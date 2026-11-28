World Liberty Financial, il progetto crypto sostenuto da Donald Trump, vede il token WLFI perdere oltre metà del valore in 24 ore: alle 18:35 italiane di sabato 28 novembre 2026, la pagina prezzi di Binance indicava 0,0169239 dollari e una variazione del −55,04%. Intanto World Liberty segnala chiusure automatiche dei contratti perpetui sulla piattaforma. Binance sta esaminando attività di mercato e dati di esecuzione: non ha ancora comunicato una ricostruzione conclusiva.

Per chi aveva un’esposizione, la distinzione decisiva è fra possedere WLFI e negoziare un derivato sul suo prezzo. Il primo subisce la svalutazione del token; il secondo dipende anche da leva, margini e regole di chiusura del contratto. Le dichiarazioni disponibili non dimostrano che le chiusure abbiano causato il crollo, né permettono di ricostruire il risultato economico di ogni posizione.

Che cosa hanno dichiarato World Liberty e Binance

Nel comunicato pubblicato da World Liberty il 28 novembre, il progetto afferma che durante la notte Binance ha chiuso automaticamente posizioni perpetue WLFI sia long, esposte al rialzo, sia short, esposte al ribasso. Riferisce inoltre segnalazioni di utenti che avrebbero visto posizioni precedentemente in profitto trasformarsi in perdite al regolamento. Sono segnalazioni riportate dal progetto, non una verifica indipendente dei conti degli utenti.

World Liberty precisa che Binance gestisce autonomamente quel mercato e i suoi meccanismi di riduzione automatica delle posizioni. Dichiara di non avere partecipato alle decisioni di chiusura e invita gli interessati a contattare l’assistenza dell’exchange. L’attribuzione è importante: questa è la posizione ufficiale del progetto, non l’esito di un accertamento esterno.

Nella risposta ufficiale di Binance, aggiornata alle 15:27 italiane, l’exchange conferma di conoscere le segnalazioni e di avere avviato l’esame dei dati. Il messaggio non riconosce un errore operativo, non identifica una causa definitiva e non annuncia rimborsi. Presentare uno di questi esiti come già acquisito andrebbe oltre quanto comunicato.

Perché anche una posizione in guadagno può essere chiusa

La spiegazione di Binance sull’auto-deleveraging, o ADL, descrive un meccanismo di ultima istanza nei futures: se il fondo assicurativo non riesce ad assorbire una posizione in dissesto, il sistema può ridurre posizioni del lato opposto. La priorità considera redditività e leva. Essere in profitto, quindi, non equivale a essere esclusi da una chiusura automatica.

La stessa documentazione distingue il prezzo di regolamento legato alla posizione insolvente dalla normale quotazione del contratto e avverte che può trovarsi fuori dall’intervallo dei prezzi di mercato. Questo chiarisce una possibilità prevista dalle regole generali; non dimostra quale meccanismo sia stato applicato a ciascun contratto WLFI durante l’episodio. Per stabilirlo servono registrazioni delle operazioni, notifiche e dettagli di esecuzione.

Un esempio: il conto sul token non ricostruisce il conto sui futures

Il −55,04% significa che un’esposizione spot ipotetica da 1.000 dollari all’inizio della stessa finestra di 24 ore varrebbe 449,60 dollari alla fine, a quantità invariata: 1.000 × (1 − 0,5504). La differenza è 550,40 dollari. Il calcolo esclude commissioni, imposte e cambio euro/dollaro e assume che il portafoglio segua esattamente la variazione pubblicata: non descrive un acquisto realmente eseguito.

Quel risultato non può essere trasferito automaticamente a un contratto perpetuo. Per un derivato occorrono almeno direzione della posizione, quantità nozionale, prezzo di apertura e di chiusura, margine, commissioni e pagamenti di finanziamento del contratto. Applicare semplicemente il ribasso del token al denaro versato come margine può produrre un conto sbagliato, soprattutto con leva.

Anche il prezzo di 0,0169239 dollari è una rilevazione con un orario, non un prezzo garantito a cui comprare o vendere. Binance lo ricava dai dati dei mercati supportati: liquidità, differenza fra domanda e offerta e sede di esecuzione possono cambiare il risultato effettivo. Il dato delle 24 ore non misura necessariamente il rendimento di chi è entrato a un altro momento.

Il token di governance e gli elementi ancora mancanti

La documentazione di governance di World Liberty presenta WLFI come token con cui partecipare alle decisioni del progetto. Questo ruolo va distinto dal contratto futures gestito dall’exchange: possedere il token non significa detenere quel derivato, e una contestazione sulla chiusura di un future non equivale automaticamente a un problema di trasferimento dei token.

Per valutare gli sviluppi contano ora una spiegazione tecnica di Binance, il perimetro delle posizioni coinvolte e gli eventuali interventi annunciati ufficialmente. Chi ricostruisce un’operazione deve partire dall’identificativo del contratto, dagli orari e dai prezzi registrati sul proprio conto. Il grafico di WLFI quantifica il crollo del mercato; da solo non stabilisce responsabilità, importi contestabili o diritto a un rimborso.