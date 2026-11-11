HYPE e TRX sono i sottostanti di due nuovi contratti perpetui per i quali Binance ha annunciato il regolamento in USDC. Per l’11 novembre il calendario indica le 10:30 italiane per HYPE, token di Hyperliquid, e le 10:35 per TRX, il token di TRON. Il limite di leva annunciato è 75 volte per entrambi. A cambiare è la frequenza con cui una parte del mercato può dover pagare l’altra.

Sei regolamenti in un giorno per HYPE, tre per TRX

Un contratto perpetuo permette di assumere un’esposizione al prezzo senza una scadenza prestabilita. Per mantenerlo vicino al prezzo di riferimento interviene il funding, un pagamento periodico fra chi punta sul rialzo e chi punta sul ribasso. Secondo le specifiche pubblicate da Binance, l’intervallo è di quattro ore per HYPE e di otto per TRX. Su 24 ore complete si contano quindi sei regolamenti nel primo caso e tre nel secondo.

Con un tasso positivo, chi mantiene una posizione lunga al momento del regolamento paga chi mantiene la posizione corta. Con tasso negativo il flusso si inverte. Per esempio, un tasso ipotetico dello 0,01% su 10.000 USDC di valore nominale vale 1 USDC per intervallo. Per conoscere il costo di un giorno servono i tassi applicati a ciascuna scadenza e la dimensione della posizione in quei momenti.

Quanto pesa la leva sul margine

Su 7.500 USDC di esposizione, una variazione dell’1% del sottostante vale circa 75 USDC, prima di commissioni e funding. Alla leva massima teorica il margine iniziale corrispondente sarebbe di circa 100 USDC. Il margine di mantenimento può far scattare la liquidazione prima che la perdita assorba l’intera somma. Binance precisa che i parametri possono cambiare e che la disponibilità dei prodotti varia per area geografica.