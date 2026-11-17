L’OPA su Avio annunciata martedì 17 novembre dalla finlandese ICEYE mette sul piatto 41 euro in contanti per ciascuna delle azioni Avio. L’obiettivo è acquistare l’intero capitale e ritirare il titolo dal segmento STAR di Piazza Affari. A promuovere l’operazione è Iris 2, società italiana controllata indirettamente al 100% da ICEYE. Alle 07:12 Avio ha comunicato di aver ricevuto la proposta. Il consiglio di amministrazione ne esaminerà i termini e nella prima nota non ha espresso un giudizio sulla congruità dei 41 euro.

Quanto valgono i 41 euro rispetto ai prezzi di lunedì

Il premio del 21,3% si ricostruisce partendo dalla tabella della comunicazione ufficiale di Iris 2, diffusa alle 07:17. Il prezzo ufficiale adottato per il 16 novembre è 33,79 euro. La differenza è quindi 7,21 euro per azione. Chi consulta il listino di Borsa Italiana trova anche 34,10 euro, il prezzo di riferimento della stessa seduta. Usando quest’ultimo valore il divario scende a 6,90 euro, ossia il 20,2%. Entrambi i confronti descrivono la seduta precedente all’annuncio.

Su orizzonti più lunghi il divario aumenta. Nell’ultimo mese il prezzo ufficiale medio, ponderato per i volumi scambiati, era 31,64 euro e sale così al 29,6% il premio implicito nell’offerta. Nei tre mesi la media scende a 30,41 euro e il premio arriva al 34,8%. Per il singolo investitore il risultato economico dipende invece dal proprio costo di acquisto. Chi portasse in adesione 100 azioni, alle condizioni annunciate, riceverebbe 4.100 euro lordi al perfezionamento dell’operazione. Il corrispettivo comprende gli eventuali dividendi: se prima del pagamento venisse staccata una distribuzione contemplata dal comunicato, Iris 2 ridurrebbe di conseguenza il prezzo per azione.

Il miliardo destinato all’Italia è distinto dal prezzo offerto ai soci

Applicando i 41 euro alle 50.064.811 azioni esistenti si arriva a un esborso massimo di 2.052.657.251 euro, comprese le azioni proprie di Avio. Il totale potrebbe cambiare se il piano di incentivazione del management comportasse l’emissione di azioni aggiuntive. Quel denaro andrebbe a chi vende le azioni. Per gli impianti e le attività italiane ICEYE presenta un impegno distinto: dopo il perfezionamento dell’acquisizione prevede di investire un ulteriore miliardo in cinque anni, in aggiunta ai programmi di Avio. Stima che ne possano derivare fino a 400 posti di lavoro qualificati. Il piano presuppone anche la continuità dei finanziamenti e del sostegno istituzionale ai programmi della società.

La logica industriale parte da due esigenze complementari. ICEYE produce e gestisce satelliti per l’osservazione della Terra e ha bisogno di accesso ai lanci per ampliare la costellazione. Per Avio, conoscere in anticipo una parte della domanda aiuterebbe a programmare l’impiego di impianti e personale. Nei primi nove mesi del 2026 Avio ha registrato 409,7 milioni di euro di ricavi netti, in crescita del 16,7% su base annua. A settembre il portafoglio ordini valeva 1,993 miliardi, in calo dell’8% rispetto a dicembre. I contratti da eseguire danno dunque visibilità sull’attività futura, ma tempi di consegna e nuovi ordini restano decisivi per tradurli in ricavi.

Quando si potrà aderire e perché contano due soglie diverse

Iris 2 chiede di arrivare ad almeno il 66,67% del capitale, contando sia le adesioni sia gli eventuali acquisti effettuati fuori offerta, anche dai soggetti che agiscono di concerto. È una condizione posta dall’offerente, che può modificarla o rinunciarvi nei limiti consentiti. Un altro passaggio riguarda il governo italiano: ai fini dell’offerta, l’esame nell’ambito del golden power deve concludersi senza prescrizioni significativamente pregiudizievoli per l’operazione. Il comunicato indica anche verifiche in Francia, nel Regno Unito, presso la Commissione europea e negli Stati Uniti.

Il 90% riguarda invece la sorte di chi conserva le azioni. Raggiunta quella partecipazione, Iris 2 dichiara di voler acquistare anche i titoli residui. Sotto tale soglia l’offerente contempla la possibilità di perseguire il ritiro dalla Borsa attraverso una fusione, che richiederebbe ulteriori deliberazioni. Per gli azionisti il prossimo appuntamento è la pubblicazione del documento d’offerta dopo l’approvazione della Consob. In quella sede potranno verificare il calendario di adesione, le modalità per conferire i titoli e la data prevista per il pagamento. L’annuncio del 17 novembre rende noto il prezzo, ma lascia ancora aperte queste date.