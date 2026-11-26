Benzina e diesel scendono il 26 novembre, ma il beneficio immediato sul rifornimento resta piccolo: rispetto a ieri, 50 litri costano 25 centesimi in meno per la benzina e 10 centesimi in meno per il gasolio sulla rete stradale. Le medie self comunicate dal MIMIT e riportate da ANSA sono rispettivamente 1,930 e 2,192 euro al litro. Il diesel rimane quindi più caro di 26,2 centesimi al litro.

Questo divario non basta però a stabilire quale auto spenda meno per viaggiare: ai prezzi di oggi, un diesel deve consumare circa il 12% di litri in meno rispetto a un’auto a benzina per pareggiare la sola spesa di carburante sulla stessa distanza. È una soglia calcolata sui prezzi medi, non una misura dei consumi di tutti i modelli né un consiglio d’acquisto. Il confronto utile passa dallo scontrino del pieno al costo per 100 chilometri.

Quanto cambia il costo di 50 litri

Il resoconto ANSA del 26 novembre sui dati MIMIT, pubblicato alle 09:13, indica per la rete stradale una benzina self in discesa da 1,935 a 1,930 euro al litro e un gasolio da 2,194 a 2,192 euro. La riduzione è rispettivamente di 0,5 e 0,2 centesimi al litro: frazioni di centesimo, non cinque e due centesimi.

Self stradale Prezzo 26 novembre Spesa per 50 litri Differenza sul 25 novembre Benzina 1,930 €/l 96,50 € −0,25 € Diesel 2,192 €/l 109,60 € −0,10 €

La tabella è un’elaborazione redazionale: prezzo medio moltiplicato per 50 litri. Questa quantità serve a confrontare la stessa operazione, non rappresenta la capienza di ogni serbatoio. Le cifre comprendono le imposte già incorporate nel prezzo al pubblico; non vanno aggiunte una seconda volta.

Una giornata di ribasso non giustifica da sola una previsione sui prossimi pieni. Anche il risparmio personale dipende dai litri acquistati e dal prezzo effettivamente applicato dall’impianto, che può muoversi diversamente dalla media.

Perché il diesel più caro non chiude il confronto

A parità di litri, il gasolio costa oggi circa il 13,6% in più della benzina: il calcolo è 2,192 diviso 1,930, meno uno. Ma per percorrere la stessa distanza due automobili possono richiedere quantità differenti di carburante. Confrontare due rifornimenti da 50 litri misura la spesa per acquistare un volume, non il costo di un viaggio uguale.

Il pareggio si ottiene moltiplicando il consumo della vettura a benzina per il rapporto fra i prezzi: 1,930 diviso 2,192, pari a circa 0,8805. Il consumo diesel deve dunque essere circa l’88,05% di quello a benzina, cioè inferiore dell’11,95%. Il sovrapprezzo del 13,6% e il minor consumo richiesto di circa il 12% non coincidono perché hanno denominatori diversi.

Prendiamo un esempio ipotetico: una vettura a benzina che richiede 6 litri per 100 chilometri spende 11,58 euro ai prezzi medi indicati. Una diesel pareggia quella spesa a circa 5,28 litri per 100 chilometri. Se ne consuma 5, la spesa è 10,96 euro, ossia 62 centesimi in meno; se ne consuma 5,5, sale a circa 12,06 euro, ossia 48 centesimi in più.

Questi consumi sono ipotesi didattiche, non rilevazioni su modelli specifici. Per applicare il confronto occorrono consumi comparabili per percorso e condizioni d’uso. Restano esclusi acquisto, manutenzione, assicurazione, bollo, svalutazione e possibili limitazioni alla circolazione: la soglia riguarda soltanto il carburante, non il costo complessivo dell’auto.

In autostrada il divario cambia ancora

La tabella ufficiale MIMIT per la rete autostradale, aggiornata al 26 novembre, riporta 1,961 euro al litro per la benzina self e 2,240 euro per il gasolio self. Su 50 litri sono 98,05 e 112 euro: rispettivamente 1,55 e 2,40 euro in più rispetto ai riferimenti della rete stradale.

Si tratta di differenze tra medie di reti diverse, non del risparmio garantito uscendo da qualsiasi casello. La convenienza di una deviazione richiede prezzi locali e costi del percorso: abbiamo sviluppato questo conto nell’analisi su come confrontare i distributori includendo il viaggio aggiuntivo.

La media descrive il mercato, il prezzo locale decide la spesa

La nota metodologica del MIMIT precisa che la media autostradale è aritmetica, calcolata sui prezzi comunicati dai gestori e in vigore alle 08:00, con decorrenza non oltre otto giorni prima. Per benzina e gasolio considera il self ed esclude i carburanti speciali. Non è quindi una media ponderata per i litri effettivamente venduti, né un listino obbligatorio per ciascuna stazione.

Il servizio Osservaprezzi carburanti permette di consultare i prezzi comunicati dai singoli impianti. Per una verifica concreta bisogna mantenere uguali prodotto e modalità di erogazione, controllare l’aggiornamento e leggere il prezzo esposto prima del rifornimento. Per confrontare invece benzina e diesel come costo di viaggio, al prezzo va sempre affiancato il consumo sulla stessa distanza.