Non esiste un unico numero intercambiabile per ogni operazione sull’oro. La LBMA descrive il proprio Gold Price come un benchmark formato attraverso aste amministrate da ICE Benchmark Administration, con avvio alle 10:30 e alle 15:00 di Londra. È un riferimento distinto dalla quotazione indicativa continua usata in questa analisi: non presentiamo il dato Kitco come risultato dell’asta LBMA.

Il precedente sul rimbalzo dell’oro del 19 novembre analizzava invece il future COMEX di dicembre e il rapporto con le aspettative sui tassi. I suoi livelli restano riferimenti storici di un altro strumento. Qui la domanda è diversa: quale salita servirebbe oggi per annullare la perdita osservata nella medesima serie su 30 giorni?

Che cosa cambia per chi ragiona in euro

Il prezzo in euro si ottiene dividendo quello in dollari per il cambio espresso in dollari per un euro. Perciò, a parità di oro in dollari, un euro più forte riduce il valore convertito; un euro più debole lo aumenta. Per calcolare un rendimento effettivo servono il cambio iniziale e quello finale, oltre alle condizioni dell’investimento. Non basta convertire soltanto l’ultima quotazione.

La quotazione di un prodotto in euro, da sola, non dimostra che il rischio di cambio sia coperto. Allo stesso modo, il valore del metallo non coincide automaticamente con quanto si incassa vendendo un lingotto o uno strumento finanziario. Il confronto utile è fra costo totale sostenuto e ricavo netto ottenibile. Il recupero aritmetico qui misurato chiarisce la distanza dal passato, ma non indica quando verrà colmata né rende il prezzo attuale automaticamente conveniente.