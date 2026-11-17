Per chi segue le azioni Similarweb, i conti del terzo trimestre 2026 mostrano due cambiamenti legati alla crescita del gruppo. La società che misura il traffico e la concorrenza online ha guadagnato 3,5 milioni di dollari, dopo averne persi 4,3 milioni nello stesso periodo del 2025. Al 30 settembre, su ogni 100 dollari di abbonamenti annualizzati, 70 provenivano da clienti con contratti da almeno 100 mila dollari l’anno. Dodici mesi prima la loro quota era di 63 dollari.

Come Similarweb è tornata in utile

Il conto economico pubblicato da Similarweb permette di ricostruire il passaggio. Tra luglio e settembre i ricavi sono saliti da 71,8 a 83 milioni di dollari, circa il 16% in più su base annua. Dopo aver coperto i costi diretti dei servizi, alla società sono rimasti 66,9 milioni, contro i 57,2 milioni di un anno prima. Il guadagno lordo aggiuntivo, circa 9,7 milioni, ha superato l’aumento delle spese operative, salite di circa 3,9 milioni. Il gruppo ha così trasformato una perdita operativa di 2,7 milioni in un utile operativo di 3,1 milioni.

Al miglioramento ha contribuito anche la gestione finanziaria, passata da un saldo negativo di circa 0,9 milioni a un saldo positivo di 1,5 milioni. Per un azionista il periodo di confronto conta. Il singolo trimestre si chiude con un utile diluito di 4 centesimi di dollaro per azione. Da gennaio a settembre il bilancio resta invece in perdita per 6,5 milioni, seppure in netto recupero dai 25,4 milioni persi nei primi nove mesi del 2025.

Perché 474 clienti contano così tanto

Similarweb calcola i ricavi ricorrenti annualizzati, o ARR, proiettando su dodici mesi gli abbonamenti attivi alla fine del periodo. Per esempio, un contratto triennale da 300 mila dollari con un canone uniforme contribuisce per 100 mila dollari all’ARR. Il fatturato trimestrale segue un calendario diverso, perché la società contabilizza il ricavo man mano che eroga il servizio. La quota del 70% descrive quindi la composizione degli abbonamenti a fine settembre.

I clienti che superano o raggiungono la soglia dei 100 mila dollari sono saliti del 6% a 474. Un secondo dato spiega come il loro peso abbia guadagnato sette punti percentuali. Presi nel loro insieme, i grandi clienti già acquisiti hanno portato il valore degli abbonamenti a 114 dollari per ogni 100 di un anno prima, tenendo conto anche di riduzioni e disdette. L’anno scorso il rapporto era di 105 su 100. Sull’intera clientela il dato è passato da 98 a 104. Per gli azionisti questo significa che una parte della crescita arriva dalle imprese che ampliano un contratto esistente. Significa anche che il rinnovo dei contratti maggiori pesa di più sull’andamento futuro del gruppo.

Quanto incide l’intelligenza artificiale e che cosa prevede la società

Secondo il direttore finanziario Ran Vered, le attività legate all’intelligenza artificiale hanno generato circa due terzi dell’ARR aggiunto nel trimestre. La proporzione riguarda l’incremento degli abbonamenti. Per esempio, con il prodotto AI Ads un inserzionista può osservare come i concorrenti acquistano visibilità su ChatGPT e nelle funzioni di ricerca con IA di Google. È un altro lato dello stesso mercato in cui Alphabet introduce strumenti per individuare i ricavi pubblicitari persi nelle app.

Similarweb ha alzato per la terza volta nell’anno la previsione di fatturato per il 2026, ora compresa tra 318 e 320 milioni di dollari. Nel quarto trimestre stima ricavi tra 83,9 e 85,9 milioni. A sostegno di queste attese, il 66% dell’ARR è coperto da abbonamenti pluriennali, rispetto al 58% di un anno prima. Per valutare i prossimi conti, oltre al fatturato sarà utile osservare se i grandi clienti continueranno ad ampliare gli acquisti e quanta parte di quei ricavi arriverà all’utile dopo i costi ordinari.