La Borsa di Taiwan ha chiuso martedì 17 novembre a 40.092,11 punti, in calo del 2,31% sul giorno precedente. I semiconduttori hanno perso il 2,16%, ma il dato che racconta meglio la seduta è il conteggio dei titoli: 789 azioni in ribasso contro 234 in rialzo. Hanno ceduto anche trasporti, cemento e società della ceramica. Il comparto alimentare ha invece guadagnato lo 0,48%. Alla chiusura degli scambi ordinari, le 06:30 italiane, il mercato aveva recuperato quota 40 mila dopo averla persa durante la giornata.

Quante azioni sono scese per ciascun titolo in rialzo

Nel bollettino della Taiwan Stock Exchange il saldo dei titoli compare in due colonne. Una comprende tutti gli strumenti quotati, l’altra le sole azioni. Per valutare quante società abbiano partecipato alla discesa è la seconda a interessare. Oltre ai 789 ribassi e ai 234 rialzi, la Borsa segnala 61 azioni invariate e due senza scambi abbinati. Fra le 1.084 azioni scambiate, la quota di quelle che hanno perso terreno raggiunge il 72,8%.

Il rapporto è di circa 3,37 titoli in discesa per ogni titolo in salita. Per 30 azioni il ribasso ha raggiunto il limite giornaliero consentito, mentre sei hanno toccato quello superiore. Il primo gruppo è compreso nei 789 ribassi, il secondo nei 234 rialzi. Sommarli di nuovo gonfierebbe artificialmente l’ampiezza della vendita. A ogni azione il conteggio assegna lo stesso peso. Nell’indice, invece, il movimento di una società di grande capitalizzazione può incidere molto di più di quello di una piccola.

Quali settori hanno retto e quali hanno fatto peggio dei chip

Il confronto con la chiusura di TSMC prima dei conti Nvidia aiuta a distinguere tre livelli. La singola società taiwanese ha perso il 2,03%, il paniere dei semiconduttori il 2,16% e l’intero TAIEX il 2,31%. Il divario fra il settore e il listino è di soli 0,15 punti percentuali. Per attribuire ai produttori di chip una quota precisa dei 947,97 punti persi dall’indice servirebbe il contributo ponderato dei singoli componenti.

Le rilevazioni settoriali mostrano però dove la discesa si è estesa. L’indice che aggrega cemento e ceramica ha ceduto il 4,19%, quasi il doppio del calo dei semiconduttori. Il solo cemento ha perso lo 0,83%: i due panieri hanno composizioni diverse. Spedizioni e trasporti hanno limato lo 0,44%, mentre biotecnologie e assistenza medica hanno chiuso appena sotto la parità, a meno 0,06%. Queste differenze spiegano perché un portafoglio distribuito tra industrie locali possa avere avuto un risultato parecchio diverso da quello dell’indice generale.

I 40 mila punti persi e recuperati nella stessa seduta

Il TAIEX aveva chiuso lunedì a 41.040,08 punti. Martedì ha aperto a 40.546,64 e ha raggiunto un massimo di 41.533,84, superiore alla chiusura precedente. Il minimo di 39.786,45 ha portato a 1.747,39 punti la distanza fra i due estremi. In chiusura l’indice si è collocato 305,66 punti sopra il minimo. Guardare soltanto al livello finale nasconde dunque sia il passaggio sotto i 40 mila sia la fase in cui il mercato ha scambiato in guadagno rispetto a lunedì.

Su due sedute il movimento è più ampio. Dai 43.675,12 punti di venerdì 13 novembre ai 40.092,11 di martedì, la perdita cumulata è dell’8,20%. Per ottenerla si confrontano direttamente le due chiusure, perché il calo di martedì si applica a un indice già ridimensionato il lunedì. Il dato sulle 789 azioni riguarda invece esclusivamente la seduta del 17 novembre.