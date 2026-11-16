Il PIL reale del Giappone è rimasto pressoché fermo nel terzo trimestre del 2026, dopo la crescita dello 0,4% registrata tra aprile e giugno. La prima stima diffusa il 16 novembre dal governo giapponese indica una flessione così lieve da arrotondarsi a −0,0% sul trimestre precedente. Il −0,1% è il calo a ritmo annualizzato. Nel confronto con lo stesso trimestre del 2025, l’economia è invece cresciuta dell’1,1%. A fermare la crescita estiva è stato soprattutto il commercio estero. Le imprese hanno aumentato gli investimenti, ma i consumi privati sono scesi per il secondo trimestre consecutivo. Cabinet Office giapponese, dati ufficiali di luglio–settembre 2026.

Come si conciliano il −0,1% annualizzato e il +1,1% su un anno

Il dato annualizzato risponde a una domanda precisa: di quanto cambierebbe il PIL in un anno se il ritmo degli ultimi tre mesi si ripetesse per quattro trimestri? Il Cabinet Office applica il calcolo alla variazione congiunturale prima di arrotondarla. Ecco perché nelle tabelle compare un −0,1% annualizzato anche se il dato trimestrale, pubblicato con un solo decimale, appare fermo.

Il confronto su base annua misura invece la distanza fra due livelli di produzione effettivamente osservati, quello dell’estate 2026 e quello dell’estate 2025. Nel frattempo il Giappone aveva attraversato tre trimestri consecutivi di crescita. Quei guadagni spiegano come la produzione possa essere ancora superiore dell’1,1% a quella di un anno prima, pur avendo perso slancio nell’ultima estate.

Il freno estero viene soprattutto dalle importazioni

Tra luglio e settembre la domanda interna ha aggiunto circa 0,6 punti percentuali alla crescita del PIL. Gli scambi con l’estero hanno sottratto altrettanto. Le esportazioni di beni e servizi sono diminuite dello 0,2% sul trimestre, mentre le importazioni sono aumentate del 2,5%, dopo essere scese dell’1,3% nei tre mesi precedenti.

Il dettaglio per settore cambia la lettura del dato. Le esportazioni di beni sono cresciute del 2,4%, mentre quelle di servizi hanno perso il 7,1%, dopo un aumento dell’8,9% in primavera. Anche sul lato degli acquisti dall’estero la differenza è netta: le importazioni di beni sono salite del 3,9%, quelle di servizi sono scese dell’1,1%. Per un’impresa che vende macchinari dal Giappone all’estero, il dato complessivo sulle esportazioni nasconde quindi un trimestre di crescita delle vendite di merci.

Le importazioni entrano nel calcolo del PIL con segno negativo per una ragione contabile. Se un’impresa giapponese acquista un macchinario prodotto all’estero, la spesa figura fra gli investimenti. Sottrarre il valore importato permette di misurare quanto è stato prodotto in Giappone. È così che un trimestre di investimenti in aumento può coincidere con un contributo negativo del commercio estero.

Le imprese tornano a investire, le famiglie riducono ancora la spesa

Gli investimenti privati non residenziali, che comprendono impianti e attrezzature delle imprese, sono cresciuti dell’1,6% dopo il −0,4% del trimestre precedente. I consumi privati hanno invece registrato un secondo calo dello 0,3%. Anche gli investimenti residenziali sono scesi, dell’1,1%. La ripresa della spesa aziendale ha così sostenuto l’attività produttiva in un trimestre debole per gli acquisti delle famiglie e per le abitazioni.

Un’ultima cifra indica quanto la tenuta del PIL sia dipesa dalle scorte. Le vendite finali di produzione interna, che escludono la variazione delle scorte, sono diminuite dello 0,5% rispetto alla primavera. Le sole scorte pubbliche hanno apportato circa mezzo punto alla crescita trimestrale. Un bene prodotto e messo a magazzino entra subito nel PIL, anche se sarà venduto o utilizzato più avanti. Per questo, alla prossima lettura dei conti, la domanda da seguire è se gli ordini e i consumi riusciranno a sostenere la produzione anche quando verrà meno il contributo delle scorte. Per le implicazioni monetarie, TradingCenter ha esaminato separatamente il cambio dollaro-yen e la posizione di Hajime Takata sui tassi giapponesi.