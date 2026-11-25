Euro e sterlina scendono contro il dollaro nella mattinata del 25 novembre, ma la valuta britannica perde di più. Alle 10:45 italiane, EUR/USD vale 1,0939 dollari, in calo dello 0,24%, mentre GBP/USD si colloca a 1,3062, con una flessione dello 0,40%. Il confronto implica un modesto rafforzamento dell’euro sulla sterlina, vicino allo 0,16%: una valuta può indebolirsi contro il dollaro e contemporaneamente guadagnare su un’altra.

I prezzi sono quelli della rilevazione sincronizzata riportata nel resoconto valutario di Investing.com delle 10:48. Descrivono quel momento della seduta, non una chiusura né quotazioni eseguibili. Mantenerli allo stesso orario permette di evitare che oscillazioni successive alterino il confronto.

Il dollaro è il riferimento comune, ma le perdite sono diverse

Nel resoconto, Chris Turner, responsabile globale dei mercati di ING, interpreta la forza americana come effetto della riduzione delle posizioni più rischiose e del ritorno di fondi verso il dollaro. È una valutazione dell’analista riportata dalla testata: i due prezzi, da soli, non misurano i flussi di capitale e non consentono di attribuire il movimento a un’unica causa.

Il punto osservabile è più circoscritto: per comprare un euro servono meno dollari rispetto al riferimento precedente del provider; per comprare una sterlina, la riduzione è maggiore. Dire soltanto che entrambe le valute sono deboli nasconde quindi una differenza utile a chi paga, incassa o confronta attività denominate nelle due monete europee.

Come si ricava il cambio tra euro e sterlina

Il rapporto EUR/USD indica quanti dollari vale un euro; GBP/USD indica quanti dollari vale una sterlina. Dividendo il primo per il secondo, il riferimento al dollaro si elimina: 1,0939 ÷ 1,3062 = circa 0,83747 sterline per euro. È il cambio EUR/GBP implicito nei prezzi utilizzati, calcolato dalla redazione, non una quotazione autonoma rilevata sul mercato.

Per stimarne la variazione occorre dividere anche i due fattori di rendimento. Il calcolo è (1 − 0,0024) ÷ (1 − 0,0040) − 1 = circa +0,1606%. Sottrarre semplicemente le due variazioni produce 0,16 punti percentuali: una buona approssimazione in questo caso, ma la formula corretta usa il rapporto.

La stima assume che le percentuali del provider abbiano un riferimento temporale omogeneo e usa dati già arrotondati. Non sostituisce una rilevazione diretta di EUR/GBP con prezzi di acquisto e vendita. Il segno positivo significa che, in questo confronto, un euro compra leggermente più sterline rispetto alla base precedente.

Che cosa cambia per una spesa in valuta

Consideriamo una fattura ipotetica di 1.000 sterline, da pagare con euro. Al cambio implicito calcolato, il controvalore sarebbe circa 1.194,08 euro: 1.000 diviso 0,83747, utilizzando il rapporto non arrotondato per il risultato finale. Ricostruendo il cambio precedente dai due tassi percentuali, la stessa fattura varrebbe circa 1.196,00 euro. La differenza è vicina a 1,92 euro.

Questo esempio isola il solo effetto del cambio nella finestra considerata. Esclude commissioni, differenziale tra prezzo di acquisto e vendita, eventuali coperture e altri oneri; non è un preventivo bancario. Una tariffa fissa di conversione potrebbe superare il beneficio valutario illustrato, mentre una copertura già concordata potrebbe rendere irrilevante il movimento per quella specifica fattura.

Un cambio informativo non è il prezzo applicato dalla banca

La distinzione vale anche per i dati istituzionali. Nel quadro metodologico dei cambi di riferimento, la BCE precisa che i propri tassi hanno finalità informative e non sono destinati alle transazioni. Il documento contempla inoltre il confronto tra cambi diretti e rapporti ricavati attraverso il dollaro. I numeri di questa analisi restano quelli intraday della fonte di mercato, non fixing BCE.

Per valutare la prosecuzione della seduta sarà utile osservare sia le due coppie contro il dollaro sia EUR/GBP. Se il dollaro continuasse a rafforzarsi contro entrambe, ma il loro rapporto restasse stabile, la differenza relativa si fermerebbe. Un ulteriore rialzo di EUR/GBP indicherebbe invece una maggiore tenuta dell’euro rispetto alla sterlina.

È una domanda diversa da quella affrontata nel precedente sui consumi britannici e il cambio della sterlina. Qui conta leggere insieme tre valute nello stesso istante, separando il movimento comune contro il dollaro dalla variazione relativa fra euro e sterlina.