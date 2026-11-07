Israele, il presidente Isaac Herzog ha comunicato a Gadi Eisenkot, leader di Yashar, la scelta di affidargli la formazione del nuovo governo. Secondo il lancio ANSA del 7 novembre, il conferimento ufficiale è previsto domani, 8 novembre, alle 17 nella residenza presidenziale. La novità è dunque la scelta del candidato: composizione dell’esecutivo e sostegno parlamentare restano da definire.

Che cosa cambia rispetto alle consultazioni

Il 5 novembre Herzog aveva indicato la domenica come giorno del conferimento, riservandosi ulteriori colloqui per valutare chi potesse costruire una maggioranza. L’annuncio riportato questa sera dall’agenzia supera quel passaggio: Eisenkot è il candidato convocato per ricevere il mandato.

Il confronto con le consultazioni già ricostruite da TradingCenter aiuta a leggere la differenza. Prima si conoscevano le preferenze espresse dai partiti; adesso è stata comunicata la decisione presidenziale. Il successivo risultato da verificare sarà la possibilità di trasformarla in un governo.

Le 67 indicazioni sono una base negoziale

Nel resoconto ufficiale della Presidenza, i gruppi favorevoli a Eisenkot rappresentano 67 deputati, contro i 46 che hanno indicato Benjamin Netanyahu. Altri sette parlamentari appartengono al gruppo che ha scelto di non proporre un candidato. La somma ricompone i 120 membri della Knesset.

Le raccomandazioni al presidente e l’adesione a una coalizione sono passaggi distinti. Un partito può sostenere la candidatura di Eisenkot e negoziare in seguito ministeri, programma o modalità dell’appoggio. Per questo il numero delle indicazioni descrive il punto di partenza delle trattative, mentre la tenuta dell’esecutivo dipenderà dagli accordi che verranno raggiunti.

Dal mandato ai tempi per formare l’esecutivo

Il Ministero degli Esteri israeliano, nel comunicato istituzionale del 2 novembre sul procedimento, ricorda che il candidato incaricato dispone inizialmente di 28 giorni per formare il governo. Il presidente può concedere una proroga fino a 14 giorni, quando occorra altro tempo.

Questi termini riguardano la fase successiva al conferimento. L’appuntamento di domani apre quindi una finestra di negoziato, senza fissare già la data di nascita del nuovo esecutivo. L’eventuale proroga è una possibilità prevista dal procedimento, non un allungamento automatico.

Le conseguenze economiche dipenderanno dal programma

Per chi segue l’economia israeliana, la scelta del candidato riduce un’incertezza politica specifica: chi condurrà il primo tentativo di formazione. Restano però aperte le decisioni che possono incidere sui conti pubblici, dalla distribuzione delle risorse alle priorità della spesa.

Il criterio utile per valutare i prossimi annunci sarà la loro concretezza: quali impegni entreranno nel programma, quali avranno una copertura finanziaria e quanto sarà stabile il sostegno parlamentare. Questa è una chiave di lettura economica, non una previsione sulla direzione dello shekel o della Borsa.

Il passaggio da seguire domani è il conferimento formale del mandato. Solo gli accordi successivi permetteranno di distinguere le intenzioni politiche dalle misure che un nuovo governo potrà effettivamente attuare.