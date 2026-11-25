I dazi USA tornano al centro del commercio internazionale: Washington propone nuove tariffe su 14 partner, compresi Unione europea e Cina, secondo la notizia pubblicata da CNBC il 25 novembre. Il punto per imprese e investitori è distinguere la proposta dalle tariffe già applicabili: non emerge un aumento uniforme e immediato su tutte le importazioni.

La differenza decisiva riguarda il cumulo. CNBC riferisce che per la Cina il nuovo 20% si aggiungerebbe al 25% introdotto nel 2018 sulle merci interessate, mentre per gli altri partner le nuove misure non si sommerebbero alle tariffe esistenti indicate nel piano. Venti punti di dazio non significano automaticamente prezzi al dettaglio più alti del 20%: cambiano la base del confronto, i prodotti coperti e la ripartizione del costo lungo la filiera.

Che cosa è confermato e che cosa resta da definire

Associated Press precisa che il piano resta una proposta, senza un calendario di attuazione annunciato. L’agenzia indica che alcuni prodotti cinesi potrebbero arrivare al 45% e che le nuove tariffe non si cumulerebbero con quelle della Section 232, riguardanti fra l’altro automobili, acciaio e alluminio, né con le misure di luglio legate al lavoro forzato.

La notizia riguarda dunque un nuovo passaggio della politica commerciale, non una tabella doganale già utilizzabile per ogni spedizione. Per trasformarla in una stima aziendale servono il testo definitivo, l’elenco dei prodotti, le eventuali esclusioni e la data dalla quale il nuovo trattamento si applicherà. Attribuire oggi una stessa variazione di costo a tutte le imprese europee sarebbe prematuro.

La Section 301 e il tema della capacità produttiva

Il documento ufficiale disponibile è l’avviso USTR sull’avvio delle indagini dell’11 marzo 2026, pubblicato nel Federal Register il 17 marzo. Riguarda la capacità produttiva strutturalmente eccedente in settori manifatturieri di diverse economie, comprese Cina e Unione europea. La Section 301 del Trade Act del 1974 consente di esaminare pratiche ritenute irragionevoli o discriminatorie che gravano sul commercio statunitense.

Questo documento prova l’avvio e l’oggetto dell’indagine; non certifica le aliquote della proposta di novembre. Per queste ultime la fonte resta il resoconto giornalistico. È una distinzione sostanziale: un procedimento può portare a misure diverse per paese e prodotto, e la sua apertura non rende operative le tariffe prospettate successivamente.

Un esempio: da 125 a 145 significa un aumento del 16%

Consideriamo un esempio ipotetico con valore doganale di 100 dollari e un dazio preesistente del 25%. Il costo limitato a merce e dazio è 125 dollari. Se si aggiungessero altri 20 punti sulla stessa base di 100, il nuovo dazio sarebbe 45 dollari e il totale 145.

L’incremento rispetto al costo precedente è quindi (145 − 125) ÷ 125 × 100 = 16%. Il 45% descrive il rapporto fra dazio complessivo e valore doganale; il 16% descrive invece la variazione del totale rispetto alla situazione iniziale. Sono due denominatori differenti. Il calcolo esclude trasporto, altri tributi, margini e variazioni del prezzo del fornitore: non rappresenta il trattamento di qualsiasi bene cinese né una previsione dei prezzi nei negozi.

Che cosa osservare nelle aziende italiane esposte agli USA

La norma doganale statunitense sulla responsabilità dell’importatore attribuisce all’importatore il debito per i dazi. Chi li versa alla dogana e chi ne sopporta economicamente il peso, però, sono domande diverse. Un fornitore può concedere uno sconto, l’importatore può ridurre il margine oppure cercare di trasferire il costo al cliente: sono scenari commerciali, non effetti già misurati dell’annuncio.

Per leggere un bilancio italiano esposto agli Stati Uniti conta quindi separare ricavi americani e merci effettivamente importate: vendere negli USA non significa necessariamente produrre tutto in Europa. Occorre poi verificare origine e classificazione dei beni, clausole contrattuali e possibilità di rivedere i prezzi. Il dato utile sarà il costo aggiuntivo effettivo dopo cumuli ed esclusioni, confrontato con il margine dell’attività interessata. La percentuale nel titolo della notizia, da sola, non consente quel calcolo.