Le azioni Banca Mediolanum hanno un nuovo riferimento nei conti dei primi nove mesi del 2026: utile netto di 843,3 milioni di euro, in crescita del 16%, e un acconto sul dividendo di 0,45 euro lordi per azione. Il consiglio di amministrazione ha approvato risultati e distribuzione il 10 novembre. Il dato riguarda gennaio-settembre, non il solo terzo trimestre.

La crescita arriva sia dalle commissioni sia dal margine di interesse. Per gli azionisti, il punto è capire quanto questo miglioramento possa ripetersi: la raccolta sostiene le masse, mentre mercati, costo dei depositi e commissioni di performance possono rendere variabile il contributo dei prossimi trimestri.

Commissioni e interessi: da dove arriva la crescita

Nel comunicato ufficiale sui nove mesi, la banca indica commissioni nette per 1,07 miliardi di euro, in aumento del 10%. Il margine di interesse raggiunge 723,9 milioni, con una crescita del 24%, sostenuta dall’aumento degli attivi e dalla riduzione del costo della raccolta dei depositi.

Le spese generali e amministrative salgono del 6% a 601,2 milioni. Il margine operativo cresce più rapidamente, del 18%, a 1,06 miliardi. Questa differenza è un segnale di miglioramento dell’efficienza: i ricavi aggiuntivi assorbono l’aumento dei costi e lasciano una quota maggiore al risultato operativo.

Il rapporto costi/ricavi si attesta al 35,1%, contro il 37,6% indicato per fine 2025. La riduzione è di 2,5 punti percentuali, calcolata sui dati pubblicati. Il confronto utilizza le due date riportate dalla banca e non va confuso con una variazione percentuale del 2,5%.

Il peso delle componenti non ricorrenti

La voce effetti non ricorrenti ammonta a 94,9 milioni di euro, in aumento del 17%, principalmente per il contributo positivo delle commissioni di performance. È quindi utile distinguere il progresso operativo da queste componenti, più sensibili ai risultati degli investimenti e alle condizioni dei mercati.

Rapportando i 94,9 milioni all’utile lordo arrotondato di 1,15 miliardi, il peso è circa l’8,3%: un calcolo redazionale orientativo, non un indicatore alternativo fornito dalla società. Non è corretto sottrarre direttamente l’intero importo all’utile netto per ottenere un risultato depurato, perché si mescolerebbero grandezze prima e dopo le imposte.

Anche sul credito occorre leggere entrambe le indicazioni: le rettifiche nette salgono a 29,9 milioni dai 20,7 milioni dei nove mesi 2025, mentre il costo del rischio su dodici mesi mobili resta a 20 punti base. L’aumento delle rettifiche merita attenzione, senza trasformarlo automaticamente in un deterioramento generalizzato del portafoglio.

Raccolta: il legame con i ricavi futuri

La raccolta netta totale dei nove mesi raggiunge 9,52 miliardi di euro, +17%; quella gestita è pari a 7,24 miliardi, +10%. Le masse gestite e amministrate arrivano a 170,59 miliardi, +9% da fine 2025 e +13% rispetto a settembre 2025.

Per ottobre, comunicato insieme ai conti, la banca indica 1,33 miliardi di raccolta netta totale e 677 milioni di raccolta gestita. Sono flussi di un mese successivo alla chiusura del periodo contabile: aiutano a valutare la continuità commerciale, ma non sono ricavi già inclusi nell’utile dei nove mesi.

Una base di masse maggiore può sostenere le commissioni future. Il risultato effettivo dipenderà però dal mix dei prodotti, dalle condizioni contrattuali e dall’andamento dei mercati. Il CET1 ratio del 22,4% fornisce inoltre un riferimento sulla posizione patrimoniale, senza costituire da solo una previsione sul dividendo finale.

Il calendario deliberato prevede stacco il 23 novembre 2026, record date il 24 novembre e pagamento dal 25 novembre. L’importo di 0,45 euro per azione è lordo delle eventuali ritenute ed è un acconto, non l’intero dividendo annuale.

Per esempio, 1.000 azioni aventi diritto danno luogo a un acconto di 450 euro lordi: 1.000 moltiplicato per 0,45. Il netto dipende dal trattamento fiscale applicabile. L’incasso non equivale a un rendimento aggiuntivo gratuito: allo stacco il prezzo di riferimento viene rettificato per il dividendo, mentre il prezzo effettivo continua a dipendere dagli scambi.

Cosa osservare dopo i risultati

Per valutare il titolo, i prossimi dati da seguire sono la continuità della raccolta gestita, il costo dei depositi, la crescita delle spese e il contributo delle commissioni di performance. I risultati pubblicati mostrano una crescita operativa concreta; la sua durata va verificata nei periodi successivi.

Il calendario dell’acconto è già deliberato. Il saldo e la distribuzione complessiva dell’esercizio richiederanno invece le successive decisioni societarie: moltiplicare automaticamente 0,45 euro per due non produce una previsione attendibile del dividendo annuale.