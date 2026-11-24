Epochal ha presentato il 24 novembre Time Portal, un ambiente che permette agli agenti di intelligenza artificiale di consultare il web come appariva in una data passata. La società descrive un test su 347 quesiti di previsione e una correlazione di 0,98 fra gli errori delle simulazioni e quelli delle prove originali. Quel numero riguarda la somiglianza fra due esperimenti: non significa che l’AI abbia indovinato il 98% degli eventi.

Il punto interessa anche chi valuta strumenti di ricerca finanziaria. Un sistema può sembrare capace di anticipare il mercato se, durante una prova storica, riceve informazioni pubblicate soltanto dopo la decisione simulata. Separare ciò che era conoscibile allora da ciò che sappiamo oggi è una condizione per giudicare il test, prima ancora di discutere eventuali rendimenti.

Che cosa è stato effettivamente lanciato

Nell’annuncio ufficiale di Epochal, la squadra comprende Guodong Zhang, Zihang Dai e Manuel Kroiss, indicati come membri del gruppo fondatore di xAI, insieme ad Alex Bocharoff e Frank Luan. La società afferma di aver costruito il primo prodotto in 90 giorni e di avere indicizzato oltre mille miliardi di pagine, con contenuti distribuiti lungo 30 anni di storia del web.

Queste dimensioni sono dichiarazioni del fornitore, non un censimento indipendente svolto da TradingCenter. L’annuncio descrive un’infrastruttura per simulare situazioni passate e studiare previsioni. Non presenta un fondo d’investimento, un titolo quotato chiamato Time Portal o un servizio che garantisce guadagni sui mercati.

La presentazione tecnica del prodotto distingue tre componenti: ricerca delle informazioni, recupero della versione storica di una pagina e ambiente isolato per eseguire gli agenti. Quest’ultimo ricostruisce anche orologio, software e accessi di rete coerenti con l’istante scelto. Il problema è concreto: limitare il motore di ricerca serve poco se il programma può ottenere informazioni successive da un altro canale.

Il test su 347 quesiti: che cosa misura lo 0,98

Epochal riferisce di aver fatto operare agenti su 347 domande dei mercati di previsione Kalshi e Polymarket, per poi ripetere gli esperimenti alcune settimane dopo. La simulazione con Time Portal utilizzava lo stesso istante informativo della previsione originaria. Il confronto includeva anche agenti con accesso al web corrente, dopo la risoluzione degli eventi, e agenti senza accesso al web.

Il grafico societario riporta una correlazione degli errori pari a 0,98 per Time Portal, 0,16 per il web consultato dopo l’esito e 0,49 senza web. Secondo Epochal, la simulazione storica riproduceva da vicino le prove svolte in tempo reale. Gli agenti con il web successivo potevano invece trovare la risposta già pubblicata: errori molto bassi in quel contesto non dimostrano una migliore capacità di anticipazione.

La distinzione statistica è essenziale. Una correlazione descrive come due serie variano insieme, non la percentuale delle risposte esatte. In un esempio matematico ipotetico, le serie 1, 2, 3 e 2, 4, 6 hanno correlazione perfetta, pur avendo valori diversi in ogni posizione. Anche uno 0,98, preso isolatamente, non certifica l’uguaglianza degli errori o la loro piccola dimensione. Il risultato pubblicato va letto come un riscontro interno sulla simulazione, non come una validazione indipendente di rendimento.

L’errore che può rendere troppo bello un backtest

Immaginiamo una strategia che, alle 9 del mattino, debba scegliere se comprare un’azione prima dei risultati trimestrali pubblicati alle 13. Se il test utilizza una pagina aggiornata alle 14 con i ricavi appena annunciati, attribuisce al sistema un’informazione indisponibile alle 9. Anche senza manipolare intenzionalmente i numeri, il risultato perde il significato che gli si vorrebbe assegnare.

Una ricostruzione temporale coerente affronta questo errore. Restano però altre domande: il modello aveva già incontrato l’esito durante l’addestramento? Le domande sono rappresentative dei casi futuri? La strategia è stata modificata dopo aver visto i risultati? Nella guida a trading system e backtest distinguiamo la progettazione dalle verifiche su dati non utilizzati per scegliere le regole. Il nuovo prodotto riguarda l’ambiente informativo, mentre la solidità dell’intero processo richiede controlli più ampi.

Che cosa serve per trasformare la promessa in evidenza

Epochal annuncia una versione limitata gratuita e strumenti per sviluppatori; questa verifica editoriale riguarda documentazione e disponibilità dichiarata, senza una prova operativa delle API. Per valutare le capacità predittive serviranno risultati riproducibili, dettagli sui modelli impiegati, date di addestramento e verifiche su eventi ancora irrisolti quando la previsione viene registrata.

Per un’applicazione finanziaria occorrerebbe poi misurare perdite, costi ed eseguibilità degli ordini: indovinare un evento non equivale a ottenere un rendimento positivo al prezzo disponibile. Il contributo del lancio è rendere più controllabile la domanda «che cosa poteva sapere l’agente in quel momento?». La risposta alla domanda «quanto può guadagnare?» richiede prove diverse, che i numeri di questo annuncio non forniscono.