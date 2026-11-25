Il PIL USA del terzo trimestre è stato rivisto dal +3,4% al +4,3% annualizzato: il rialzo rafforza la lettura della crescita fra luglio e settembre, ma non significa che l’economia abbia prodotto il 4,3% in più rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione trimestrale corrispondente è circa +1,1%. È il risultato della seconda stima pubblicata dal Bureau of Economic Analysis il 25 novembre.

Il segnale sulla domanda interna è ancora più sostenuto: consumi e investimenti fissi privati, considerati insieme, crescono del 5,8% annualizzato. Per interpretare correttamente la notizia servono però due distinzioni: una revisione aggiorna la misura di un periodo già trascorso, mentre un tasso annualizzato proietta il ritmo trimestrale su quattro trimestri. Nessuno dei due equivale a una previsione garantita per il 2027.

Il calcolo che traduce il 4,3% in un trimestre

Per tornare alla variazione fra due trimestri consecutivi si applica la formula (1 + 0,043)1/4 − 1. Il risultato è circa 0,01058, cioè l’1,058%, arrotondabile all’1,1%. Se il livello iniziale fosse un indice pari a 100, quello successivo sarebbe circa 101,058. Soltanto ripetendo quel ritmo per quattro periodi consecutivi si arriverebbe a 104,3.

Questo esempio non stima il livello effettivo del prodotto americano in dollari. Serve a evitare un confronto scorretto con un dato europeo presentato direttamente come variazione trimestrale: prima di stabilire quale economia cresca di più bisogna uniformare la convenzione, oltre al periodo e alla correzione per i prezzi.

Lo stesso calcolo sulla precedente stima del 3,4% restituisce circa lo 0,839% trimestrale. La revisione vale quindi circa 0,22 punti percentuali nella misura non annualizzata, contro 0,9 punti in quella annualizzata. Sono due rappresentazioni della stessa correzione, con arrotondamenti diversi; non due accelerazioni da sommare.

Una revisione può dipendere anche dai prezzi usati nel calcolo

Le note tecniche attribuiscono il rialzo soprattutto a investimenti e consumi. Negli investimenti emerge il software: la revisione riflette principalmente nuovi dati sugli indici dei prezzi alla produzione del settore. Il dato reale può dunque cambiare anche quando cambia la misura del prezzo con cui si corregge la spesa nominale.

Un esempio ipotetico chiarisce questo passaggio. Con una spesa di 110 e un indice dei prezzi pari a 110, posto il periodo base a 100, il volume calcolato è 100. Se l’indice viene corretto a 108, a parità di spesa il volume diventa 110 diviso 1,08, cioè 101,85. La revisione aumenta la quantità stimata senza richiedere un nuovo acquisto avvenuto il giorno dell’annuncio. Non è la ricostruzione numerica del software americano, ma una dimostrazione del meccanismo statistico.

Il 5,8% non è un contributo da sottrarre al PIL

Le vendite finali agli acquirenti privati domestici passano dal +4,9% al +5,8% annualizzato. Questa misura unisce consumi e investimenti fissi privati. Offre quindi una prospettiva diversa dal totale della produzione nazionale, che comprende anche altre componenti.

La differenza fra 5,8 e 4,3 è di 1,5 punti, ma non misura automaticamente quanto il resto dell’economia abbia sottratto alla crescita. I due tassi riguardano aggregati di dimensioni e composizione differenti. Per ricavare contributi servono pesi e serie coerenti: sottrarre percentuali con denominatori diversi produce un’apparente precisione, non una spiegazione contabile.

Come usare il dato senza scambiarlo per una fotografia di novembre

Per chi valuta imprese esposte alla domanda americana, il rapporto migliora la lettura del trimestre estivo. Non certifica che tutte le aziende abbiano venduto di più, che i margini siano saliti o che novembre stia mantenendo lo stesso passo. Queste domande richiedono dati aziendali e osservazioni successive.

Il confronto utile è con i segnali più recenti, mantenendo separati gli intervalli temporali: il rapporto sui consumi reali di ottobre riguarda già il trimestre seguente. Una buona revisione del passato e una spesa mensile quasi ferma possono coesistere. La prossima stima del PIL è prevista per il 23 dicembre: consentirà di verificare ancora la misura del terzo trimestre, non di trasformarla retroattivamente in un dato sull’intero anno.