Hong Kong ha avviato il 25 novembre la CMU Digital Asset Platform, un’infrastruttura che permette di regolare titoli di debito tokenizzati 24 ore su 24. Il sistema collega la consegna del titolo al pagamento, così che le due componenti siano eseguite insieme. Il beneficio riguarda il completamento degli scambi: la disponibilità del regolamento continuo non equivale a una Borsa aperta al pubblico in ogni momento né garantisce che esista sempre un compratore.

La comunicazione ufficiale della Hong Kong Monetary Authority conferma il lancio e l’adozione del modello di consegna contro pagamento, chiamato Delivery versus Payment o DvP. La piattaforma è sviluppata e gestita da CMU OmniClear per conto dell’autorità monetaria. L’annuncio riguarda un’infrastruttura operativa, mentre alcune estensioni ad altri strumenti restano progetti futuri.

Che cosa viene trasferito insieme al denaro

Il sistema copre l’emissione di titoli di debito digitali e la rappresentazione su registro distribuito di titoli tradizionali. L’infrastruttura può seguire anche pagamenti delle cedole e rimborso alla scadenza. La tokenizzazione modifica il modo in cui lo strumento viene registrato e trasferito; la capacità del debitore di pagare resta una questione economica separata.

Il comunicato di CMU OmniClear sui primi partecipanti elenca dieci istituti, fra cui HSBC, Standard Chartered, Bank of China Hong Kong, DBS e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. L’operatore riferisce che le capacità della piattaforma sono state sperimentate quest’anno con operazioni su Exchange Fund Bills tokenizzati. La presenza delle banche descrive i partecipanti iniziali, senza quantificare il volume futuro degli scambi.

Un esempio del rischio che il DvP cerca di ridurre

Immaginiamo un acquisto di obbligazioni per 100.000 dollari di Hong Kong. Se il compratore paga prima e la consegna procede per una via separata, può trovarsi temporaneamente senza denaro e senza titolo. Se il venditore non completa l’operazione, la somma già trasferita diventa l’esposizione da recuperare.

Con uno scambio atomico, le due componenti sono collegate: il trasferimento del denaro e quello del titolo devono completarsi insieme secondo le regole del sistema. L’esempio è redazionale e non rappresenta una transazione reale della piattaforma. Serve a distinguere il capitale esposto durante la consegna da una commissione o da una perdita causata dall’oscillazione del prezzo.

Il meccanismo non elimina ogni rischio. Dopo una consegna riuscita, il titolo può perdere valore, il debitore può non rimborsare e può mancare liquidità per rivenderlo. Restano inoltre da considerare affidabilità tecnica e regole che rendono definitivo il trasferimento. Il completamento corretto dello scambio e la qualità dell’investimento rispondono a domande diverse.

Ventiquattro ore di regolamento non sono ventiquattro ore di mercato liquido

HKMA indica collegamenti diretti con sistemi di regolamento lordo in tempo reale e monete digitali di banca centrale, oltre al supporto multivaluta attraverso cash token. Per utilizzare queste funzioni gli operatori devono avere gli strumenti e i fondi necessari disponibili nel circuito pertinente.

Un investitore che vuole vendere deve comunque trovare una controparte e concordare il prezzo. Se durante una fascia oraria gli ordini sono pochi, la possibilità tecnica di completare il trasferimento non crea automaticamente liquidità. Per misurare il vantaggio economico occorreranno dati sui tempi effettivi, sui costi e sulla continuità del servizio, che il comunicato non quantifica.

Le stablecoin regolamentate fanno parte della fase successiva

La futura espansione potrà comprendere fondi, altre attività reali, depositi tokenizzati e stablecoin regolamentate. La formulazione dell’autorità è esplorativa: queste possibilità non vanno presentate come servizi tutti già accessibili al lancio. Anche la scelta della moneta usata per il pagamento richiede di identificarne emittente e diritti, senza equiparare ogni token a denaro di banca centrale.

Il precedente sul progetto Meridian per lo scambio simultaneo di valute riguardava una sperimentazione fra sistemi di pagamento. A Hong Kong il nuovo fatto è l’avvio di un’infrastruttura per titoli di debito. I prossimi riscontri utili saranno emissioni concluse, utilizzo dei partecipanti e risultati operativi: permetteranno di valutare quanto il miglioramento tecnico si traduca in benefici misurabili.