SoftBank ha chiuso la seduta del 20 novembre 2026 a 3.025 yen, in calo del 14,48% rispetto ai 3.537 yen precedenti. Il prezzo finale delle 15:30 di Tokyo, le 07:30 italiane, segna secondo CNBC la peggiore giornata del gruppo dall’agosto 2024. La perdita è inferiore a quella registrata durante gli scambi, quando il minimo di 2.950,5 yen aveva portato il ribasso al 16,58%.

Il punto economico va oltre una giornata negativa per la tecnologia asiatica. SoftBank espone gli azionisti sia al valore delle partecipazioni nell’intelligenza artificiale sia alle scelte di finanziamento necessarie per sostenerle. Quando il mercato riduce il prezzo che è disposto a pagare per la crescita futura, questi due elementi vanno letti insieme.

Perché la scommessa su OpenAI conta per SoftBank

Nel comunicato del primo ottobre, SoftBank ha annunciato il completamento dell’ultima tranche da 10 miliardi di dollari del nuovo investimento in OpenAI. L’esborso ha portato il costo cumulato della partecipazione a 64,6 miliardi di dollari, per una quota indicata intorno al 13%. La società precisa che la tranche è stata finanziata con il ricavato di obbligazioni senior in valuta estera.

È un’operazione già eseguita, non un investimento annunciato oggi. La sua rilevanza nella seduta attuale riguarda la concentrazione del rischio: un azionista della holding deve valutare quanto dipendano le prospettive complessive dal successo commerciale e finanziario delle grandi piattaforme di IA. Possedere più attività non garantisce automaticamente diversificazione, se una parte significativa del loro valore risponde alle stesse aspettative.

I numeri da tenere separati

La presentazione ufficiale dei risultati del 10 novembre distingue il costo di OpenAI al 30 settembre, pari a 54,6 miliardi di dollari, dal fair value di 99,6 miliardi. L’ultima tranche di ottobre è successiva alla data di quel bilancio. Confrontare direttamente i 64,6 miliardi investiti complessivamente con il fair value di settembre significa quindi mescolare due date.

La stessa documentazione indica un valore netto delle attività, o NAV, di 59.800 miliardi di yen a settembre, contro 72.300 miliardi a giugno. Il debito netto rettificato della holding è pari a 11.300 miliardi di yen; il rapporto tra debito e valore delle partecipazioni, denominato LTV, è salito dal 13% al 15,9%. Il gruppo mantiene come riferimento un LTV inferiore al 25% in condizioni normali.

Questi dati descrivono la situazione alle rispettive date di rilevazione. Non misurano il portafoglio al prezzo di questa mattina e non consentono di dedurre una nuova svalutazione di OpenAI dal solo andamento delle azioni SoftBank.

Come il debito può amplificare una correzione

Un esempio puramente illustrativo aiuta a capire il meccanismo. Una holding con attività valutate 100 e debito netto di 20 ha un valore netto di 80. Se le attività scendono a 90 e il debito resta invariato, il valore netto diventa 70: una correzione del 10% delle attività comporta una riduzione del 12,5% del valore netto. L’esempio non è una stima del patrimonio attuale di SoftBank.

Il prezzo di Borsa aggiunge un altro livello: può incorporare uno sconto rispetto al valore attribuito alle partecipazioni, legato a liquidità, imposte, governance e incertezza sulle valutazioni. Per questo il ribasso della holding può essere più marcato del movimento di una singola società partecipata. È una chiave di lettura finanziaria, non una misura delle motivazioni di ciascun venditore.

La vendita coinvolge anche i produttori di chip

Il resoconto di chiusura di CNBC mostra una pressione estesa: Tokyo Electron ha perso il 7,06%, Lasertec il 9,21% e Renesas il 7,02%. In Corea del Sud il Kospi ha chiuso a −5,21%, mentre TSMC ha ceduto il 4,76% a Taiwan. Il debutto statunitense di Anthropic del giorno precedente non ha arrestato le vendite sul settore.

Il confronto richiede però attenzione ai modelli economici. Per un produttore di semiconduttori contano ordini, prezzi e utilizzo degli impianti; per una holding contano anche il valore realizzabile delle partecipazioni e il costo dei finanziamenti. Riunire tutti i titoli sotto l’etichetta IA rischia di nascondere differenze decisive nei flussi di cassa e nella capacità di sostenere gli investimenti.

Cosa monitorare dopo la chiusura

Le prossime comunicazioni societarie dovranno permettere di confrontare crescita dei ricavi delle partecipate, fabbisogno di capitale e condizioni del debito. Per SoftBank sarà utile seguire l’evoluzione del NAV insieme all’LTV, mantenendo omogenei date, cambi e perimetro delle rettifiche.

Infine, la perdita di capitalizzazione rappresenta una diminuzione del valore attribuito dal mercato agli azionisti: non equivale a un’uscita di denaro dello stesso importo dai conti del gruppo. Il problema da analizzare è quanto rendimento gli investimenti riusciranno a produrre rispetto al capitale impiegato e al suo costo, senza trasformare né il crollo di oggi né un eventuale rimbalzo in una risposta definitiva.