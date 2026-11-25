Stellantis eliminerà da gennaio 2027 il turno notturno di assemblaggio a Sochaux, riducendo la produzione prevista da 1.050 a 850 veicoli al giorno. La decisione, annunciata ai rappresentanti dei lavoratori il 24 novembre, comporta il mancato rinnovo di circa 500 contratti di lavoro temporaneo. Lo stabilimento francese dei SUV Peugeot 3008 e 5008 tornerà a due squadre diurne, mentre continuerà il lavoro notturno nella preparazione dei pacchi batteria.

Il taglio dei volumi è di circa il 19%, ma racconta solo una parte della riorganizzazione. La quota di versioni elettriche è attesa in aumento: meno vetture complessive possono quindi convivere con più produzione elettrica. Per chi segue le azioni Stellantis, la questione è capire come questa combinazione inciderà su costi, scorte e margini.

Da 1.050 a 850 veicoli: che cosa cambia davvero

Nel resoconto AFP pubblicato da Boursorama il 24 novembre, la direzione lega l’intervento al contesto economico e alle prospettive del mercato; una portavoce richiama la pressione della concorrenza. Il turno aggiuntivo era stato introdotto nel novembre 2024 per accompagnare il lancio dei nuovi modelli.

La differenza fra le due cadenze giornaliere è di 200 auto. Dividendo 200 per le 1.050 iniziali si ottiene il 19,05%, arrotondato al 19%. È una riduzione della produzione giornaliera programmata nel sito, non una misura del calo delle immatricolazioni Peugeot o delle vendite mondiali del gruppo. Per stimare l’effetto annuale servirebbe anche il calendario effettivo delle giornate lavorate.

La distinzione conta anche sul lavoro. Secondo Le Trois, che riporta le precisazioni della direzione e dei sindacati, i dipendenti del turno notturno saranno incontrati individualmente per preparare il ritorno alle squadre diurne. I lavoratori temporanei arriveranno invece alla scadenza delle missioni: circa 500 contratti su 1.100 non saranno rinnovati. Il sindacato CFE-CGC contesta la scelta e la CFDT segnala rischi per fornitori e indotto.

Meno auto complessive, più spazio alle elettriche

Il resoconto di Investing.com del 25 novembre indica che Stellantis prevede dal gennaio prossimo una quota elettrica del 47% dei veicoli prodotti a Sochaux, rispetto al 20–22% attuale. L’organizzazione notturna dei pacchi batteria resta attiva. Queste percentuali descrivono la composizione della produzione del sito, non la quota delle elettriche sul mercato europeo.

Applicando le percentuali alle cadenze riportate emerge un confronto utile, da leggere come elaborazione e non come un ulteriore obiettivo comunicato dall’azienda. Il 20–22% di 1.050 equivale a circa 210–231 elettriche al giorno; il 47% di 850 corrisponde a circa 400. L’aritmetica mostra come il volume elettrico giornaliero possa crescere anche mentre il totale diminuisce.

Il calcolo assume che quote e cadenze descrivano lo stesso perimetro e siano raggiunte insieme. Usa valori arrotondati e non tiene conto di fermate, oscillazioni giornaliere o cambiamenti del programma. Non rappresenta consegne già effettuate né prova che tutte le vetture previste siano state ordinate. Per valutare il risultato commerciale serviranno vendite effettive, prezzi e scorte.

La pressione sui costi non segue automaticamente il numero dei turni

Ridurre la produzione può evitare di accumulare vetture da vendere in seguito con forti sconti. Allo stesso tempo, una parte dei costi dello stabilimento resta da sostenere anche con meno auto: il risparmio sul lavoro e sull’attività deve essere confrontato con il minore utilizzo degli impianti.

A puro titolo illustrativo, se un costo fisso giornaliero restasse identico, distribuirlo su 850 auto anziché 1.050 ne aumenterebbe l’incidenza per vettura del 23,5%: il rapporto è 1.050 diviso 850, meno uno. Questo non è un dato sui costi di Sochaux. La riorganizzazione modifica anche le spese, mentre modelli e motorizzazioni hanno costi e prezzi differenti; mancano quindi gli elementi per stimare il margine futuro del sito.

Nel rapporto trimestrale ufficiale, pagina 51, Stellantis indicava già l’allineamento della produzione alla domanda tra le priorità per la redditività. È il contesto strategico precedente alla decisione su Sochaux, non una quantificazione del beneficio di questo intervento.

Il rialzo in Borsa non certifica il risultato industriale

Nella rilevazione di Investing.com delle 10:43 italiane del 25 novembre, il titolo a Milano segnava 3,291 euro, +5,30% rispetto alla chiusura precedente. È un dato intraday osservato nella pagina della notizia. La contemporaneità non dimostra che gli acquisti dipendano dal taglio del turno: il prezzo incorpora molte informazioni e aspettative.

I prossimi riscontri utili saranno l’attuazione del nuovo assetto da gennaio, la quota elettrica effettivamente prodotta e la capacità di assorbire i volumi senza aumentare gli incentivi commerciali. Il taglio offre una risposta alla domanda più debole; il suo effetto economico dipenderà da quanta spesa verrà ridotta e da quanto valore resterà su ciascuna auto venduta.