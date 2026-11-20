Ubisoft scende del 12,66% a 3,641 euro a Parigi nella rilevazione Euronext delle 12:47 italiane del 20 novembre, dopo i risultati semestrali diffusi ieri alle 17:45. Il confronto è con la chiusura precedente di 4,169 euro e riguarda la seduta in corso. La società ha superato le proprie previsioni di net bookings nel secondo trimestre, ma il quadro finanziario comprende perdite operative, consumo di cassa e 453 milioni di euro di obbligazioni rimborsate a metà novembre.

È questa combinazione a rendere i conti più complessi di un semplice risultato sopra o sotto le attese. Il successo di un videogioco può migliorare un trimestre senza risolvere il fabbisogno finanziario dell’intero gruppo. Per l’azionista contano anche il calendario dei nuovi titoli, i costi per svilupparli e le condizioni alle quali viene rifinanziato il debito.

Il trimestre batte la guidance, ma arretra sull’anno

Nel comunicato ufficiale Ubisoft, i net bookings del secondo trimestre sono pari a 388,9 milioni di euro, contro una previsione aziendale di circa 370 milioni. Lo scarto è di 18,9 milioni, circa il 5,1%, calcolato sulla guidance arrotondata. Il confronto riguarda l’obiettivo indicato dalla società: non dimostra automaticamente che siano state superate le aspettative degli analisti.

Rispetto ai 490,8 milioni di un anno prima, i net bookings trimestrali diminuiscono invece del 20,8%. Nel semestre raggiungono 644,7 milioni, in calo del 16,5%. La società attribuisce il superamento della propria guidance soprattutto ad Assassin’s Creed Black Flag Resynced e segnala che, escludendo le partnership, i net bookings trimestrali crescono di oltre il 50%.

Queste due variazioni descrivono perimetri differenti. Le partnership pesavano sulla base di confronto e il loro contributo può essere discontinuo. Il dato depurato aiuta a leggere la dinamica delle altre attività, mentre il totale resta necessario per misurare le risorse economiche complessive del gruppo.

Perché ricavi e net bookings si muovono diversamente

Le vendite secondo il principio IFRS 15 ammontano a 673,6 milioni di euro nel semestre, in crescita del 2,4%. Il loro andamento positivo convive con net bookings in diminuzione perché i due indicatori applicano criteri diversi. Ubisoft rettifica le vendite per componenti di servizio, impegni legati ad accordi di licenza o distribuzione ed effetti finanziari.

I net bookings sono quindi una misura gestionale alternativa, non semplicemente incassi bancari. La riconciliazione semestrale parte da 673,6 milioni di vendite e applica una rettifica negativa di circa 29 milioni. Un anno prima la rettifica era positiva per 114,6 milioni: questa differenza spiega perché non sia corretto usare vendite e bookings come sinonimi.

Il risultato operativo non-IFRS passa da un utile di 27,1 milioni a una perdita di 155,9 milioni. La perdita operativa IFRS è di 189,2 milioni e quella netta attribuibile agli azionisti della capogruppo raggiunge 254,5 milioni. Il documento precisa che la revisione limitata dei conti semestrali è ancora in corso.

I 453 milioni rimborsati valgono il 44% della cassa di settembre

Al 30 settembre Ubisoft dichiara 1.029,8 milioni di euro di cassa e mezzi equivalenti. I possessori delle obbligazioni convertibili OCEANE con scadenza 2028 hanno esercitato l’opzione di rimborso anticipato per 453 milioni, saldati usando la liquidità disponibile a metà novembre.

L’importo equivale a circa il 44% della cassa indicata a fine settembre, un confronto dimensionale calcolato dividendo 453 per 1.029,8. Non è una misura della liquidità residua attuale: fra settembre e novembre intervengono altri incassi, pagamenti e movimenti finanziari. Sottrarre soltanto il rimborso e presentare il risultato come saldo aggiornato sarebbe fuorviante.

Il rimborso assorbe cassa e contemporaneamente riduce il debito rimborsato; non è una perdita operativa da sommare ai costi dei giochi. Il problema per la gestione è conservare risorse sufficienti per finanziare i progetti e le scadenze successive. Ubisoft descrive un piano di rifinanziamento in due componenti, da completare nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare la liquidità e allungare le scadenze.

Il consumo di cassa rende decisivo il secondo semestre

Il flusso operativo non-IFRS del semestre è negativo per 323,9 milioni di euro, contro 240,3 milioni un anno prima. Questa misura comprende anche costi di sviluppo che nel rendiconto IFRS sono classificati fra gli investimenti. Il free cash flow è negativo per 338,1 milioni, rispetto a 250,7 milioni nel confronto annuale.

Per l’intero esercizio la società conferma un consumo di free cash flow non superiore a 500 milioni. Considerando i 338,1 milioni già assorbiti, il rispetto di quel limite richiede che il consumo netto del secondo semestre non superi 161,9 milioni. È un’elaborazione aritmetica sulla guidance, non una nuova previsione ufficiale né un budget che comprenda il rimborso obbligazionario.

Ubisoft prevede circa 250 milioni di net bookings nel trimestre ottobre-dicembre e richiama un calendario delle uscite molto affollato. Conferma inoltre l’obiettivo di ridurre la base annualizzata dei costi fissi a 1,25 miliardi entro marzo 2028. Nel semestre la base dei costi è di 660 milioni, in diminuzione del 6%.

Cosa seguire oltre le vendite dei singoli giochi

I prossimi riscontri riguardano termini e completamento del rifinanziamento, incassi delle nuove uscite e miglioramento del capitale circolante. La redditività del catalogo resta fondamentale, ma deve tradursi in liquidità disponibile. Per chi valuta di investire in azioni, il confronto utile unisce successo commerciale e capacità finanziaria: superare una guidance trimestrale è un segnale favorevole, mentre il risanamento richiede risultati ripetibili lungo più trimestri.