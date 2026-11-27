L’inflazione in Spagna rallenta al 4,1% annuo a novembre, dal 4,9% di ottobre, mentre i prezzi diminuiscono dello 0,6% rispetto al mese precedente. La stima preliminare pubblicata dall’INE il 27 novembre segnala quindi un alleggerimento effettivo sul mese, ma un paniere ancora più caro rispetto a un anno prima. Anche l’inflazione di fondo scende, dal 3,1% al 2,6%: il rallentamento coinvolge dunque un indicatore che esclude energia e alimenti non lavorati.

Il punto per le famiglie è distinguere tre misure: la riduzione di 0,8 punti percentuali del tasso annuo, il calo mensile dei prezzi e il livello della spesa rispetto al passato. Un paniere indicativo che costava 100 euro nel novembre 2025 ne costerebbe oggi 104,10, applicando il dato generale. Il miglioramento dell’inflazione riduce la velocità dei rincari; non riporta automaticamente il costo della vita alla base di partenza.

Perché i carburanti fanno scendere il tasso annuo

Nel comunicato preliminare sui prezzi di novembre, l’istituto statistico spagnolo attribuisce il rallentamento soprattutto a combustibili e lubrificanti per i veicoli personali. I loro prezzi diminuiscono, mentre nel novembre 2025 erano aumentati. Contribuisce, in misura inferiore, l’abbigliamento con le calzature, i cui rincari sono più contenuti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il confronto annuo dipende da entrambi i lati di questa relazione. Conta ciò che accade ai prezzi oggi, ma conta anche il mese del passato usato come termine di paragone. Per questo una forte variazione del tasso generale non può essere tradotta automaticamente in un risparmio identico alla pompa o alla cassa. Il comunicato anticipato individua le componenti principali, senza quantificare in euro il beneficio per ogni famiglia.

Due esempi per leggere correttamente le percentuali

Il passaggio dal 4,9% al 4,1% è una riduzione di 0,8 punti percentuali. Non significa che il livello generale dei prezzi sia diminuito dello 0,8%. Per misurare la variazione rispetto a ottobre si usa invece il dato mensile: −0,6%.

Con una seconda base illustrativa, un paniere da 100 euro in ottobre passerebbe a 99,40 euro in novembre: 100 moltiplicato per 0,994. Le due basi da 100 euro rappresentano periodi diversi e non vanno concatenate fra loro. Il primo esempio descrive un confronto fra novembre di due anni consecutivi, il secondo fra due mesi consecutivi. Sono traduzioni aritmetiche dell’indice aggregato, non preventivi di spesa per un carrello reale.

La composizione degli acquisti resta decisiva. Chi utilizza frequentemente l’auto può essere più esposto ai carburanti di chi si muove con altri mezzi; chi concentra una quota maggiore del bilancio su voci diverse può percepire un beneficio inferiore. L’indice descrive l’insieme dei consumi osservati, mentre la variazione della spesa individuale dipende anche da quantità acquistate, sostituzioni e abitudini.

Il confronto con la Francia richiede lo stesso indice

Per un confronto internazionale omogeneo l’INE pubblica anche l’indice armonizzato, IPCA: a novembre sale del 4,1% annuo e diminuisce dello 0,7% sul mese. In Francia, la stima preliminare Insee di novembre indica un aumento annuo armonizzato del 3,2%, dopo il 3,7% di ottobre. Il divario fra i due tassi armonizzati è quindi di 0,9 punti percentuali.

Confrontare il 4,1% spagnolo con il 2,9% dell’indice nazionale francese mescolerebbe indicatori differenti. Il confronto armonizzato migliora la coerenza metodologica, ma non dimostra che la vita in Spagna costi lo 0,9% in più: misura la distanza fra tassi di variazione, non fra livelli assoluti dei prezzi dei due Paesi.

Che cosa resta da verificare

Il dato di fondo spagnolo al 2,6% è riferito all’indice nazionale; quello armonizzato è al 2,7%. Anche qui le definizioni vanno mantenute distinte. La discesa del primo di cinque decimi segnala un rallentamento più ampio della sola componente energetica, ma una singola anticipazione non basta a stabilire un andamento duraturo.

I risultati sono provvisori e saranno completati dai dati definitivi. Per valutare la persistenza del miglioramento serviranno il dettaglio delle componenti e le pubblicazioni successive. Per il lettore italiano il dato spagnolo offre un termine di confronto europeo: non misura direttamente l’inflazione del proprio paniere, né consente da solo di prevedere le prossime decisioni sui tassi.