RLX ha pubblicato il 20 novembre i risultati del terzo trimestre 2026: ricavi in crescita del 69,7%, ma margine lordo in discesa al 23,3% dal 31,2% di un anno prima. Il comunicato, diffuso alle 10:30 italiane, arriva prima dell’apertura del NYSE. La società cinese di dispositivi per il vaping attribuisce gran parte dell’espansione all’ingresso nel consolidato dell’attività europea acquisita a luglio.

Per chi segue il titolo, il punto decisivo è quindi la qualità della crescita. Un’acquisizione può allargare rapidamente il fatturato senza produrre un aumento proporzionale dell’utile. In questo trimestre il risultato operativo rettificato diminuisce, mentre la generazione di cassa operativa torna positiva rispetto al trimestre precedente. Sono tre informazioni da leggere insieme.

Perché l’acquisizione cambia il confronto

Secondo il comunicato ufficiale RLX, i ricavi raggiungono 1.916,6 milioni di renminbi, equivalenti a 285,9 milioni di dollari nella conversione utilizzata dalla società. I mercati internazionali rappresentano l’86,5% del totale. Il margine lordo risente del diverso peso della distribuzione nel nuovo perimetro.

Il confronto annuo include dunque un cambiamento della struttura del gruppo. Presentare il +69,7% come crescita della domanda a parità di attività sarebbe improprio: il comunicato non offre una scomposizione sufficiente per ricavare con precisione quel dato. Per valutarlo servirebbero ricavi comparabili delle attività già possedute e contributo separato della nuova società.

Una rete distributiva può dare accesso ai punti vendita e una conoscenza più diretta dei clienti, ma trattiene normalmente soltanto una parte del valore dei prodotti che movimenta. L’effetto sul margine consolidato dipende perciò dal mix delle attività. La diminuzione della percentuale non dimostra, da sola, che tutti i prodotti RLX siano diventati meno redditizi.

I numeri: fatturato, margine e risultato operativo

Il margine lordo perde 7,9 punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2025. Su ogni 100 renminbi di ricavi restano 23,3 renminbi dopo le voci che concorrono al costo del venduto, contro 31,2 un anno prima. È una misura della redditività lorda, ancora precedente alle spese commerciali, amministrative e di ricerca.

L’utile operativo non-GAAP si attesta a 143,8 milioni di renminbi, contro 187,8 milioni. Il calo, calcolato sui valori arrotondati del comunicato, è del 23,4%. Rapportando il risultato ai ricavi dei rispettivi trimestri, il margine operativo rettificato passa da circa 16,6% a 7,5%: la differenza è di circa 9,1 punti percentuali.

Questa elaborazione rende più leggibile il contrasto fra dimensione e rendimento. Il gruppo incassa contabilmente più vendite, ma ogni unità di fatturato sostiene una quota minore di risultato operativo rettificato. Il calcolo non isola le sinergie future dell’acquisizione e non costituisce una previsione sui prossimi trimestri.

Utile contabile e rettificato rispondono a domande diverse

Il risultato operativo secondo i principi statunitensi GAAP è di 39,5 milioni di renminbi. La misura rettificata esclude, fra l’altro, compensi azionari e ammortamenti legati alle acquisizioni. Per questo non è corretto scegliere soltanto l’indicatore più favorevole: il dato GAAP conserva costi contabilmente rilevanti, quello rettificato aiuta a osservare la gestione con alcune componenti escluse.

Gli ammortamenti derivanti dall’acquisizione possono ridurre l’utile senza generare un pagamento equivalente nello stesso trimestre. Ciò non li rende automaticamente irrilevanti, perché riflettono anche risorse acquistate in precedenza. Analogamente, i compensi azionari possono avere conseguenze economiche per gli azionisti pur non coincidendo con un esborso immediato.

La cassa torna positiva, ma il confronto annuo resta debole

Il flusso operativo trimestrale è positivo per 40 milioni di renminbi, dopo un assorbimento di 63,2 milioni nel secondo trimestre. Un anno prima, però, aveva raggiunto 357,5 milioni. Il recupero congiunturale e il peggioramento annuo possono quindi essere entrambi veri: usano basi diverse.

Inoltre la cassa prodotta dalle attività operative non coincide con denaro liberamente distribuibile. Occorre considerare investimenti, finanziamenti, dividendi e fabbisogni del capitale circolante. In un gruppo che amplia la distribuzione, scorte e tempi di incasso possono aumentare insieme alle vendite e assorbire risorse prima che la crescita si trasformi in liquidità.

Cosa monitorare prima e dopo l’apertura

La conference call è fissata per le 13:00 italiane del 20 novembre. I chiarimenti più utili riguardano il contributo europeo, i costi d’integrazione, le prospettive dei margini e il capitale necessario per sostenere la distribuzione. Il management segnala anche esigenze transitorie di capitale circolante connesse all’introduzione dell’accisa britannica di ottobre.

La reazione del titolo dovrà essere osservata separando premercato e seduta ordinaria, che inizia alle 15:30 italiane. Questo articolo analizza i conti e non attribuisce un movimento di Borsa non verificato alla trimestrale. Come spiega la guida a investire in azioni, il risultato per l’azionista dipende anche dal prezzo pagato e dalle aspettative già incorporate: una crescita elevata del fatturato, da sola, non determina il rendimento dell’investimento.