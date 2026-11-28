La Francia conserva il rating sovrano A+, ma S&P Global Ratings ha portato la prospettiva da stabile a negativa il 27 novembre 2026. Il segnale riguarda il rischio di un futuro declassamento: il voto sul merito di credito non è stato abbassato. Nello scenario pubblicato dall’agenzia, il deficit resta al 5,3% del PIL nel 2027 e la crescita degli interessi limita fortemente i risultati della correzione dei conti.

Il conto decisivo è questo: S&P stima che il disavanzo prima degli interessi scenda dal 2,8% del PIL nel 2026 al 2,2% nel 2027, mentre gli interessi salgono dal 2,7% al 3,1%. Dei 0,6 punti di miglioramento del primo saldo, 0,4 vengono così assorbiti dagli oneri finanziari: due terzi del progresso previsto. È un confronto fra stime annuali della stessa agenzia, non un taglio delle cedole o una perdita già subita dai possessori di titoli francesi.

Dal saldo primario al deficit: il passaggio che spiega l’allarme

Il saldo primario confronta entrate e spese pubbliche escludendo gli interessi. Usando i valori arrotondati di S&P, per il 2026 si ottiene un disavanzo complessivo del 5,5% del PIL sommando 2,8 e 2,7. Per il 2027, 2,2 più 3,1 dà il 5,3%. Il saldo finale migliora quindi di soli 0,2 punti, pur con una riduzione del disavanzo primario di 0,6 punti.

Il rapporto 0,4 diviso 0,6 equivale a circa il 66,7%. Il calcolo misura quanto dell’aggiustamento espresso in punti di PIL viene compensato dai maggiori interessi; non significa che ogni euro di risparmio pubblico venga materialmente destinato ai creditori. I denominatori annuali cambiano e il bilancio comprende molte entrate e uscite. Per la stessa ragione, sarebbe scorretto trasformare questi punti di PIL in un importo preciso senza specificare il PIL nominale usato.

Il 5% del governo e il 5,3% di S&P sono due scenari diversi

Nel comunicato del ministero dell’Economia francese del 27 novembre, Roland Lescure prende atto della decisione e sollecita un bilancio che riporti il deficit al 5% del PIL al massimo. È un obiettivo di politica economica, non il risultato di un esercizio già chiuso.

La distanza rispetto alla previsione dell’agenzia è di 0,3 punti percentuali. S&P la collega soprattutto a un’ipotesi di crescita reale per il 2027 dello 0,6%, inferiore all’1% su cui si basa il progetto governativo. Una crescita più debole rende più difficile raccogliere le entrate necessarie per raggiungere il saldo atteso. L’esito dipenderà anche dalle misure effettivamente approvate e applicate.

Il precedente approfondimento sul progetto di bilancio francese illustrava lo sforzo richiesto secondo BNP Paribas. La novità di questa decisione è il giudizio prospettico di S&P, accompagnato da una propria combinazione di crescita, saldo primario e interessi: le due analisi hanno fonti e ipotesi distinte e non vanno fuse in un’unica previsione.

Che cosa cambia per chi possiede obbligazioni francesi

Le OAT sono titoli del debito pubblico francese. L’Agence France Trésor descrive le OAT a tasso fisso come obbligazioni con cedole annuali e rimborso del capitale alla scadenza; prima di allora possono essere vendute sul mercato al prezzo disponibile. Il cambiamento dell’outlook, da solo, non riscrive queste condizioni contrattuali.

Un esempio ipotetico separa i due piani: un titolo con 10.000 euro di nominale e cedola fissa del 3% prevede 300 euro lordi annui. Se il prezzo di mercato passasse da 100 a 97 per 100 di nominale, il valore del capitale negoziato scenderebbe da 10.000 a 9.700 euro, mentre la cedola contrattuale resterebbe 300 euro. È una simulazione, non una quotazione di una OAT specifica né una previsione dell’effetto della decisione.

L’esempio esclude rateo maturato, commissioni e imposte. Chi vende può realizzare una perdita rispetto al prezzo pagato; chi mantiene il titolo resta esposto alla capacità dello Stato di rispettare i pagamenti. Il rating è una valutazione di quel rischio, non una garanzia sul capitale. Per un fondo obbligazionario, inoltre, conta l’insieme dei titoli detenuti: il risultato della quota non coincide con la cedola di una singola obbligazione.

Le condizioni che possono cambiare il prossimo giudizio

S&P indica due possibili percorsi: un declassamento se i grandi deficit non si riducessero in modo significativo nei prossimi due anni o se la crescita deludesse a lungo; un ritorno alla prospettiva stabile se saldo e crescita migliorassero abbastanza da stabilizzare o invertire la traiettoria del debito netto sul PIL. Non è una scadenza automatica per una nuova bocciatura.

La verifica utile passa quindi dal bilancio approvato alla sua esecuzione: andamento delle entrate, spese prima degli interessi e oneri finanziari. La decisione è stata diffusa venerdì sera, alle 22:11 italiane. Una chiusura obbligazionaria precedente all’annuncio non può essere presentata come reazione alla notizia: per misurarla serviranno scambi successivi, distinguendo il rischio francese dai movimenti generali dei tassi europei.