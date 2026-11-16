IGD ha avviato l’esame del progetto di integrazione promosso dal suo azionista di controllo, Coop Alleanza 3.0, e dalla francese Carmila. Secondo la società bolognese, l’operazione darebbe vita al maggiore gruppo immobiliare quotato in Europa specializzato nei centri commerciali che hanno un supermercato o un ipermercato come principale richiamo per i clienti. Secondo IGD, il portafoglio avrebbe un valore lordo di circa 8,5 miliardi di euro. Nel comunicato diffuso alle 7:33 di lunedì 16 novembre, il consiglio di amministrazione ha espresso apprezzamento per il progetto industriale e ha avviato le procedure per scegliere i propri consulenti. Il consiglio si è riservato di formulare il giudizio definitivo. Il comunicato ufficiale di IGD.

Il concambio previsto per chi possiede azioni IGD

Carmila ha precisato i termini dell’accordo firmato con Coop Alleanza 3.0. La cooperativa conferirà la sua quota del 40,9% di IGD in cambio di azioni Carmila di nuova emissione, con un rapporto di 0,31 azioni Carmila per ogni azione IGD. Una volta completato il conferimento, Carmila lancerà un’offerta pubblica di scambio obbligatoria sulle azioni rimanenti allo stesso rapporto. Per chi aderisse con 100 azioni IGD, il concambio corrisponderebbe a 31 azioni Carmila. Nel proprio annuncio il gruppo francese indica per il patrimonio combinato una stima di circa 9 miliardi di euro, mentre IGD indica 8,5 miliardi.

Che cosa misurano gli 8,5 miliardi di euro

Per chi segue le azioni IGD, la prima distinzione riguarda la cifra che dà la misura dell’operazione. Gli 8,5 miliardi rappresentano la stima del valore lordo degli immobili del futuro gruppo. Per passare dal valore dei fabbricati a quello che spetta agli azionisti bisogna tenere conto anche dei debiti, della liquidità e delle altre attività e passività. Dividere quella cifra per il numero delle azioni IGD darebbe quindi un risultato fuorviante, anche perché il portafoglio comprenderebbe gli immobili di entrambe le società.

A fine giugno il patrimonio immobiliare interamente di proprietà di IGD valeva 1.697,3 milioni di euro. In Italia comprendeva, fra gli altri beni, otto tra ipermercati e supermercati e 25 tra gallerie commerciali e parchi commerciali. In Romania la società gestiva direttamente centri situati in sette città. A questi immobili si affiancano le partecipazioni del 40% in due fondi che possiedono complessivamente 13 ipermercati, quattro supermercati e due gallerie. IGD ne cura anche la gestione: può quindi ricavare compensi dai servizi prestati a un centro pur detenendo soltanto una parte del suo valore.

Perché gli affitti scendono dell’1,3% ma crescono del 3,2% a parità di portafoglio

Il motivo industriale per mettere insieme questi portafogli si vede osservando come lavora un centro commerciale. La spesa alimentare dà ai clienti una ragione per tornare durante la settimana. Per i negozi della galleria, quel flusso ha valore se si traduce in ingressi e vendite. Per il proprietario, il beneficio passa dai contratti di affitto: conta quanti locali restano occupati, a quale canone vengono rinnovati e quanto costa mantenere l’immobile. È su questi risultati che si potrà misurare l’utilità di gestire insieme più centri.

I conti di IGD offrono già un esempio concreto. Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi netti da locazione sono scesi da 82,1 a 81 milioni di euro, con un calo dell’1,3% su base annua. Ha pesato soprattutto la fine, a febbraio, del contratto con cui IGD prendeva in affitto il centro Fonti del Corallo. Ripetendo il confronto sugli stessi immobili e contratti, la società calcola invece una crescita del 3,2%. La differenza sarà importante anche per leggere i conti di un eventuale gruppo più grande: acquisire un centro aumenta gli affitti complessivi, mentre il confronto a parità di portafoglio indica come stanno andando quelli già gestiti.

Quanto pesano debito e reddito ricorrente per gli azionisti

A fine settembre IGD aveva un indebitamento finanziario netto di 773,3 milioni di euro, in discesa dai 789,4 milioni di fine 2025. Nei primi nove mesi i fondi generati dalla gestione ricorrente, indicati con la sigla FFO, sono saliti da 31,1 a 36,6 milioni. La società attribuisce gran parte del miglioramento alla gestione finanziaria. In altri termini, il reddito ricorrente è cresciuto di circa 5,5 milioni anche in un periodo in cui gli affitti netti complessivi sono leggermente diminuiti.

Per gli azionisti il prossimo passaggio sarà il giudizio che il consiglio di IGD formulerà con l’aiuto dei consulenti. Il rapporto di cambio permette già di misurare quante azioni Carmila spetterebbero a chi aderisce. Il loro controvalore in euro dipenderà dalla quotazione del titolo francese.