Per chi segue le azioni Terna, i conti approvati il 12 novembre mettono in evidenza una distanza insolita tra cantieri e profitti. Nei primi nove mesi del 2026 il gestore della rete elettrica ha investito 2.353,1 milioni di euro, il massimo mai raggiunto dal gruppo in questo periodo dell’anno. L’utile netto di competenza del gruppo è salito da 852,7 a 857,2 milioni. Per capire perché agli azionisti arrivano appena 4,5 milioni di utile in più occorre seguire i passaggi che separano i ricavi dall’ultima riga del bilancio.

Dove finiscono i 145,7 milioni di margine in più

Nei risultati al 30 settembre Terna riporta ricavi per 3.114,6 milioni, in aumento dell’8,1% su un anno prima. Le attività regolate crescono del 5%. La società attribuisce parte del progresso all’entrata in esercizio di nuovi impianti e all’ingresso di Rete 2 nel gruppo. Le attività non regolate crescono più rapidamente, del 21,9%, grazie anche alle commesse dei servizi energetici e all’acquisizione di STE Energy. Il margine operativo lordo sale così da 2.026,3 a 2.172 milioni.

Il primo passaggio riguarda il costo delle infrastrutture. Quando una linea entra in servizio, il suo costo viene ripartito sugli anni in cui sarà utilizzata. Per questo gli investimenti pagati nei nove mesi e gli ammortamenti che compaiono nello stesso conto economico misurano due cose diverse. Ammortamenti e svalutazioni passano complessivamente da 678,5 a 768,6 milioni. L’aumento di 90,1 milioni assorbe circa 62 euro ogni 100 di margine lordo aggiuntivo. Al livello del risultato operativo restano 55,6 milioni di incremento, pari al 4,1%.

Perché sale il costo degli interessi anche se a settembre il debito scende

Gli oneri finanziari netti aumentano di altri 17 milioni, a 148,7 milioni. Terna spiega di aver sostenuto un costo medio di finanziamento più elevato su un debito medio maggiore rispetto ai primi nove mesi del 2025. Chi guarda solo il dato di fine periodo potrebbe aspettarsi il contrario. Il debito netto al 30 settembre è infatti sceso a 12,07 miliardi dai 13 miliardi di dicembre. Quel confronto fotografa due singole date, mentre gli interessi maturano sulle somme effettivamente finanziate durante l’intero periodo.

Conta anche il modo in cui è stato finanziato il gruppo. A gennaio Terna ha emesso un’obbligazione ibrida perpetua da 850 milioni che in bilancio viene iscritta nel patrimonio netto. La società attribuisce la riduzione dell’indebitamento anche all’andamento del capitale circolante e prevede che questo effetto si riassorba nei mesi successivi. Il calo di settembre, preso da solo, dice quindi poco sul costo degli interessi che il gruppo sosterrà nel quarto trimestre.

Prima delle imposte il guadagno aggiuntivo si è già ridotto a 38,6 milioni. Le imposte crescono di 31,6 milioni, anche per l’aumento di due punti dell’aliquota IRAP applicabile nel 2026 e nel 2027. L’incidenza fiscale effettiva sale dal 29,8% al 31,4%. Dopo queste voci e le quote di competenza dei terzi, l’aumento dell’utile attribuibile al gruppo si ferma allo 0,5%.

I cantieri da completare e la cedola di novembre

Tra gli investimenti del periodo figurano i due rami del Tyrrhenian Link, che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna, e l’Adriatic Link tra Abruzzo e Marche. Per l’intero 2026 Terna indica circa 4,2 miliardi di investimenti. La differenza rispetto a settembre è di circa 1,85 miliardi. È il volume di lavori e forniture che separa il consuntivo dei nove mesi dall’obiettivo annuale, soggetto ai tempi di esecuzione dei progetti.

Per l’azionista c’è intanto un importo deliberato. Il consiglio ha fissato l’acconto sul dividendo 2026 a 11,92 centesimi di euro per azione. Su mille titoli aventi diritto sono 119,20 euro lordi. Lo stacco è previsto il 23 novembre, la data di registrazione il 24 e il pagamento dal 25. L’importo rappresenta la prima parte della distribuzione relativa all’esercizio. Per conoscere il dividendo complessivo occorrerà attendere la decisione sul saldo.