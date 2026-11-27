Norse Atlantic annuncia che la controllata operativa norvegese ha deliberato di presentare istanza di fallimento, mentre tutti i voli sono cancellati e la vendita dei biglietti è interrotta. Il comunicato ufficiale delle 14:00 italiane del 27 novembre esclude espressamente dal deposito la capogruppo quotata Norse Atlantic ASA e le altre società del gruppo. Nella stessa giornata sono arrivate contestazioni sui contratti di tutti i 12 aerei della flotta.

Per l’azionista, l’esclusione della società quotata dall’istanza non equivale a una soluzione della crisi economica. La partecipazione riguarda un gruppo che deve ancora trovare finanziamenti e un percorso operativo per le attività rimaste. La notizia va letta su due livelli: quale società presenta l’istanza e quali risorse possono sostenere ciò che resta dell’attività.

La controllata operativa e la capogruppo hanno ruoli diversi

Nel comunicato sulla decisione della controllata norvegese, la società interessata è Norse Atlantic Airways AS, posseduta interamente dalla capogruppo. Il suo consiglio ritiene che non esistano più le condizioni per proseguire le operazioni e ha deliberato di presentare la richiesta al tribunale distrettuale di Agder.

Il documento indica che il tribunale nominerà un curatore responsabile della fase successiva. La formulazione riguarda la decisione di presentare l’istanza e il processo atteso: non documenta una sentenza già pronunciata né un risultato definitivo per i creditori. Attribuire all’intero gruppo un fallimento già concluso allargherebbe quindi sia il perimetro societario sia lo stato della procedura descritta.

Norse Atlantic ASA, quotata su Euronext Expand Oslo con ticker Norse, resta fuori da questa specifica istanza insieme alle altre società del gruppo. Il management dichiara che consiglio, dirigenti e consulenti della capogruppo e della controllata britannica stanno cercando una soluzione per consentire alla parte restante dell’attività di continuare. È una ricerca in corso, non l’annuncio di fondi già ottenuti.

Il nodo dei 12 aerei aggiunge un vincolo operativo

Alle 08:30 dello stesso giorno, Norse aveva diffuso un altro avviso ufficiale sulle comunicazioni dei locatori: erano state ricevute notifiche di risoluzione dei contratti di leasing per tutti i 12 aeromobili della flotta. La compagnia contesta la validità di tali notifiche.

Il punto economico è che il finanziamento di breve periodo e la disponibilità degli aerei rappresentano condizioni differenti. Un’eventuale disponibilità di denaro non chiarirebbe automaticamente il destino dei contratti; allo stesso modo, la contestazione delle notifiche non dimostra che sia stata trovata la liquidità necessaria. Per valutare un progetto di continuità occorrerebbe conoscere entrambi gli elementi.

Il numero 12 descrive l’intera flotta richiamata nell’avviso. Non è una misura del valore degli aerei posseduti dal gruppo: il comunicato parla di contratti di leasing e non fornisce una valutazione patrimoniale utilizzabile per stimare quanto potrebbe restare agli azionisti.

Che cosa cambia rispetto alla sospensione di ieri

Il precedente articolo sulla sospensione dei voli descriveva il rischio di un’istanza in assenza di finanziamenti urgenti. Oggi il passo annunciato è più preciso: il consiglio della controllata norvegese ha assunto la decisione e identifica il tribunale cui rivolgersi. In parallelo, l’avviso conferma la cancellazione di tutti i voli e lo stop alle vendite.

Questa evoluzione modifica la domanda da porre ai prossimi comunicati. Non basta sapere se siano ancora in corso colloqui con investitori: servono il soggetto che riceverebbe eventuali fondi, le attività comprese nell’accordo, le condizioni per renderlo operativo e le conseguenze sulla struttura del gruppo. Il comunicato delle 14:00 non quantifica un nuovo finanziamento né certifica un’intesa vincolante.

Il valore delle azioni richiede informazioni ancora mancanti

La separazione fra capogruppo e controllata impedisce di confondere due entità giuridiche, ma non isola economicamente l’investimento dalle difficoltà operative. Per stimare un valore residuo servirebbero attività realizzabili, obbligazioni, garanzie, rapporti finanziari interni e condizioni di un eventuale accordo. I due annunci odierni non offrono una ricostruzione completa di questi elementi.

Il prossimo sviluppo utile sarà dunque un documento che chiarisca l’avanzamento della procedura, il confronto sui leasing oppure una soluzione finanziaria effettiva per le attività residue. Fino ad allora, l’esclusione della capogruppo dal deposito delimita la notizia, ma non garantisce né la ripresa dei voli né il recupero del capitale investito nelle azioni.