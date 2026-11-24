Dick’s Sporting Goods alza le previsioni di utile per l’esercizio 2026 dopo un trimestre da 5,133 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 23,2%, ma l’utile rettificato per azione scende da 2,07 a 1,94 dollari. Il comunicato diffuso il 24 novembre descrive un miglioramento delle aspettative annuali, non un aumento di tutte le misure di redditività. E il balzo del fatturato consolidato non può essere letto come crescita organica dei negozi.

Il motivo principale riguarda il perimetro: Foot Locker contribuisce per l’intero trimestre di tredici settimane, mentre il confronto dell’anno precedente ne includeva soltanto circa otto, dopo l’acquisizione completata l’8 settembre 2025. Per capire come procede l’attività occorre separare l’effetto del consolidamento dalle vendite comparabili e distinguere il marchio Foot Locker dal complesso delle attività acquisite.

Ricavi in forte aumento, ma periodi non equivalenti

Nei risultati ufficiali del terzo trimestre di Dick’s Sporting Goods, le vendite nette passano da 4,168 a 5,133 miliardi di dollari. Il trimestre corrente termina il 31 ottobre 2026; quello di confronto si chiudeva il 1° novembre 2025. La durata complessiva dei due trimestri è uguale, ma non lo è la presenza di Foot Locker nei conti consolidati.

Le settimane aggiuntive generano un contributo al fatturato anche senza ipotizzare un’accelerazione delle vendite nei negozi. Per questo non sarebbe corretto attribuire l’intero +23,2% alla domanda dei consumatori. Non basta neppure sottrarre meccanicamente cinque tredicesimi dei ricavi: il gruppo comprende attività diverse, le settimane non hanno vendite uniformi e servirebbe una base omogenea ricostruita per ciascun perimetro.

Il confronto utile è quindi quello delle vendite comparabili, che cerca di isolare l’andamento dell’attività su basi confrontabili. La società riporta una crescita del 2,6% per le attività DICK’S e dello 0,5% per quelle Foot Locker, quest’ultima su base pro forma. Sono numeri molto più contenuti del balzo consolidato e rispondono a una domanda diversa: quanto cresce il business depurando il confronto dalle principali differenze di perimetro?

La nota metodologica spiega che il confronto pro forma tratta l’acquisizione come se fosse avvenuta all’inizio dei periodi considerati. Foot Locker entrerà nelle vendite comparabili trimestrali consolidate soltanto dal quarto trimestre dell’esercizio 2026 e nel confronto annuale dall’esercizio 2027. Quel passaggio conta per chi costruisce una serie storica: mescolare dati pro forma e consolidati senza segnalare il cambiamento può produrre una falsa accelerazione.

Il management segnala inoltre una crescita superiore al 4% delle vendite comparabili del marchio Foot Locker negli Stati Uniti. Non è il risultato dell’intero business Foot Locker, che comprende un perimetro più ampio. Lo 0,5% e il dato superiore al 4% possono quindi coesistere senza contraddirsi. La distinzione evita di trasformare il risultato di una specifica insegna e area geografica in una misura della ripresa di tutta l’acquisizione.

Perché l’utile contabile sale e quello rettificato scende

L’utile diluito per azione secondo i principi contabili GAAP aumenta da 0,86 a 1,87 dollari. Quello non-GAAP, rettificato secondo i criteri societari, passa invece da 2,07 a 1,94 dollari. Applicando la formula (1,94 ÷ 2,07 − 1) × 100, la diminuzione è del 6,28%, coerente con il −6% arrotondato nel comunicato.

Il miglioramento del dato contabile e la flessione di quello rettificato non vanno fusi in un’unica affermazione sugli “utili”. La distanza fra le due misure era molto più ampia un anno fa: 1,21 dollari per azione, contro 0,07 nel trimestre corrente. È una sottrazione fra misure riferite allo stesso periodo, utile a mostrare quanto le rettifiche incidano sulla lettura del confronto; non equivale a un flusso di cassa né identifica da sola le cause operative.

Anche il margine operativo rettificato richiede attenzione: la società indica il 4,9%, contro il 5,8% dell’anno precedente. Il fatturato più elevato non coincide dunque con un miglioramento di questa misura di redditività. La riconciliazione allegata ai risultati resta il riferimento per capire quali componenti separano i dati contabili da quelli alternativi.

Che cosa cambia davvero nelle previsioni annuali

Il nuovo intervallo di utile rettificato per azione per l’esercizio è 11,45–12,30 dollari, rispetto a 11,00–12,00 in precedenza. La soglia minima sale quindi di 0,45 dollari e quella massima di 0,30. Anche la previsione GAAP viene alzata, a 11,40–12,25 dollari da 10,94–11,94.

Il gruppo aumenta il limite inferiore delle aspettative sulle vendite comparabili e sul risultato operativo delle attività DICK’S, mentre mantiene quelle sulle vendite comparabili e sulla redditività di Foot Locker. La conseguenza interpretativa è precisa: il rialzo delle stime complessive non dimostra, da solo, una revisione al rialzo della ripresa dell’acquisizione. Nei prossimi risultati andranno controllati separatamente l’andamento dei due business, l’evoluzione dei margini e il passaggio a confronti consolidati più omogenei.