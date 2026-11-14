Per chi segue le azioni SpaceX, il volo 15 di Starship ha già dato una risposta sul futuro di Starlink. La nave ha portato in orbita tutti i 26 satelliti di terza generazione previsti, come ha confermato la società all’01:06 italiana di sabato 14 novembre. Il primo stadio Super Heavy, che avrebbe dovuto tornare alla torre in Texas, è invece finito in mare. SpaceX punta ancora a recuperare lo stadio superiore questa sera, intorno alle 22:20 italiane, se le condizioni di volo lo consentiranno.

La distinzione tra i due stadi spiega perché la missione abbia già un valore commerciale anche dopo la perdita del primo. Super Heavy ha fornito la spinta iniziale, poi si è separato dalla nave. Quest’ultima ha proseguito fino all’orbita e ha rilasciato il carico. In un successivo aggiornamento delle 06:44 italiane SpaceX ha riferito che la nave e lo scudo termico erano in buone condizioni. A quel punto mancava ancora la parte del volo che sottopone lo scudo alle maggiori sollecitazioni: il rientro nell’atmosfera.

Quanta capacità portano i 26 satelliti alla rete Starlink

Nella scheda ufficiale del volo 15 SpaceX stima che ciascun satellite V3 aggiunga alla costellazione un terabit al secondo di capacità. Per il lotto completo, la società indica un termine di paragone concreto: occorrono circa dieci lanci di Falcon 9 con i satelliti V2 Mini per aggiungere una capacità di trasmissione analoga. Il confronto riguarda il traffico che la rete potrà gestire. Da questo dato non si può dedurre quanto sarà veloce la connessione di un singolo abbonato, né quanto sia costato il lancio.

Il precedente risale a settembre. Nel resoconto del terzo trimestre SpaceX descriveva il volo 14 come la prima missione orbitale di Starship e registrava la consegna di altri 26 satelliti V3. In due voli il vettore ha quindi portato in orbita 52 unità di questa generazione. Per collegare i nuovi satelliti ai ricavi bisognerà attendere la loro entrata in servizio e vedere quanta parte della capacità aggiuntiva troverà clienti nelle zone servite.

Perché riportare un razzo a terra cambia il conto per satellite

Un primo stadio utilizzato una sola volta lascia su quel volo tutto il costo industriale della sua costruzione. Se lo stesso esemplare torna alla base e vola ancora, quel costo può distribuirsi su più missioni. Restano da sostenere le ispezioni, gli interventi di manutenzione e il lavoro necessario a preparare il lancio successivo. La frequenza dei voli conta quanto la capacità di recuperare il mezzo: uno stadio che richiede mesi di lavorazione prima di ripartire offre un vantaggio diverso da uno che torna rapidamente disponibile.

Con il volo 15 SpaceX ha dimostrato per la seconda volta di poter trasportare un lotto completo. Il rientro in mare di Super Heavy impedisce però di provare il riutilizzo di entrambe le parti di questo razzo. Mancano un costo consuntivo della missione e un confronto omogeneo con Falcon 9: trasformare l’equivalenza di dieci lanci in una stima di risparmio in dollari darebbe agli azionisti un’indicazione ingannevole.

Cosa guardare al rientro e nei prossimi conti

La manovra prevista a Starbase riguarda la nave che ha trasportato i satelliti. Se la torre riuscirà a trattenerla, i tecnici potranno esaminare direttamente lo scudo e verificare quali componenti richiedano interventi prima di un altro volo. Per valutare i costi, il dato successivo a un eventuale recupero sarà quindi il tempo necessario per riportare quello stesso mezzo sulla rampa.

Il bilancio spiega perché il tema interessa anche chi segue Starlink come attività di telecomunicazioni. Nel trimestre chiuso a settembre i ricavi della divisione connettività sono cresciuti del 69% su base annua. Nello stesso periodo SpaceX ha segnalato maggiori ammortamenti legati soprattutto ai costi capitalizzati di lanci e satelliti. Aumentare la capacità con meno partenze può aiutare l’impresa a servire più utenti. Quanto resterà nei margini dipenderà anche dal costo dei veicoli effettivamente recuperati e riutilizzati.