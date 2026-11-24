BASF presenta un potenziale lordo di vendita di circa 15 miliardi di euro per i nuovi prodotti agricoli previsti nei prossimi quindici anni, mentre prepara Agricultural Solutions a essere pronta per un’IPO entro metà 2027. Il dato, comunicato il 24 novembre in occasione del Capital Markets Day, somma i picchi attesi dei singoli prodotti: non indica un fatturato annuale già previsto per la divisione. L’esecuzione e la data della quotazione restano da decidere.

Per chi segue il gruppo chimico, la novità è la dimensione attribuita alla ricerca che dovrebbe sostenere l’attività agricola come società autonoma. La domanda da risolvere prima di trasformare quella cifra in una valutazione di Borsa è però precisa: quando arriveranno le vendite, quanta parte sarà aggiuntiva e con quali margini?

Che cosa contiene il numero da 15 miliardi

Nel comunicato BASF sul Capital Markets Day, il potenziale si divide fra circa 8,5 miliardi di euro dai prodotti per la protezione delle colture e circa 6,5 miliardi dalle soluzioni per le sementi. La nota metodologica definisce il totale come somma del massimo livello di vendita atteso per ciascun prodotto lanciato nei prossimi quindici anni. I massimi possono cadere in esercizi diversi.

Lo stesso documento indica un valore incrementale superiore a 8,5 miliardi di euro, ossia la componente di vendite aggiuntive. È una lettura diversa del portafoglio di progetti: non va sommata ai 15 miliardi. E gli 8,5 miliardi incrementali non coincidono, per definizione, con gli 8,5 miliardi lordi attribuiti alla sola protezione delle colture, nonostante la somiglianza dei numeri arrotondati.

Due prodotti spiegano perché i picchi non sono un anno di ricavi

Un esempio ipotetico rende concreto il limite. Immaginiamo due prodotti: il primo vende 100 milioni di euro nel suo anno migliore e il secondo ne vende 80 nel proprio. Il potenziale aggregato è 180 milioni. Se nell’anno del picco del primo prodotto il secondo vende soltanto 20 milioni, il fatturato combinato di quell’anno è 120 milioni, non 180.

Se più avanti il secondo raggiunge 80 milioni mentre il primo è sceso a 60, il totale di quell’altro anno è 140 milioni. Questi valori sono inventati per illustrare la definizione, non descrivono progetti BASF. Mostrano perché serve un calendario delle vendite per passare dalla somma dei picchi a una previsione annuale. Non basta neppure dividere 15 miliardi per quindici: il periodo riguarda i lanci, mentre la cifra somma massimi individuali e non ricavi cumulati nell’intervallo.

Il confronto con i 9,6 miliardi di ricavi effettivi di Agricultural Solutions nel 2025 richiede quindi cautela. Quel fatturato misura un intero esercizio e il portafoglio allora in vendita; i 15 miliardi descrivono il potenziale futuro dei nuovi lanci. Il rapporto fra i due numeri non è un tasso di crescita atteso della divisione.

Essere pronti alla quotazione non significa averla deliberata

La preparazione dell’IPO è un percorso già avviato. Il mandato alle banche annunciato il 14 settembre indicava Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e JPMorgan come coordinatori globali e Francoforte come mercato previsto. Quel documento collocava già a metà 2027 l’obiettivo di preparazione: il calendario non nasce dall’annuncio odierno.

L’aggiornamento di novembre precisa che il trasferimento dell’attività in entità giuridiche separate, con un sistema gestionale specifico, è in larga parte completato. Restano distinte la capacità organizzativa di operare come società quotata e la decisione di effettuare l’offerta, che BASF continua a subordinare anche alle condizioni dei mercati dei capitali.

Le informazioni che servono per valutare l’operazione

Per attribuire un valore economico alla pipeline occorrerà valutare tempi dei lanci, probabilità di successo, concorrenza, costi e margini. Anche vendite elevate possono richiedere investimenti e capitale circolante prima di generare cassa. La dimensione commerciale dei progetti non basta quindi a ricavare un prezzo per le future azioni.

Per l’eventuale offerta saranno inoltre decisivi il perimetro patrimoniale, il debito assegnato alla società e la destinazione dei proventi: un aumento di capitale finanzia la società, mentre la vendita di titoli esistenti remunera l’azionista venditore. Il comunicato non fornisce i termini definitivi dell’operazione. La lettura utile oggi è dunque distinguere il potenziale industriale appena illustrato dalle condizioni finanziarie ancora necessarie per giudicare l’IPO.