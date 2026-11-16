MAIRE entra nel mercato delle licenze per la liquefazione del gas naturale con un accordo vincolante da 220 milioni di dollari. A firmarlo è stata Nextchem USA, che rileverà dalla statunitense Chart Industries tecnologie già impiegate per produrre gas naturale liquefatto (GNL). Il gruppo italiano ha annunciato l’intesa domenica 15 novembre. Pagherà l’intero prezzo in denaro al perfezionamento, atteso tra la fine del 2026 e l’inizio di gennaio 2027, una volta ottenute le autorizzazioni previste. Il comunicato ufficiale di MAIRE.

Che cosa compra Nextchem per 220 milioni di dollari

Chi costruisce un impianto di GNL deve scegliere come raffreddare il gas fino a renderlo liquido e quali apparecchiature utilizzare. Con l’accordo Nextchem acquisirà il diritto di concedere in licenza uno di questi processi, l’IPSMR di Chart, destinato agli impianti di media scala. Insieme alla tecnologia passeranno oltre 90 brevetti, i marchi IPSMR, il know-how e un gruppo di ingegneri che ha già lavorato alla sua applicazione. Il perimetro comprende anche una versione evoluta del processo, una tecnologia a doppia miscela refrigerante ancora in fase iniziale e soluzioni modulari per impianti più piccoli.

Chart Industries appartiene a Baker Hughes. La vendita si inserisce negli impegni presi per ottenere il via libera della Commissione europea all’acquisizione di Chart da parte di Baker Hughes: tra le condizioni figurava proprio la cessione delle tecnologie proprietarie di liquefazione e delle attività collegate.

Le applicazioni coprono capacità che vanno da meno di mezzo milione a oltre quattro milioni di tonnellate annue per singola linea di liquefazione. Un cliente può così progettare un impianto con più linee, anche su una struttura galleggiante. Per Nextchem il vantaggio commerciale è poter lavorare con il cliente già quando sceglie il processo. A quella prima decisione possono seguire incarichi di ingegneria e forniture di apparecchiature. L’intesa comprende infatti un accordo decennale per la fornitura delle cold box, i moduli isolati che ospitano gli scambiatori di calore criogenici.

Quanto valgono le licenze rispetto al prezzo concordato

Per chi segue le azioni MAIRE, il primo riferimento economico è la stima della società per il 2027. Dalle sole licenze il gruppo attende almeno 25 milioni di dollari di EBITDA, il risultato prima di interessi, imposte e ammortamenti. Dividendo il prezzo di acquisto per quella soglia si ottiene un multiplo di 8,8 volte. Se l’attività generasse un EBITDA superiore, il multiplo scenderebbe a parità di prezzo. MAIRE considera le eventuali vendite aggiuntive di apparecchiature un’ulteriore fonte di margine.

Quel rapporto serve a confrontare prezzo e capacità di generare reddito operativo. Per stimare in quanto tempo Nextchem recupererà l’esborso occorrerebbe però conoscere anche interessi, imposte, investimenti e incassi effettivi. Il costo del debito conta in questo caso perché l’acquisto sarà finanziato con linee di credito dedicate a Nextchem, interamente sottoscritte da BPER Banca al momento dell’annuncio.

I cantieri già avviati e i progetti in attesa della decisione finale

MAIRE indica che gli impianti in costruzione che utilizzano queste tecnologie rappresentano circa 57 milioni di tonnellate annue di capacità. Nei 57 milioni sono già compresi i 30 milioni associati alla parte residua del portafoglio ordini. La misura descrive quanto GNL gli impianti potranno produrre in un anno. Per tradurla in ricavi da licenze servirebbero i corrispettivi concordati per i singoli contratti e le rispettive scadenze di pagamento.

Per altri progetti, pari a circa 90 milioni di tonnellate annue, i promotori hanno scelto la tecnologia IPSMR ma devono ancora prendere la decisione finale di investimento. È qui che si gioca una parte rilevante della crescita possibile: la scelta tecnica dà a Nextchem una posizione nel progetto, mentre l’avvio del cantiere dipende anche dai finanziamenti e dalle decisioni del cliente. Per valutare l’effetto dell’acquisto sui conti del gruppo, dopo il perfezionamento saranno quindi decisivi due riscontri: il margine effettivo delle licenze nel 2027 e quanti dei progetti già selezionati passeranno alla costruzione.