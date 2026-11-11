Oro a 4.012 dollari, il minimo del future sfiora quota 4.000

Oro a 4.012,20 dollari per oncia troy sul contratto con scadenza dicembre 2026 alle 17:15 italiane dell’11 novembre. Rispetto ai 4.030,20 dollari della seduta precedente il future perdeva 18 dollari, lo 0,45%. La distanza dai 4.000 dollari era ancora più ridotta del calo già registrato.

Il minimo è rimasto 8,10 dollari sopra i 4.000

La quotazione del future sull’oro riportava un minimo di 4.008,10 e un massimo di 4.074,70 dollari fino alla rilevazione. L’escursione era quindi di 66,60 dollari per oncia. Al minimo la distanza dalla soglia si era ridotta a 8,10 dollari. Alle 17:15 era risalita a 12,20 dollari, pari a circa lo 0,30% del prezzo osservato.

Perché la scadenza conta nel confronto

Chi confronta due quotazioni dell’oro deve verificare in quale valuta sono espresse, quale unità pesano e a quale data si riferisce la consegna. Il dato americano riguarda un contratto per dicembre espresso in dollari per oncia troy. Per il contratto Au99.99 di Shanghai la quotazione è invece in yuan per grammo. Una differenza tra i due numeri grezzi, senza conversioni e senza allineare gli orari, non misura un premio di mercato.