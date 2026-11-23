Il KOSPI chiude il 23 novembre a 4.708,54 punti, in calo del 3,31%, mentre la Corea del Sud prepara un allentamento temporaneo dei limiti agli ordini di riacquisto di azioni proprie. La novità riguarda la capacità delle società quotate di concentrare gli ordini durante la giornata: non è la prova che abbiano già comprato, né una garanzia contro altre perdite.

Il risultato finale, riportato da News1 nel resoconto della chiusura coreana, equivale a 161,42 punti in meno rispetto alla seduta precedente. Anche il KOSDAQ arretra, dell’1,58%, a 635,45 punti. Sono dati di chiusura, non prezzi europei intraday: l’articolo dell’agenzia è datato 16:18 in Corea, le 08:18 italiane.

La Financial Services Commission, nel comunicato del 23 novembre, dispone l’allentamento per tre mesi, dal 24 novembre 2026 al 23 febbraio 2027. Il documento collega l’iniziativa alla riunione di emergenza del governo del giorno precedente, convocata nel contesto delle tensioni su intelligenza artificiale, semiconduttori e prospettive dei tassi statunitensi.

La sequenza conta: riunione governativa domenica, decisione della commissione lunedì, efficacia da martedì. La seduta odierna si conclude prima dell’avvio della nuova finestra operativa. Il mercato può incorporare aspettative sull’intervento, ma non possiamo descrivere la chiusura come il risultato di acquisti effettuati sfruttando una deroga che parte domani.

Come cambia il tetto giornaliero: un esempio numerico

La tabella nell’allegato ufficiale FSC sul limite agli ordini distingue acquisti diretti e tramite trust. Per quelli diretti, il limite attuale combina il 10% delle azioni del programma, il 25% del volume giornaliero del mese precedente la delibera e il tetto dell’1% delle azioni emesse. Durante la deroga il limite diventa l’intera quantità prevista dal programma. Per i trust il riferimento passa dall’1% delle azioni emesse al totale delle attività affidate.

Ecco una simulazione, con valori inventati per rendere leggibile il meccanismo. Immaginiamo un programma da un milione di azioni, un volume medio giornaliero precedente di 200 mila azioni e 100 milioni di azioni emesse. Il primo confronto è fra 100 mila azioni, pari al 10% del programma, e 50 mila, pari al 25% del volume: si prende il valore maggiore, 100 mila. Lo si confronta poi con l’1% delle azioni emesse, un milione, scegliendo il minore.

Il vecchio tetto sarebbe quindi 100 mila azioni al giorno; con la deroga potrebbe arrivare al milione del programma, dieci volte tanto. Questa moltiplicazione vale soltanto per gli input dell’esempio: non è una stima della crescita degli acquisti complessivi in Corea. Un programma diverso o un’altra liquidità di mercato produrrebbero un rapporto differente.

Tre numeri che non vanno confusi

La quantità autorizzata indica quanto può essere richiesto; l’ordine trasmesso esprime una decisione concreta della società; l’eseguito misura quante azioni sono state effettivamente acquistate e a quale prezzo. Anche un ordine ampio può essere eseguito soltanto in parte. Nessuno dei primi due passaggi basta, da solo, a misurare il denaro già arrivato ai venditori.

Per valutare l’effetto dell’intervento serviranno quindi le comunicazioni delle singole società sui programmi e sulle operazioni completate. Il provvedimento non consente di ricavare un volume aggregato certo di nuova domanda. Né autorizza a dedurre un prezzo minimo per l’indice: le decisioni degli altri investitori continuano a concorrere alla formazione delle quotazioni.

Il rischio di concentrazione rimane una domanda separata

Nel precedente approfondimento abbiamo esaminato la dipendenza del mercato coreano dai grandi produttori di semiconduttori. La misura odierna interviene su un’altra leva, la velocità potenziale dei riacquisti. Per chi segue il mercato, la verifica utile da domani sarà quanta capacità verrà utilizzata, da quali società e con quali eseguiti: un annuncio regolamentare e un flusso osservato restano informazioni diverse.