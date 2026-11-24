La Banca del Giappone potrebbe portare il tasso all’1,5% fra dicembre e gennaio, secondo l’ex consigliere Seiji Adachi. Nell’intervista a Reuters del 24 novembre, Adachi prevede altri rialzi, ma avverte che consumi deboli e maggiori costi dei mutui potrebbero rendere il percorso politicamente più difficile nel 2027. È la valutazione di un ex componente del consiglio, non l’annuncio di una decisione monetaria.

La questione economica è il tempo con cui il costo del denaro raggiunge le famiglie. Un rialzo può servire a contenere i prezzi e, contemporaneamente, aumentare gli interessi pagati da chi ha debiti. Per comprendere l’avvertimento occorre separare tre passaggi: il tasso fissato dalla banca centrale, quello applicato al finanziamento e l’importo effettivamente versato ogni mese.

Lo scenario di Adachi e il limite dell’inflazione

Nell’intervista Reuters ripubblicata da Investing, Adachi parte dall’attuale tasso dell’1,25% e ipotizza che nel 2027 si possa arrivare all’1,75% o al 2%. A suo giudizio l’inflazione resterà sopra l’obiettivo del 2%, mentre la debolezza della spesa potrebbe alimentare resistenze dell’amministrazione Takaichi a ulteriori aumenti.

Il tema differisce dal precedente sulle dichiarazioni di Takata e sul PIL giapponese: qui l’attenzione si sposta sul costo del credito e sulla sostenibilità del percorso per i bilanci familiari. Non basta conoscere la prossima riunione per sapere quando un debitore subirà l’effetto della sua eventuale decisione.

Quanto valgono 25 punti base su un debito

Il passaggio dall’1,25% all’1,5% equivale a 0,25 punti percentuali, cioè 25 punti base. Per misurare soltanto la sensibilità degli interessi, consideriamo un finanziamento ipotetico con capitale invariato di 30 milioni di yen. Se il tasso applicato al contratto aumentasse dello stesso quarto di punto per un anno intero, il costo aggiuntivo sarebbe di 75.000 yen: 30.000.000 × 0,0025.

Dividendo quel costo annuo per dodici si ottengono 6.250 yen al mese come equivalente medio. Non è una previsione dell’aumento della rata: il calcolo non comprende ammortamento del capitale, commissioni, imposte o modifiche dello spread e assume una trasmissione integrale del rialzo. Con capitale rimborsato durante l’anno o adeguamento successivo del tasso, il risultato cambia. Il tasso della banca centrale non viene inoltre assunto come tasso del mutuo: si confronta soltanto la variazione.

È proprio questa distinzione a rendere utile l’esempio. Un debitore può sostenere più interessi anche quando il pagamento mensile non viene adeguato subito. Per sapere che cosa accade al suo contratto servono capitale residuo, indicizzazione, date di revisione e regole di rimborso, non il solo titolo di una notizia sui tassi.

Il ritardo fra tasso, interessi e pagamento mensile

Nel discorso del 27 agosto sulla trasmissione della politica monetaria, il vicegovernatore Ryozo Himino descrive una sequenza che aiuta a leggere il rischio odierno. I finanziamenti collegati ai tassi di mercato a breve possono adeguarsi rapidamente; quelli immobiliari a tasso variabile già in essere tendono a reagire più lentamente.

Himino spiega inoltre che alcuni meccanismi contrattuali possono rinviare il cambiamento del pagamento mensile anche dopo la revisione degli interessi. Per i prestiti a tasso fisso, il nuovo livello dei tassi entra in gioco quando si stipula un nuovo finanziamento o si rifinanzia quello precedente. Il documento descrive i canali di trasmissione: non stabilisce condizioni identiche per tutti i mutui e non annuncia le decisioni di dicembre.

Perché i consumi possono rallentare prima o dopo la rata

La spiegazione della BoJ sugli effetti della politica monetaria collega il maggiore costo dei finanziamenti a una minore facilità di indebitarsi e a un rallentamento dell’attività. Le famiglie possono anche rinviare acquisti anticipando spese future, prima che il conto bancario mostri un pagamento più alto. Altre reagiscono soltanto quando cambia il tasso effettivamente applicato.

Per valutare il seguito dell’intervista servirà quindi osservare insieme consumi, salari, condizioni del credito e decisioni ufficiali. Un tasso più alto non produce lo stesso effetto su chi si finanzia a condizioni variabili, chi conserva un prestito fisso e chi dispone di risparmi. Il punto da monitorare è quanto rapidamente la pressione sui bilanci delle famiglie diventi una riduzione della spesa, mentre la banca centrale cerca di contenere l’inflazione.