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Euro-dollaro a 1,1127, la valuta unica perde lo 0,78%. Quanto costa in più pagare una fattura da 10.000 dollari rispetto al cambio BCE di martedì?

Di
Alessandro Pace
Del
TradingCenter.it

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Euro e dollari su una fattura
Euro-dollaro a 1,1127, la fattura da 10.000 USD costa 70 euro in più
In sintesi
  • Perché il conto si fa dividendo
  • Chi incassa dollari vede il movimento opposto

Euro-dollaro a 1,1127 nel cambio di riferimento della BCE di mercoledì 11 novembre, contro 1,1214 di martedì. Per un’impresa italiana che deve ancora comprare i dollari per pagare un fornitore americano, la differenza vale 69,72 euro su una fattura da 10.000 dollari, prima dei costi bancari.

Perché il conto si fa dividendo

La serie giornaliera della BCE esprime quanti dollari si ottengono per un euro. Per ricavare gli euro necessari occorre dunque dividere 10.000 per il cambio. Con 1,1214 risultano 8.917,42 euro. Con 1,1127 servono 8.987,15 euro. La differenza calcolata prima di arrotondare i due importi è 69,72 euro. Il fornitore incassa sempre la stessa somma in dollari.

Chi incassa dollari vede il movimento opposto

Per un esportatore che riceva 10.000 dollari e li converta in euro, la stessa variazione aumenta il controvalore dell’incasso. Il risultato effettivo dipende dal cambio concordato con la banca, dall’orario e dalle eventuali commissioni. Se l’impresa aveva già fissato il cambio per questa scadenza, il costo dipende dall’accordo stipulato. Il verso della quotazione conta anche nel calcolo di una fattura al cambio dollaro-yuan, dove il riferimento esprime unità di valuta locale per un dollaro.

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Alessandro Pace

Content Editor e Revisore di Qualità

Alessandro Pace è Content Editor e Revisore di Qualità per TradingCenter.it. Svolge attività di commercialista e revisore contabile e contribuisce alla revisione di contenuti dedicati a economia, mercati finanziari e analisi societaria. Il suo…

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