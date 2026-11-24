La Fed può lasciare fermi i tassi in una riunione e considerare necessari altri rialzi nei mesi successivi. È ciò che emerge confrontando il voto del 28 ottobre, concluso con 10 favorevoli alla pausa e 2 contrari, con i verbali pubblicati il 18 novembre: quasi tutti i partecipanti ritenevano appropriati ulteriori aumenti nel proprio scenario di base. Il contrasto apparente si risolve separando la decisione immediata dal percorso futuro, che resta condizionato ai dati.

Il punto conta mentre l’attenzione si sposta sulla riunione di dicembre. Un orientamento verso tassi più alti non equivale a una decisione già presa sulla dimensione del prossimo aumento, né a un calendario garantito. Per leggere le comunicazioni ufficiali servono tre domande: chi sta parlando, a quale periodo si riferisce e a quali condizioni lega la propria valutazione.

Che cosa hanno deciso davvero i 12 votanti

Il comunicato del FOMC del 28 ottobre mantiene l’intervallo obiettivo dei federal funds al 3,75–4%. Lisa Cook e Beth Hammack hanno votato contro perché preferivano un aumento di 25 punti base. Il rapporto di 10 a 2 riguarda dunque quella specifica scelta, nella riunione di ottobre.

Dieci voti su dodici corrispondono all’83,3% circa dei voti espressi. Sarebbe però scorretto trasformare quel risultato nell’affermazione che l’83,3% del comitato sia contrario a ulteriori rialzi. Il denominatore descrive il voto su una proposta datata; non misura le preferenze su ogni possibile decisione futura. Allo stesso modo, sostenere una pausa per raccogliere informazioni non implica voler ridurre i tassi alla riunione successiva.

Partecipanti e votanti non sono lo stesso insieme

La descrizione ufficiale della struttura del FOMC chiarisce che il comitato comprende dodici membri: sette del Board, il presidente della Fed di New York e quattro presidenti delle altre banche regionali, con incarichi di voto a rotazione. Anche i presidenti regionali senza diritto di voto partecipano alle riunioni e contribuiscono alla valutazione dell’economia.

Per questo l’espressione “quasi tutti i partecipanti” nei verbali non si può leggere automaticamente come un conteggio dei dodici votanti. Il documento riassume un dibattito più ampio. Non consente, da quella formula soltanto, di assegnare una preferenza nominativa a ciascun membro o di ricostruire il risultato di un voto non ancora avvenuto.

La conseguenza pratica è evitare una classifica ottenuta contando allo stesso modo tutte le interviste e tutti i discorsi. Due interventi dello stesso responsabile non sono due voti; una dichiarazione di un partecipante senza voto può essere rilevante per il confronto, ma non aumenta il numero dei consensi formalmente espressi nella decisione corrente.

Le condizioni che separano 25 punti da un aumento maggiore

Nei verbali della riunione del 27–28 ottobre, un paio di partecipanti indicavano che un aumento superiore a 25 punti base avrebbe potuto meritare considerazione alla riunione successiva se i dati sull’inflazione fossero stati sfavorevoli. Il passaggio contiene sia una possibilità sia una condizione, non un’approvazione preventiva.

La differenza è concreta. Dire che una mossa più ampia può essere discussa in presenza di certi dati lascia aperta la valutazione della loro intensità, delle altre informazioni disponibili e dei rischi. Non basta quindi isolare il numero più alto per ricavarne la dimensione del prossimo intervento.

Il nostro precedente esaminava la posizione di Waller sui 50 punti base e sull’alternativa di due rialzi. La lettura dei verbali aggiunge un livello diverso: distingue le preferenze individuali dalla discussione collettiva e dal voto effettivo. Ripetere lo scenario di un singolo governatore come se fosse già la linea approvata cancellerebbe proprio questa distinzione.

Tre documenti da confrontare nella prossima riunione

Il calendario ufficiale della Fed fissa la prossima riunione all’8–9 dicembre, accompagnata dalle proiezioni economiche. Il comunicato indicherà la decisione adottata; le proiezioni mostreranno le valutazioni dei partecipanti; i verbali, diffusi successivamente, ricostruiranno il confronto. Il calendario precisa che i verbali delle riunioni ordinarie vengono pubblicati tre settimane dopo la decisione.

Queste date impediscono di confondere la pubblicazione di un documento con il momento in cui si è svolto il dibattito. I verbali usciti il 18 novembre descrivono ottobre: non incorporano automaticamente dichiarazioni o dati successivi. Per capire se la Fed stia accelerando davvero, occorrerà confrontare la nuova decisione e le sue motivazioni con quel punto di partenza, anziché trattare ogni commento più severo sull’inflazione come un rialzo già deliberato.