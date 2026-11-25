Deutsche Bank prevede l’S&P 500 a 9.000 punti entro la fine del 2027. Rispetto ai 7.201,09 punti indicati da S&P Dow Jones Indices al 24 novembre, l’obiettivo implica un progresso del 24,98%. È uno scenario della banca, non un rendimento promesso: il risultato dipende soprattutto dalla crescita degli utili e dal prezzo che gli investitori saranno disposti a pagare per quegli utili.

Il target era già riportato il 23 novembre nel resoconto di Investing.com sul World Outlook 2027. La sua lettura richiede quindi di distinguere la data della previsione dall’ultima chiusura usata per misurarne la distanza. Il riferimento è fine 2027, non la fine dell’anno in corso.

Il 25% è una distanza dal livello attuale, non il rendimento del solo 2027

La pagina ufficiale dell’S&P 500 riporta 7.201,09 punti per il 24 novembre nella versione USD Price Return. Il calcolo redazionale è 9.000 diviso 7.201,09, meno uno: circa il 25%. La distanza assoluta è di 1.798,91 punti. Il confronto parte dalla chiusura già disponibile, senza confondere l’indice con i futures della mattina.

Il periodo comprende anche le settimane rimanenti del 2026. Se il mercato salisse prima di gennaio, il guadagno ancora necessario nel 2027 diminuirebbe; se scendesse, aumenterebbe. Per esempio, da una base ipotetica di 7.500 punti il passaggio a 9.000 richiederebbe il 20%; da 7.000 servirebbe il 28,57%. Sono semplici esempi di sensibilità al punto di partenza, non ulteriori previsioni.

La tesi della banca passa dagli utili e dagli investimenti nell’AI

Secondo il resoconto, Jim Reid, responsabile della ricerca macro globale di Deutsche Bank, collega lo scenario alla solidità attesa degli utili e all’effetto dell’intelligenza artificiale sulla produttività. La banca interpreta le recenti vendite come uno shock di volatilità che può proseguire prima di esaurirsi. Reid richiama anche i rischi di sovrainvestimento e l’incertezza su quali imprese beneficeranno davvero del ciclo tecnologico.

La conseguenza economica è che la spesa per infrastrutture deve trasformarsi in risultati delle società: ricavi, risparmi di costo e profitti sostenibili. Una maggiore produttività dell’economia può distribuire i benefici fra imprese, lavoratori e consumatori; non determina automaticamente un uguale aumento del valore di ogni titolo legato all’AI.

Quanto pesa il prezzo pagato per gli utili

Per capire la sensibilità del target si può usare una scomposizione semplificata: il livello dell’indice è il prodotto fra utili per azione aggregati e multiplo prezzo/utili, mantenendo coerente la base contabile. Su un orizzonte identico, il fattore di variazione del prezzo corrisponde al fattore di crescita degli utili moltiplicato per quello del multiplo.

Con valutazioni invariate, un aumento del prezzo vicino al 25% richiederebbe utili in crescita nella stessa misura. Se invece gli utili aumentassero del 15%, per raggiungere la distanza calcolata servirebbe un’espansione del multiplo di circa l’8,68%: 1,24981 diviso 1,15, meno uno.

Il verso opposto chiarisce il rischio. Con utili ipoteticamente in crescita del 15% ma un multiplo in calo del 10%, l’effetto combinato sul prezzo sarebbe appena +3,5%: 1,15 × 0,90 − 1. Questi numeri sono elaborazioni illustrative della redazione; non sono le stime di utili o di valutazione adottate da Deutsche Bank, che il resoconto consultato non quantifica.

Che cosa controllare prima di trasformare il target in aspettativa

L’aggiornamento delle stime sugli utili aiuterà a capire se la crescita attesa si rafforza oppure dipende da poche società. Anche i tassi contano: se il rendimento richiesto dagli investitori aumenta, il multiplo può ridursi pur in presenza di profitti migliori. Il target finale non descrive inoltre le possibili perdite intermedie.

Il precedente sulla tenuta dell’S&P 500 durante la debolezza dei semiconduttori riguardava la partecipazione al rialzo in una singola seduta. Qui la domanda è diversa: quali condizioni devono durare abbastanza da sostenere una valutazione più alta alla fine del prossimo anno.

Infine, il 24,98% calcolato riguarda il prezzo dell’indice in dollari. Non include dividendi e non coincide con il risultato netto di un investimento: prodotti diversi comportano costi, scostamenti di replica e, per chi ragiona in euro senza copertura, un effetto del cambio. Il numero di 9.000 punti offre un’ipotesi da verificare nel tempo; utili, valutazioni e orizzonte ne spiegano la sostanza.