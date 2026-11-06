EUR/JPY vale 176,77 yen per euro nel riferimento della BCE del 6 novembre. Per un importatore italiano con una fattura da un milione di yen sul tavolo, l’equivalente è di 5.657 euro arrotondati. Per un esportatore che attende la stessa somma da Tokyo, quei 5.657 euro rappresentano invece il ricavo da convertire.
Quanto cambia il conto se lo yen si rafforza
Il prezzo in euro si ottiene dividendo il debito in yen per il numero di yen acquistabili con un euro. Se al momento del pagamento il rapporto scendesse a 175, servirebbero circa 5.714 euro. A 180 ne basterebbero 5.556. Sono due ipotesi di calcolo, con fattura e quantità di merce identiche. Tra i due scenari la differenza supera 158 euro per ogni milione di yen.
Per chi vende in Giappone il meccanismo si capovolge. Uno yen più forte aumenta il ricavo convertito. Se l’impresa compra anche componenti in Giappone, può usare una parte degli incassi per saldare quei fornitori. La somma da convertire si riduce e con essa l’esposizione al cambio. Conta anche il calendario. Un pagamento che scade oggi e un incasso atteso tra tre mesi lasciano aperto un fabbisogno nel frattempo.
Dal riferimento BCE al bonifico effettivo
Sul mercato dei cambi le quotazioni continuano a muoversi durante la giornata. La BCE pubblica di norma il riferimento intorno alle 16 italiane sulla base della concertazione tra banche centrali intorno alle 14:10. Per verificare il costo del bonifico occorrono il tasso offerto al momento dell’operazione, le eventuali spese fisse e l’importo in yen che arriverà al beneficiario.
Se per accreditare esattamente un milione di yen il conto viene addebitato di 5.700 euro, il cambio effettivo comprensivo delle spese è circa 175,44. È questa misura che permette di confrontare due preventivi ricevuti alla stessa ora.