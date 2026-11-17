Avio ha avviato la valutazione dell’OPA di ICEYE: il consiglio di amministrazione, riunito martedì 17 novembre, ha preso atto dell’offerta da 41 euro in contanti per azione e ha indicato chi lo assisterà nell’esame. Jefferies GmbH è il consulente finanziario, Chiomenti quello legale. La prima comunicazione del mattino annunciava che il consiglio avrebbe esaminato la proposta. La nuova nota conferma che il lavoro è cominciato. Il giudizio degli amministratori sul prezzo deve ancora arrivare.

La domanda aperta per chi possiede il titolo

Nel lancio delle 15:02 italiane, Radiocor riportava le azioni Avio a 39,35 euro a Piazza Affari. Rispetto ai 34,10 euro di riferimento della seduta precedente, l’aumento era di 5,25 euro, circa il 15,4%. La distanza dai 41 euro offerti da Iris 2, la società italiana controllata indirettamente da ICEYE, era scesa a 1,65 euro per azione. Su cento azioni, ai prezzi di quel momento, la differenza lorda tra vendere sul mercato e incassare il corrispettivo dell’OPA sarebbe stata di 165 euro.

I due importi hanno tempi e condizioni differenti. La vendita in Borsa dipende dal prezzo effettivamente disponibile quando si esegue l’ordine. Per ricevere il corrispettivo dell’offerta occorrerà invece aderire nei termini previsti e attendere che l’operazione arrivi al pagamento. Rapportati ai 39,35 euro del pomeriggio, gli 1,65 euro residui valgono circa il 4,2%. Quel numero misura lo scarto tra due prezzi: per ricavarne un rendimento effettivo bisognerebbe conoscere anche l’esito dell’operazione, la data dell’incasso e i costi sostenuti.

Che cosa dovrà dire Avio ai suoi azionisti

Nel comunicato diffuso dopo la riunione del consiglio, Avio richiama il documento che predisporrà come società destinataria dell’offerta. Il riferimento è agli articoli 103, comma 3, del Testo unico della finanza e 39 del Regolamento Emittenti. È in quel documento che gli amministratori esporranno la propria valutazione e gli elementi utili agli azionisti per esaminare la proposta. Le condizioni economiche finora pubblicate esprimono il punto di vista dell’acquirente. Il comunicato dell’emittente darà ai soci anche quello della società che conosce dall’interno i propri programmi e contratti.

Per capire perché serva questo secondo punto di vista basta guardare al premio annunciato da ICEYE. Il 21,3% si calcola rispetto al prezzo ufficiale di 33,79 euro del 16 novembre, prima dell’annuncio. Dice quanto l’offerente è disposto a pagare in più rispetto a quel riferimento storico. Resta aperta una domanda diversa: quale valore attribuire alle prospettive di Avio come impresa indipendente? Nella nota del pomeriggio non compare una stima di Jefferies e il consiglio non anticipa una raccomandazione di adesione.

I prossimi documenti da leggere

Il documento d’offerta e il comunicato degli amministratori risponderanno a esigenze diverse. Dal primo, dopo l’approvazione della Consob, gli azionisti potranno ricavare il calendario per conferire i titoli, le condizioni e la data prevista per il pagamento. Dal secondo potranno capire su quali basi il consiglio ha maturato il suo giudizio. Chi intende mantenere la partecipazione avrà inoltre interesse a seguire le adesioni: l’obiettivo dichiarato da Iris 2 è ritirare le azioni dalla quotazione sul segmento STAR di Euronext Milan. La riunione del 17 novembre apre l’esame della proposta e lascia agli azionisti la decisione individuale su come rispondere quando saranno disponibili entrambi i documenti.