Norse Atlantic cerca finanziamenti urgenti per continuare l’attività e definisce critica la propria situazione finanziaria. Nel comunicato del 25 novembre, diffuso alle 08:56 italiane, la compagnia norvegese segnala trattative per una possibile acquisizione e, parallelamente, colloqui per ottenere liquidità a breve termine. Precisa però che nessuna di queste discussioni garantisce una soluzione praticabile.

Il mercato ha reagito con vendite molto forti: nella rilevazione di Investing.com delle 09:54 italiane le azioni Norse Atlantic a Oslo risultavano in calo del 66,93%, a circa 0,071 corone norvegesi. È una fotografia intraday, con il prezzo visualizzato arrotondato, non il risultato definitivo della seduta. La domanda per gli azionisti riguarda soprattutto la capacità della società di finanziare le prossime scadenze.

Due trattative con obiettivi diversi

L’avviso societario sulla liquidità e sulla revisione strategica distingue la ricerca di un possibile compratore dal confronto con soggetti selezionati per un finanziamento immediato. Il primo percorso riguarda il futuro proprietario del gruppo; il secondo deve rispondere alle esigenze finanziarie di breve periodo. Tempi, importi e condizioni delle operazioni restano sconosciuti.

Questa distinzione conta perché un passaggio di proprietà può assumere forme diverse. Se un compratore acquista azioni da un socio esistente, il denaro va al venditore. Se invece sottoscrive nuove azioni emesse dalla società, le risorse entrano nell’impresa, al netto dei costi dell’operazione. È una spiegazione del meccanismo, non una ricostruzione dei negoziati Norse: il comunicato non descrive una struttura concordata.

Anche un prestito può fornire cassa, ma comporta condizioni, interessi e scadenze da valutare. Senza questi elementi non si può stabilire quanto durerebbe il sostegno finanziario o quale sarebbe l’effetto sugli azionisti. L’annuncio di oggi documenta un bisogno e delle trattative, non un finanziamento già disponibile.

Aerei pieni e liquidità critica possono coesistere

Il contrasto con i dati commerciali aiuta a capire il problema. Nel rapporto operativo di ottobre, pubblicato il 6 novembre, Norse indicava un coefficiente di riempimento del 94,9%, contro il 92,1% di un anno prima, considerando rete propria e attività ACMI/charter. L’incremento è di 2,8 punti percentuali: 94,9 meno 92,1.

Nello stesso mese i voli della rete di linea propria erano scesi da 355 a 199. Il calcolo (199 − 355) ÷ 355 × 100 dà una diminuzione del 43,9%, arrotondata a un decimale. I voli ACMI e charter, riportati separatamente, erano invece aumentati da 130 a 151, pari al 16,2%. Le due variazioni descrivono una diversa distribuzione dell’attività; non misurano automaticamente la variazione dei ricavi o dei posti-chilometro offerti.

Il limite del confronto è essenziale: il riempimento citato copre entrambe le attività, mentre i 199 voli riguardano soltanto la rete propria. Non possiamo combinarli per calcolare il numero dei passeggeri di quella rete. Inoltre, un volo più lungo e uno più corto non rappresentano la stessa capacità commerciale.

Norse dichiarava anche un ricavo totale per posto-chilometro disponibile nella rete propria, il TRASK, di 5,1 centesimi di dollaro, in aumento del 19% secondo la società. È una misura di ricavo unitario, non di utile né di cassa disponibile. Per passare da buoni indicatori commerciali alla sostenibilità finanziaria occorrono i costi, gli incassi effettivi, i pagamenti e le scadenze: dati che l’avviso odierno non quantifica.

Le alternative operative e le informazioni ancora mancanti

Il consiglio e la direzione stanno valutando anche contratti ACMI, che comprendono aeromobile, equipaggio, manutenzione e assicurazione. La compagnia dispone di una flotta di 12 Boeing 787 e svolge attività di linea, charter, ACMI e trasporto merci. Queste possibilità operative appartengono alla revisione strategica; il comunicato non assegna loro un valore economico né un calendario.

Per valutare un eventuale accordo serviranno almeno l’importo effettivamente destinato alla società, la data di disponibilità delle risorse e le condizioni che restano da soddisfare. Sarà poi necessario distinguere nuovo debito, nuovo capitale e vendita di partecipazioni esistenti: possono produrre conseguenze molto diverse sul rischio finanziario e sulla quota detenuta dagli azionisti.

La dichiarazione di liquidità critica segnala un rischio concreto per la continuità dell’attività, ma non annuncia di per sé la cessazione dei voli. Attribuire già un esito finale alle trattative andrebbe oltre le informazioni diffuse. Il prossimo passaggio decisivo sarà una comunicazione che trasformi le discussioni in impegni e risorse verificabili.