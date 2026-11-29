L’euro si è indebolito contro tutte e quattro le valute considerate tra il 2 e il 27 novembre, ma l’entità del calo cambia nettamente: −2,31% contro il dollaro, −1,29% sullo yen, −0,39% sul franco svizzero e −0,09% sulla sterlina. I cambi di riferimento della BCE mostrano quindi una perdita particolarmente marcata verso la valuta americana, mentre il rapporto con quella britannica resta quasi fermo. Il confronto termina venerdì 27: non è un bilancio dell’intero mese né una quotazione in tempo reale.

Per un risparmiatore italiano la differenza è concreta. Una somma in dollari che il 2 novembre valeva 10.000 euro ne varrebbe circa 10.236 il 27, mantenendo invariato l’importo in valuta; una somma equivalente in sterline arriverebbe a circa 10.009 euro. Chi deve invece pagare quelle stesse somme subisce un aumento del costo. Sono simulazioni del solo cambio, prima di commissioni, interessi e imposte, non rendimenti garantiti di un investimento.

Quattro cambi sulla stessa base di confronto

Le serie ufficiali della BCE per il dollaro statunitense, lo yen giapponese, il franco svizzero e la sterlina britannica sono espresse in unità di valuta estera per un euro. Un valore che scende significa che lo stesso euro compra meno valuta.

Valuta per 1 euro 2 novembre 27 novembre Variazione Dollari USA 1,1216 1,0957 −2,31% Yen 177,10 174,81 −1,29% Franchi svizzeri 0,9193 0,9157 −0,39% Sterline 0,83580 0,83504 −0,09%

Fonte: cambi di riferimento BCE, 2–27 novembre 2026; variazioni elaborate dalla redazione. La formula è cambio finale diviso cambio iniziale, meno uno. Per il dollaro: 1,0957 ÷ 1,1216 − 1 = −2,3092%, arrotondato a −2,31%.

Il grafico porta ogni serie a 100 il 2 novembre. Questo permette di confrontare l’andamento di cambi con scale molto diverse: un numero vicino a 175 per lo yen non indica, da solo, una valuta più forte di una quotazione inferiore a uno per la sterlina. La distanza dalla base comune mostra invece la variazione percentuale nel periodo.

Cambi BCE del 2–27 novembre 2026, base 100 al 2 novembre. Elaborazione TradingCenter: cambio giornaliero diviso cambio iniziale per 100. Clic sul grafico per ingrandire.

La valuta americana guadagna più delle altre tre

Il dollaro registra il rafforzamento maggiore rispetto all’euro nel campione, seguito dallo yen. La differenza fra le variazioni di EUR/USD ed EUR/GBP supera due punti percentuali. È un risultato descrittivo: non permette di separare statisticamente una causa americana da una europea, né di attribuire il movimento a una particolare decisione delle banche centrali.

La scelta delle date conta. Nel corso del periodo, la serie EUR/CHF sale sopra il livello iniziale e poi termina sotto; quella della sterlina oscilla pur chiudendo quasi invariata rispetto al 2 novembre. Guardare soltanto gli estremi nasconderebbe questo percorso. Il grafico usa osservazioni giornaliere di riferimento: le linee collegano i punti disponibili e non ricostruiscono tutte le oscillazioni intraday.

Il precedente sul confronto fra euro, sterlina e dollaro nella seduta del 25 novembre affrontava un singolo momento di mercato. Il quadro qui considerato usa lo stesso intervallo di più settimane per tutte le valute e rende visibile quanto una descrizione generica di “euro debole” possa nascondere differenze rilevanti.

Quanto diventano 10.000 euro già convertiti in valuta

Per rendere omogenea la simulazione, ogni posizione parte da un controvalore di 10.000 euro il 2 novembre. Si moltiplica questa somma per il cambio iniziale e si mantiene invariato l’importo estero. Il 27 novembre lo si divide per il nuovo cambio per ricavare il controvalore in euro. Non si ipotizzano compravendite intermedie, remunerazioni o coperture.

Somma estera invariata Valore iniziale in EUR Valore finale in EUR Differenza in EUR 11.216 USD 10.000,00 10.236,38 +236,38 1.771.000 JPY 10.000,00 10.131,00 +131,00 9.193 CHF 10.000,00 10.039,31 +39,31 8.358 GBP 10.000,00 10.009,10 +9,10

Elaborazione sui cambi BCE del 2 e 27 novembre 2026; importi arrotondati ai centesimi soltanto alla fine. La formula sintetica è 10.000 × cambio iniziale ÷ cambio finale. Il guadagno valutario percentuale del possessore di dollari è circa il 2,36%, diverso dal calo del 2,31% dell’euro: invertendo il rapporto cambia il denominatore.

La stessa variazione favorisce un incasso e rincara una spesa

Una fattura invariata di 11.216 dollari, che al riferimento del 2 novembre costava 10.000 euro, al riferimento del 27 ne richiederebbe 10.236,38. Il beneficio contabile di chi possiede dollari diventa un aggravio per chi li deve acquistare. Un incasso futuro nella stessa valuta può compensare in tutto o in parte una spesa: per valutare l’esposizione conta anche ciò che si dovrà pagare, non soltanto ciò che si detiene.

Il valore effettivamente applicato da una banca o da un servizio di pagamento può essere diverso. Il quadro metodologico BCE dei cambi di riferimento precisa che questi tassi hanno finalità informative e non sono destinati alle transazioni. Le simulazioni escludono differenziali di acquisto e vendita, commissioni, interessi e trattamento fiscale individuale; non rappresentano preventivi eseguibili.

Che cosa questo confronto lascia fuori

Le quattro coppie non costituiscono un indice complessivo della forza dell’euro. Non abbiamo assegnato pesi commerciali né incluso tutte le valute: una media semplice dei quattro risultati risponderebbe a una domanda diversa. Il confronto non prova neppure un identico effetto sull’inflazione italiana, che richiederebbe dati sui prezzi, sui contratti e sulla trasmissione dei costi.

Infine, detenere una somma in valuta non equivale a comprare azioni, obbligazioni o derivati denominati nella stessa moneta. Questi strumenti aggiungono variazioni di prezzo, proventi e rischi propri; una copertura può modificare ulteriormente il risultato. Prima di interpretare la forza del dollaro come un vantaggio personale, occorre quindi identificare valuta, importo e durata dell’esposizione, distinguendo attività possedute e pagamenti futuri.