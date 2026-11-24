La fiducia consumatori USA sale a 103,3 punti a novembre, da 91,9 in ottobre, tornando ai livelli più alti da gennaio 2025. Il dato del Conference Board, diffuso il 24 novembre, cresce di 11,4 punti e segnala un miglioramento sia dei giudizi sulla situazione attuale sia delle aspettative. Dentro il rialzo, però, emerge una differenza utile per gli investitori: le valutazioni sul lavoro migliorano molto, mentre il saldo delle attese sul reddito familiare si riduce leggermente.

Il rapporto di novembre del Conference Board si basa sulle risposte raccolte dal 1° al 17 novembre. Questa finestra permette di leggere il dato come una fotografia della prima parte del mese. Non è una misurazione del sentiment alla data di pubblicazione e non incorpora le reazioni agli eventi successivi alla chiusura del sondaggio.

Un rialzo ampio, con due componenti diverse

L’indice della situazione presente, che riguarda condizioni economiche e mercato del lavoro attuali, aumenta di 13,7 punti a 132,8. Quello delle aspettative, riferito alle prospettive di reddito, attività e lavoro, sale di 9,9 punti a 83,6. Entrambe le componenti contribuiscono quindi al miglioramento del quadro, ma descrivono orizzonti differenti.

Il valore di 103,3 è espresso nella scala dell’indicatore, con base 1985 uguale a 100. Non significa che il 103,3% dei consumatori sia ottimista. Allo stesso modo, gli 11,4 punti di aumento non sono una crescita equivalente dei consumi o degli stipendi: misurano lo spostamento di un indice costruito dalle risposte delle famiglie.

Fergus McCormick, economista del Conference Board, indica la minore incertezza dopo le elezioni di metà mandato come una possibile spiegazione del recupero. È una lettura proposta dall’istituto, non una relazione causale dimostrata dal solo sondaggio. Il rapporto rileva un aumento della fiducia in tutte le fasce di età, con miglioramenti particolarmente marcati fra le famiglie a reddito più elevato.

Il calcolo sul lavoro: migliorano entrambi i lati del saldo

La quota di intervistati che considera i posti di lavoro abbondanti passa dal 26,2% al 30,8%. Quella che li giudica difficili da trovare scende dal 21,4% al 18,4%. Sottraendo la seconda quota dalla prima, il saldo passa da 4,8 a 12,4 punti percentuali: un miglioramento di 7,6 punti.

La scomposizione rende il dato più informativo. Dei 7,6 punti di recupero, 4,6 derivano dall’aumento delle risposte favorevoli e 3,0 dalla diminuzione di quelle sfavorevoli. Il segnale non dipende quindi soltanto dal ridursi del pessimismo: cresce anche la quota che vede molte opportunità. Sono comunque percezioni degli intervistati, non il numero di nuove assunzioni o una misura del tasso di disoccupazione.

Anche sulle prospettive occupazionali il pessimismo si attenua: il 18,1% prevede più posti disponibili e il 19,3% meno posti. Il saldo resta negativo per 1,2 punti percentuali. Il miglioramento delle aspettative sul lavoro è dunque consistente, ma non equivale ancora a una prevalenza delle risposte positive su quelle negative.

Il reddito è il punto da non perdere nel titolo positivo

Per i redditi attesi, il 18,4% degli intervistati prevede un aumento, quota invariata rispetto al mese precedente. Chi si aspetta una diminuzione sale invece dall’11,4% al 12,1%. Il saldo scende così da 7,0 a 6,3 punti percentuali: resta favorevole, ma peggiora di 0,7 punti.

Questo confronto distingue due passaggi economici spesso sovrapposti. Vedere più opportunità lavorative può migliorare la fiducia senza tradursi immediatamente nell’aspettativa di uno stipendio più alto per la propria famiglia. Inoltre, la quota di persone che prevede un aumento non dice di quanto salirà il reddito: dal sondaggio non si può ricavare un tasso di crescita salariale aggregato.

Per chi analizza società legate ai consumi, la conseguenza è concreta: il recupero dell’umore è un segnale favorevole da confrontare con la capacità di spesa, non una conferma già acquisita dei ricavi futuri. Per completare il quadro serviranno reddito disponibile, spesa effettiva e andamento dei prezzi, mantenendo separate intenzioni e transazioni realizzate.

Più progetti di acquisto, senza una previsione automatica sulle vendite

Il rapporto segnala un lieve miglioramento dei progetti di acquisto di auto e abitazioni e un aumento generalmente diffuso delle intenzioni di spesa per beni durevoli. Le prospettive dei servizi sono invece miste. Le aspettative medie d’inflazione a dodici mesi scendono per il secondo mese, ma restano al 5,7%: è un’opinione delle famiglie sui prezzi futuri, non l’inflazione misurata oggi.

Il dato va inoltre distinto dall’indagine dell’Università del Michigan già analizzata su TradingCenter. Si tratta di un’altra rilevazione, con questionario, scala e periodo propri. Accostare i livelli numerici dei due indici come se fossero misure intercambiabili produrrebbe un confronto scorretto; è più utile osservare la direzione e le componenti di ciascuna serie.

La lettura del nuovo rapporto è quindi selettiva: il lavoro sostiene il recupero della fiducia, ma le attese di reddito non accelerano insieme all’indice generale. Per valutare la solidità della domanda, gli investitori dovranno cercare conferme nei dati effettivi e nei conti delle imprese, senza trasformare il massimo da gennaio 2025 in una garanzia di maggiore spesa o di rialzo delle azioni.