Equinor tratta da oggi, venerdì 13 novembre, senza il diritto al dividendo del secondo trimestre 2026 sulla Borsa di Oslo. A New York lo stesso passaggio avverrà lunedì 16 novembre. Per chi possiede 100 azioni con diritto alla distribuzione, il valore dichiarato è di 39 dollari lordi. Chi invece acquista oggi deve guardare dove viene eseguito l’ordine: a Oslo compra già l’azione senza cedola, mentre sul mercato statunitense venerdì è ancora la seduta precedente lo stacco.

Il documento di Equinor depositato presso la SEC distingue quattro momenti. Il consiglio ha approvato il dividendo da 0,39 dollari per azione il 21 luglio; il 13 e il 16 novembre sono le date di stacco sulle rispettive piazze; il 16 novembre è anche il giorno in cui vengono individuati gli aventi diritto. Il pagamento è fissato per il 25 novembre. La notizia di oggi è quindi che a Oslo l’azione ha cominciato a essere scambiata senza quel diritto. L’importo era noto da luglio, e il denaro non viene accreditato nel giorno dello stacco.

La differenza si capisce seguendo un acquisto ordinario. A Oslo il trasferimento dei titoli si completa di norma due giorni lavorativi dopo lo scambio. Chi ha comprato giovedì 12 può regolare l’operazione lunedì 16: il primo giorno lavorativo è venerdì e il secondo è lunedì. Comprando venerdì 13, invece, il regolamento cade martedì 17, dopo la data utile. Per lo stesso motivo, chi aveva già diritto al dividendo e vende a Oslo il venerdì conserva il diritto al pagamento.

A New York si negoziano certificati di deposito che rappresentano le azioni norvegesi: per Equinor il rapporto è di uno a uno. Il ciclo ordinario statunitense richiede un solo giorno lavorativo. Un acquisto eseguito venerdì 13 può quindi essere regolato lunedì 16; un acquisto eseguito lunedì viene regolato martedì. La differenza fra i calendari riguarda la consegna dei titoli: il gruppo distribuisce lo stesso dividendo trimestrale per azione sottostante.

Quando si saprà quanto valgono i 39 dollari in corone norvegesi?

Per una posizione di 100 azioni aventi diritto, la moltiplicazione è 100 per 0,39 dollari. Per chi riceve il pagamento in corone manca però, alla data dello stacco, un elemento decisivo. Equinor determina la conversione usando la media dei cambi di riferimento dollaro/corona della Norges Bank su sette giorni lavorativi: i tre precedenti la data di registrazione, il giorno stesso e i tre successivi. Il cambio del solo 13 novembre, per quanto aggiornato, non basta a ricostruire il pagamento.

La società comunicherà il valore per azione in corone venerdì 20 novembre. A quel punto il titolare potrà moltiplicare l’importo ufficiale per il numero di azioni ammesse al pagamento e confrontarlo con il lordo indicato dall’intermediario. Ritenute, eventuali commissioni sui certificati e un’ulteriore conversione nella valuta del conto possono modificare il netto. Per chi tiene il conto in euro, 39 dollari di dividendo dichiarato non equivalgono dunque a un accredito certo di 39 euro.

Come leggere il prezzo del titolo dopo lo stacco

Chi confronta la chiusura di giovedì con il prezzo di venerdì a Oslo confronta due azioni con diritti diversi. La prima comprende ancora il diritto al pagamento di novembre, la seconda lo ha perso. Per misurare il risultato economico lordo di chi ha attraversato lo stacco occorre sommare al nuovo prezzo il dividendo spettante, espresso nella stessa valuta, e confrontare il totale con il prezzo precedente. È lo stesso principio illustrato nel nostro approfondimento sullo stacco del dividendo Apple.

Questo calcolo non implica che Equinor debba scendere in Borsa esattamente del valore della cedola: nel prezzo entrano anche le nuove valutazioni di compratori e venditori. Né i 39 dollari rappresentano da soli un rendimento percentuale: per calcolarlo serve il prezzo pagato per le 100 azioni. Il 20 novembre si potrà verificare il controvalore ufficiale in corone; dal 25 sarà il rendiconto dell’intermediario a distinguere l’importo lordo dall’accredito effettivo.