Per chi segue le azioni Take-Two al Nasdaq, il numero da tenere a mente prima dell’uscita di GTA 6 è 3,425 miliardi di dollari. È il punto medio della previsione sui net bookings di tutto il gruppo per il trimestre che termina il 31 dicembre. Da ottobre a dicembre l’editore si aspetta di generare più vendite, secondo questo indicatore, di quante ne abbia registrate nei sei mesi precedenti messi insieme. Rockstar conferma il debutto di Grand Theft Auto VI per giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Da dove viene il 42% e quanto conta il confronto con lo scorso Natale

Nelle previsioni pubblicate il 9 novembre, Take-Two indica da 3,35 a 3,50 miliardi di dollari di net bookings per il trimestre e da 8 a 8,2 miliardi per l’esercizio che si chiuderà il 31 marzo 2027. Dividendo il punto medio trimestrale, 3,425 miliardi, per quello annuale, 8,1 miliardi, si ottiene il 42,3%. È un calcolo redazionale sulla concentrazione delle vendite nel calendario dell’editore. Comprende GTA, i giochi sportivi di 2K, il catalogo mobile e gli altri prodotti del gruppo.

Una parte delle vendite si concentrerebbe comunque nel periodo dei regali. Il paragone più istruttivo è quindi con lo stesso trimestre dell’anno scorso, quando Take-Two registrò 1,76 miliardi di net bookings. Per arrivare al centro della nuova forchetta servirebbero circa 1,67 miliardi in più, una crescita prossima al 95%. Il calendario natalizio è comune ai due periodi. La grande differenza nel catalogo di quest’anno è l’arrivo del nuovo capitolo di Rockstar, ma per isolare quanto venderà il singolo gioco servirà una comunicazione specifica dell’editore.

Quanto valeva Grand Theft Auto prima del sesto capitolo

Nel semestre chiuso il 30 settembre i prodotti della serie Grand Theft Auto avevano generato il 12,6% dei ricavi netti consolidati, secondo il rapporto trimestrale depositato alla SEC. Applicata a 3,031 miliardi di ricavi, quella percentuale equivale a circa 382 milioni di dollari. È una stima arrotondata che aiuta a misurare l’attività già esistente prima del lancio. Con GTA V e GTA Online ancora in catalogo, Rockstar parte da un pubblico che compra e spende già.

Il 12,6% e il 42,3% rispondono a domande diverse. Il primo misura il contributo di una singola serie ai ricavi contabilizzati di un semestre passato. Il secondo misura il peso di un trimestre futuro sui net bookings annuali di tutta Take-Two. Sottrarre le due percentuali per stimare l’apporto di GTA 6 mescolerebbe prodotti, periodi e criteri contabili.

Le tre righe da leggere nei prossimi conti di Take-Two

La prima è quella dei net bookings. L’editore vi include le vendite digitali e le forniture fisiche ai distributori, insieme a voci quali licenze e pubblicità nei giochi. Dividere l’intera previsione per il prezzo di una copia di GTA 6 darebbe quindi un numero di copie privo di significato. Per chi confronta le società quotate del settore videogiochi, è più informativo verificare dove il consuntivo cadrà rispetto alla fascia da 3,35 a 3,50 miliardi.

La seconda riga è quella dei ricavi contabili. Per lo stesso trimestre Take-Two li prevede tra 3,27 e 3,42 miliardi di dollari. La società indica 80 milioni di variazione dei ricavi differiti: una parte delle vendite viene riconosciuta in bilancio in un periodo diverso, per esempio quando l’editore deve ancora fornire servizi al giocatore. La terza riga è l’utile netto, atteso fra 250 e 276 milioni. È qui che incidono anche i costi per portare il gioco sul mercato e sostenere l’attività del gruppo.

Resta infine una verifica che va oltre il primo fine settimana. Nei sei mesi fino a settembre Take-Two aveva già realizzato 2,987 miliardi di net bookings. Se dicembre si chiudesse al centro della forchetta, per arrivare agli 8,1 miliardi annuali resterebbero circa 1,69 miliardi da generare fra gennaio e marzo. Per l’azionista TTWO, la tenuta delle vendite dopo Natale diventa così una seconda misura del successo economico del lancio, accanto al debutto del 19 novembre.