Lo STOXX 600 recupera lo 0,9% nella fotografia dell’apertura europea pubblicata da Investing.com alle 09:08 italiane del 27 novembre, dopo il rialzo dell’1,75% di giovedì. Nella stessa rilevazione il bilancio di novembre resta negativo di circa l’1,5%. Il rimbalzo è quindi consistente, ma non ha ancora cancellato la perdita accumulata dall’inizio del mese: una seduta positiva e un rendimento mensile negativo possono descrivere contemporaneamente lo stesso mercato.

Componendo le due variazioni giornaliere riportate, il recupero dalla chiusura di mercoledì arriva a circa il 2,67%. Il calcolo è 1,0175 moltiplicato per 1,009, meno uno. Non rappresenta il rendimento dell’intera settimana o del mese e include una seconda seduta ancora in corso. Per chi investe, la domanda utile è quanta parte della perdita sia stata riassorbita rispetto al proprio punto di partenza, non soltanto se l’indice abbia cambiato colore sullo schermo.

Il recupero europeo nella rilevazione del mattino

Il resoconto di Investing.com sull’avvio delle Borse europee descrive un recupero dopo le vendite che hanno colpito il comparto tecnologico e le valutazioni legate all’intelligenza artificiale. Riporta inoltre DAX a +0,7%, CAC 40 a +0,1% e FTSE 100 a +0,8%. Queste percentuali appartengono alla fotografia della fonte, non sono quotazioni in tempo reale al momento della lettura.

La distinzione temporale conta anche per il bilancio mensile. Il −1,5% riportato indica la situazione provvisoria di novembre: il mese non è concluso e il risultato può cambiare con le sedute restanti. Trattarlo come una chiusura definitiva trasformerebbe un dato in corso di formazione in un consuntivo che ancora non esiste.

Perché due rialzi non si sommano semplicemente

Per rendere verificabile il calcolo, poniamo l’indice a 100 alla chiusura di mercoledì. Il +1,75% di giovedì lo porterebbe a 101,75; il successivo +0,9% si applica a questa nuova base, ottenendo 102,66575. Il guadagno composto è dunque del 2,66575%, arrotondato al 2,67%. La somma semplice delle variazioni darebbe invece il 2,65%.

La differenza è piccola in questo esempio, ma il metodo resta importante quando si analizzano oscillazioni più ampie o intervalli più lunghi. Le cifre di partenza della notizia sono già arrotondate, quindi il risultato derivato è approssimativo. La base 100 è un esempio matematico: non ricostruisce i punti effettivi dell’indice e non misura il rendimento netto di un prodotto finanziario.

Lo stesso principio vale per il recupero di una perdita. Una discesa dell’1,5% porta una base mensile di 100 a 98,50. Per tornare a 100 serve poi un rialzo di circa l’1,52%: 100 diviso 98,50, meno uno. È una soglia aritmetica, non una previsione sulla prossima seduta. Inoltre non va aggiunta al 2,67%: il saldo mensile citato incorpora già il rimbalzo osservato.

Quale STOXX 600 stiamo confrontando

La scheda ufficiale dello STOXX Europe 600 distingue la versione Price in euro, simbolo SXXP, dalle versioni Net Return e Gross Return. Presenta inoltre l’indice come un paniere di 600 società dell’Europa sviluppata, ponderato per capitalizzazione corretta per il flottante. Non tutte le società incidono allo stesso modo sul risultato.

Le versioni che considerano il reinvestimento dei dividendi rispondono a una domanda diversa dal solo andamento dei prezzi. Chi confronta un fondo o un ETF con l’indice deve quindi verificare versione, valuta e date iniziale e finale, oltre a costi e caratteristiche dello strumento. Una differenza fra i due risultati non può essere attribuita automaticamente a un errore del gestore o a una migliore scelta dell’investitore.

Che cosa dimostrerebbe un recupero più solido

Il precedente approfondimento sul divario fra consumi e tecnologia nello STOXX 600 spiega perché un indice positivo possa nascondere risultati settoriali opposti. Oggi il confronto riguarda soprattutto le basi temporali: recuperare in due sedute non equivale a recuperare dall’inizio del mese, né dal prezzo al quale un singolo risparmiatore ha acquistato.

Per valutare se il miglioramento si consolida occorreranno chiusure successive comparabili, dati sulla partecipazione dei settori e nuove informazioni su utili e valutazioni. Il rialzo del mattino documenta un recupero delle quotazioni. Da solo non certifica la fine della correzione, non identifica il minimo del mercato e non elimina la possibilità di nuove perdite.