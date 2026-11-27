Le azioni Nvidia risalgono nel premarket del 27 novembre: alle 10:48:55 italiane la quotazione è 155,80 dollari, in aumento del 4,35% rispetto alla chiusura precedente. A questo prezzo il prossimo dividendo trimestrale di 0,25 dollari, già annunciato il 17 novembre, rappresenta circa lo 0,16% del capitale investito. È un incasso previsto, ma di dimensioni insufficienti per neutralizzare oscillazioni del titolo di diversi punti percentuali.

Su un acquisto ipotetico di 100 azioni a 155,80 dollari, l’esborso sarebbe 15.580 dollari e una distribuzione da 0,25 produrrebbe 25 dollari lordi, se spettante. Il confronto chiarisce subito il punto: la cedola è soltanto una componente del risultato. Il rendimento complessivo dipenderà soprattutto dal prezzo finale delle azioni e, per chi ragiona in euro, anche dal cambio.

Che cosa misura il recupero di questa mattina

La rilevazione Nvidia su Yahoo Finance confronta 155,80 dollari con i 149,30 della chiusura ordinaria del 25 novembre. La differenza di 6,50 dollari, divisa per 149,30, restituisce circa il 4,35%. È una fotografia delle contrattazioni prima dell’apertura, non il risultato definitivo della seduta e neppure un prezzo garantito per un ordine.

Non c’è in questo confronto una prova che il dividendo abbia provocato il rimbalzo. La distribuzione era già stata comunicata dieci giorni prima. Collegare automaticamente due informazioni sullo stesso titolo trasformerebbe una coincidenza nella spiegazione del movimento, senza elementi sufficienti. Il dato aggiornato serve invece a misurare quanto pesa oggi quel pagamento sul prezzo di ingresso.

Una cedola dello 0,16% non è un rendimento annuo

Nel comunicato dei risultati del terzo trimestre fiscale 2027, Nvidia indica un dividendo trimestrale di 0,25 dollari per azione, pagabile il 23 dicembre agli azionisti registrati al 2 dicembre. Si tratta di due date con funzioni diverse: la prima riguarda il pagamento, la seconda l’individuazione degli aventi diritto. Il calendario non va trasformato, da solo, in un’indicazione operativa sull’ultimo giorno utile per comprare.

Il calcolo sul prezzo osservato è 0,25 ÷ 155,80 × 100 = 0,1605%, arrotondato allo 0,16%. Misura un singolo pagamento lordo rispetto a quel prezzo, non dodici mesi di remunerazione. Moltiplicando ipoteticamente la cedola per quattro si arriverebbe a un dollaro annuo, pari allo 0,64% dello stesso capitale. Questa annualizzazione presuppone quattro distribuzioni identiche: non costituisce una promessa sui pagamenti futuri.

L’esempio che distingue reddito e rendimento totale

Supponiamo che le 100 azioni acquistate a 155,80 dollari valgano successivamente 150 dollari ciascuna e che nel periodo sia stato incassato un solo dividendo da 0,25. Il valore delle azioni sarebbe 15.000 dollari; aggiungendo 25 dollari di cedola si otterrebbero 15.025 dollari. Rispetto ai 15.580 iniziali, il risultato economico sarebbe negativo per 555 dollari, cioè circa il 3,56%.

È uno scenario didattico, non una previsione sul titolo. Tiene costanti le quantità ed esclude imposte, commissioni, reinvestimento e conversione valutaria. Mostra però perché ricevere un pagamento non equivale automaticamente a guadagnare sull’investimento. Una valutazione completa considera insieme il capitale ancora esposto al mercato e il denaro distribuito, nello stesso periodo e nella stessa valuta.

I riacquisti non sono denaro accreditato a ogni azionista

Il medesimo comunicato indica 227,3 miliardi di dollari di autorizzazione residua ai riacquisti alla fine del trimestre. È una capacità autorizzata, non una somma già spesa né un dividendo da dividere fra tutti i titoli. L’acquisto effettivo di azioni proprie trasferisce denaro ai venditori coinvolti; chi mantiene le azioni non riceve per questo un accredito equivalente sul conto.

Per valutarne l’effetto bisogna osservare l’esecuzione e l’evoluzione del numero di azioni, oltre al prezzo pagato. Un’autorizzazione elevata, isolata da questi elementi, non garantisce che la quotazione salga. Anche dividendi e riacquisti richiedono quindi letture differenti, pur rientrando entrambi nelle decisioni con cui una società restituisce capitale.

Che cosa controllare dopo il premarket

La prima verifica sarà quanto del rialzo resterà nelle contrattazioni ordinarie. Per la remunerazione dell’azionista conteranno invece i pagamenti effettivi e le successive decisioni societarie. Sono orizzonti diversi: una variazione mattutina non prova la sostenibilità di una cedola, mentre una distribuzione programmata non riduce automaticamente il rischio di prezzo.

Per il risparmiatore italiano resta inoltre distinta la conversione in euro: sia il titolo sia il dividendo qui considerati sono denominati in dollari. I calcoli riportati misurano esclusivamente il risultato lordo in quella valuta. La conclusione utile è quantitativa: ai prezzi osservati, la prossima cedola pesa circa sedici centesimi ogni cento dollari investiti; la valutazione delle azioni richiede molto più di quel solo incasso.