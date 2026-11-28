I dazi USA non si possono misurare applicando un’unica percentuale alle vendite americane di un’impresa. Nell’analisi del 25 novembre, ING riporta un’aliquota effettiva media del 6,8% sulle importazioni statunitensi di settembre, ma quel numero descrive un aggregato storico: non è la tariffa dovuta da ogni esportatore né una previsione del costo delle nuove proposte. Per chi legge un bilancio, il passaggio decisivo è ricostruire quali merci attraversano la dogana e con quale trattamento.

Un esempio ipotetico chiarisce il problema: su 100 milioni di dollari di importazioni, una quota di 20 milioni tassata al 20% e altri 80 milioni esenti producono un dazio medio del 4%. Se la quota tassata scende a 10 milioni e quella esente sale a 90, la media diventa il 2%, pur lasciando invariato il 20% applicato ai beni colpiti. Una media in discesa può quindi convivere con un costo immutato per la singola azienda.

Che cosa dice ING e quale dato stiamo leggendo

Nella nota del 25 novembre, Inga Fechner di ING giudica difficile smantellare il protezionismo americano. La banca cita l’indice ETRX, basato sui dati del Census Bureau: a settembre, oltre al 6,8% complessivo, risultavano circa il 21% per la Cina e il 6,6% per l’Unione europea. Sono valori riportati da ING, riferiti a insiemi diversi di merci, non aliquote applicabili a qualsiasi prodotto della stessa origine.

Perché cambia la media anche senza cambiare le aliquote

Il calcolo dell’esempio iniziale usa una media ponderata per il valore delle merci: 20 milioni moltiplicati per il 20% danno 4 milioni di dazi; divisi per 100 milioni di importazioni, equivalgono al 4%. Nel secondo scenario i dazi sono 2 milioni e il rapporto scende al 2%. Il valore totale importato resta identico: cambia soltanto la composizione.

Questi numeri sono una simulazione didattica, non la ricostruzione dell’indice ETRX. Servono a isolare un effetto: se diminuisce il peso dei beni gravati da imposte elevate, il dato aggregato migliora anche senza uno sconto sulle aliquote. Per stabilire quanto questo meccanismo abbia inciso sul dato reale occorrerebbe disporre della scomposizione per prodotto, origine e periodo.

Anche la base monetaria va scelta correttamente. Nelle definizioni del Census Bureau, il valore doganale è generalmente il prezzo pagato o da pagare per la merce esportata negli Stati Uniti, esclusi dazi americani, trasporto internazionale, assicurazione e altri oneri connessi all’arrivo. Non coincide automaticamente con il fatturato realizzato vendendo quella merce al cliente finale.

Due imprese con gli stessi ricavi possono avere costi diversi

Consideriamo due gruppi ipotetici con 100 milioni di dollari di ricavi americani annui. Il gruppo A importa direttamente merci per un valore doganale di 40 milioni; il gruppo B importa per 10 milioni e realizza il resto dell’attività con una diversa struttura produttiva e commerciale. Supponiamo, soltanto per il confronto, un dazio aggiuntivo del 10% su tutte queste importazioni e nessuna esclusione.

L’onere doganale aggiuntivo sarebbe rispettivamente di 4 milioni e 1 milione: il 4% e l’1% dei medesimi ricavi americani. Le aliquote dell’esempio sono inventate e non rappresentano quelle applicabili a una società reale. Restano fermi valore delle merci, volumi e cambio; sono esclusi trasporto, altri tributi, costi di riorganizzazione e qualsiasi modifica dei prezzi ai clienti o ai fornitori.

Il confronto misura l’esposizione diretta iniziale, non la perdita finale di utile. Quest’ultima dipenderebbe da quanto costo rimane all’impresa, dagli eventuali rincari e dalla risposta della domanda. Una società con meno importazioni dirette può inoltre acquistare da fornitori americani che incorporano componenti esteri: quel rischio indiretto non compare nei due calcoli e richiede informazioni separate.

Le proposte USTR: 14 economie, dentro un’indagine su 16

Il comunicato USTR del 25 novembre distingue le 16 economie inizialmente indagate dalle 14 oggetto delle determinazioni e delle azioni proposte. Per Messico e Norvegia non erano state adottate determinazioni. Il numero 16 richiamato nel contesto dell’indagine e quello 14 delle proposte descrivono dunque passaggi differenti.

L’agenzia indica il 5 gennaio 2027 come termine per commenti scritti e richieste di partecipazione, e il 25 gennaio per l’avvio delle audizioni sulle proposte. Sono scadenze della consultazione, non date automatiche di entrata in vigore dei dazi. Il tema del cumulo è distinto ed è sviluppato nel precedente sulla proposta tariffaria e sul costo delle merci importate.

Per valutare un’impresa esposta agli USA, la domanda da portare ai prossimi risultati societari è quindi concreta: quale parte dei ricavi dipende da merci importate, da quali paesi e con quale valore doganale? Una risposta accompagnata da costi lordi, compensazioni commerciali e impatto residuo sul margine permette di leggere il rischio molto meglio della sola quota di fatturato americano.