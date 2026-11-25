Nvidia e Anthropic si muovono in direzioni opposte nella seduta americana del 25 novembre: nelle rilevazioni delle 19:11 italiane, Nvidia vale 146,41 dollari, in calo del 5,77%, mentre Anthropic raggiunge 84,82 dollari, in rialzo del 3,55%. Entrambi i titoli sono sopra i rispettivi minimi di giornata, ma soltanto Anthropic supera la chiusura precedente. È una fotografia degli scambi ordinari ancora aperti, non il risultato definitivo della seduta.

La differenza chiarisce il punto dell’articolo: recuperare dal minimo e guadagnare rispetto a ieri sono due misure distinte. Le azioni Nvidia recuperano circa il 3,71% dal minimo osservato di 141,17 dollari, mentre Anthropic risale del 14,85% da 73,85 dollari. Le basi sono diverse e i minimi possono essere stati toccati in momenti differenti: questi numeri descrivono i percorsi dei prezzi, senza dimostrare una causa comune o un’inversione duratura.

Due fotografie nello stesso minuto di mercato

La scheda di mercato Nvidia su Investing, alle 13:11:36 di New York, espone 146,41 dollari contro una chiusura precedente di 155,38. La perdita è di 8,97 dollari per azione. Dividendo 8,97 per 155,38 si ottiene un calo del 5,77%, arrotondato a due decimali.

La scheda Anthropic della stessa fonte, alle 13:11:24 di New York, indica 84,82 dollari contro 81,91 della chiusura precedente. La differenza positiva di 2,91 dollari equivale al 3,55%. Le osservazioni distano dodici secondi e appartengono alla stessa fase di negoziazione; non sono prezzi di esecuzione garantiti.

Lo scarto fra le due variazioni giornaliere è quindi di circa 9,32 punti percentuali. Chiamarlo semplicemente «9,32%» renderebbe ambiguo il confronto: si stanno sottraendo due rendimenti, ciascuno calcolato sulla propria chiusura, non confrontando direttamente il valore monetario delle due azioni.

Il recupero dai minimi non cancella la perdita giornaliera

Il calcolo dal minimo divide il nuovo prezzo per quello più basso della seduta e sottrae uno. Per Nvidia è 146,41 diviso 141,17 meno uno; per Anthropic è 84,82 diviso 73,85 meno uno. Si ottengono rispettivamente circa +3,71% e +14,85%. È una misura retrospettiva: per realizzarla sarebbe stato necessario acquistare proprio a quel minimo e vendere al prezzo della rilevazione, prima di costi e imposte.

La stessa distinzione appare nel mercato più ampio. Nel resoconto intraday aggiornato da Investing alle 19:01 italiane, il Nasdaq Composite risultava ancora in calo dell’1,9% alle 18:59, dopo essere arrivato a perdere il 4,6%. Il miglioramento dal punto peggiore della giornata conviveva quindi con un rendimento giornaliero negativo. Questo dato riguarda l’indice e un orario precedente alle due quotazioni, perciò non viene usato come confronto sincronizzato dei singoli titoli.

Che cosa significa per un portafoglio esposto a entrambi

Un esempio ipotetico mostra perché l’etichetta «intelligenza artificiale» non determina un rendimento unico. Con 1.000 dollari investiti in ciascuno dei due titoli alla chiusura precedente, usando le variazioni ricalcolate dai prezzi, la componente Nvidia varrebbe circa 942,27 dollari e quella Anthropic circa 1.035,53. Il totale sarebbe 1.977,80 dollari, pari a circa −1,11% su 2.000 iniziali.

L’esempio assume esposizioni frazionabili, pesi iniziali uguali e nessun ribilanciamento; esclude commissioni, imposte e conversione in euro. Non rappresenta un ETF reale: nei fondi i pesi possono essere molto diversi e contribuiscono anche gli altri titoli. Un rialzo vistoso di una componente può quindi convivere con una perdita complessiva.

Il prossimo riscontro utile sarà la chiusura ordinaria, confrontando nuovamente prezzi e variazioni sulla stessa base temporale. La divergenza osservata alle 19:11 documenta una selezione diversa fra i due titoli in quel momento. Per interpretarla come cambiamento delle prospettive economiche servirebbero nuove informazioni su ricavi, costi o contratti: il movimento di Borsa, da solo, non le sostituisce.