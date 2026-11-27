La Borsa canadese si prepara alla seduta del 27 novembre con futures positivi, ma il dato sul lavoro che accompagna il recupero racconta una ripresa ancora parziale. I 9.700 posti dipendenti aggiunti a settembre compensano circa il 31% dei 31.400 persi complessivamente a luglio e agosto: il saldo dei tre mesi resta negativo per 21.700.

Il confronto è utile perché separa un miglioramento mensile dal ritorno al livello precedente. Nel resoconto premarket pubblicato da Investing.com alle 13:29 italiane, i futures S&P/TSX 60 risultavano in rialzo dello 0,71% a 2.066 punti. È una fotografia delle prime contrattazioni, non una quotazione in tempo reale né la conferma della terza chiusura positiva consecutiva.

Quanto del calo estivo è stato recuperato

Il rapporto Statistics Canada su occupazione, retribuzioni e posti vacanti, diffuso il 26 novembre, definisce sostanzialmente stabile l’occupazione dipendente di settembre: +9.700, pari allo 0,1%. Il documento misura il lavoro retribuito presso i datori di lavoro attraverso la Survey of Employment, Payrolls and Hours, non l’intera occupazione canadese.

Il calcolo del recupero usa come denominatore la perdita cumulata dei due mesi precedenti: 9.700 ÷ 31.400 × 100 = 30,89%, arrotondato al 31%. Sottraendo il guadagno di settembre dalla flessione estiva restano 21.700 posti da recuperare per tornare al livello di giugno. Questa è una ricostruzione aritmetica del percorso, non una previsione sul mese successivo.

Per visualizzarla, si può immaginare un contatore posto a zero alla fine di giugno. Dopo luglio e agosto scende a −31.400; settembre lo riporta a −21.700. La direzione migliora, ma il contatore resta sotto zero. Il risultato non significa che il 69% dei disoccupati estivi sia ancora senza lavoro: si confrontano variazioni aggregate, non le vicende delle stesse persone.

Futures e occupazione guardano a tempi differenti

Il resoconto premarket del 27 novembre colloca il rialzo dei futures dopo la chiusura di giovedì del S&P/TSX Composite a 34.426,88 punti, in aumento dello 0,7%. I due livelli non sono confrontabili direttamente: il future citato si riferisce al TSX 60, mentre il livello di chiusura riguarda il Composite.

Inoltre, una quotazione incorpora aspettative e ordini del momento; il rapporto sul lavoro descrive settembre ed è stato pubblicato a novembre. Non si può usare il dato statistico come prova di ciò che sta accadendo oggi nelle assunzioni, né attribuirgli da solo la variazione del mercato. La contemporaneità nel flusso delle notizie non dimostra un rapporto causale.

Una retribuzione media più alta non è l’aumento di tutti

Statistics Canada indica una retribuzione settimanale media di 1.357,92 dollari canadesi a settembre, +3,3% sull’anno. L’istituto precisa che la dinamica può riflettere salari, ore lavorate, composizione dell’occupazione ed effetti della base di confronto. Sono importi lordi: non descrivono lo stipendio netto disponibile per le spese.

Un esempio ipotetico chiarisce il problema della composizione. Se un gruppo comprende due persone che guadagnano rispettivamente 800 e 1.600 dollari alla settimana, la media è 1.200. Se il posto da 800 scompare, la media delle persone rimaste sale a 1.600, pur senza alcun aumento per il lavoratore ancora occupato. L’esempio non descrive il Canada: mostra perché una media richiede di conoscere anche chi entra ed esce dal conteggio.

Che cosa il rapporto non permette di concludere

La rilevazione esclude, fra gli altri, autonomi e dipendenti agricoli. Il tasso ufficiale di disoccupazione proviene invece dalla Labour Force Survey. Sommare o confrontare senza raccordo variazioni delle due indagini confonderebbe perimetri e metodi diversi. Anche per questo il recupero del 31% va riferito esattamente alla serie dei dipendenti qui utilizzata.

Per chi segue Toronto, il dato offre dunque un criterio concreto: distinguere un saldo mensile positivo dalla ricostituzione dei livelli perduti e una media retributiva dall’esperienza del singolo lavoratore. La lettura settoriale dell’indice, illustrata nel nostro approfondimento sul peso di banche e materie prime nel TSX 60, aggiunge un altro livello: un mercato azionario non riproduce in proporzione l’intera economia o il suo mercato del lavoro.