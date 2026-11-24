Il debito Venezuela viene quantificato in 237,5 miliardi di dollari nel quadro macroeconomico pubblicato dal governo il 24 novembre 2026. Il documento può offrire una base ai negoziati di ristrutturazione, ma non equivale a un accordo con i creditori. Il dato più utile per chi segue le obbligazioni è la composizione dell’esposizione: sui 110,1 miliardi attribuiti agli eurobond, 45,9 miliardi sono interessi scaduti, pari al 41,7% del totale di quella categoria.

I numeri sono riportati nel resoconto Reuters sul nuovo quadro economico venezuelano, aggiornato alle 16:20 italiane. La ricostruzione che segue utilizza quei dati, senza presentare il documento governativo integrale come verificato direttamente. Il contributo dell’analisi è separare capitale, interessi e capacità futura di pagamento: tre grandezze che un titolo sul debito totale rischia di confondere.

Quasi 42 dollari ogni 100 di esposizione obbligazionaria sono interessi

La scomposizione si ottiene sottraendo i 45,9 miliardi di interessi arretrati dai 110,1 miliardi di debito in eurobond: il capitale implicito è quindi 64,2 miliardi di dollari. Dividendo invece gli interessi per il totale della categoria, 45,9 / 110,1 × 100, si ricava il 41,7%, arrotondato al 42% nel titolo. Sono elaborazioni redazionali sui valori riportati da Reuters, tutti espressi in dollari.

Questo significa che una parte molto consistente dell’esposizione accumulata deriva dal tempo trascorso senza pagamenti. Non significa che ogni singolo titolo abbia la stessa proporzione fra capitale e cedole scadute: scadenze, tassi e vicende contrattuali possono differire. Il rapporto descrive l’aggregato e non consente di ricostruire il credito spettante a uno specifico investitore.

Il trattamento degli interessi diventa perciò una domanda centrale del negoziato. Un’eventuale proposta potrebbe distinguere le componenti del credito, ma dal solo ammontare pubblicato non si può dedurre quale quota sarà riconosciuta, convertita in nuovi strumenti o pagata. Confondere il credito nominale con il denaro recuperabile porterebbe a una valutazione troppo ottimistica.

Gli eurobond coprono meno della metà del debito complessivo

Il secondo calcolo è 110,1 / 237,5 × 100: gli eurobond rappresentano circa il 46,4% del totale indicato. La differenza aritmetica è di 127,4 miliardi. In assenza di una ripartizione completa verificata, quel residuo non va attribuito interamente a una particolare classe di prestiti o creditori.

La distinzione conta perché la sostenibilità deve essere valutata sull’insieme degli impegni, mentre i diritti dipendono dai singoli strumenti. Una trattativa sui bond non esaurisce automaticamente il problema del debito pubblico. Reuters riferisce che il governo intende coinvolgere tutti i gruppi di creditori; questa intenzione non dimostra che esista già un consenso sulle condizioni.

La crescita prevista non è liquidità disponibile per rimborsare

Secondo il quadro descritto dall’agenzia, il rapporto debito/PIL era del 242% alla fine del 2025. Il governo prevede inoltre che il valore dell’economia più che raddoppi nei prossimi cinque anni, raggiungendo 200,9 miliardi di dollari. Sono riferimenti temporali e grandezze diverse: il rapporto storico non va aggiornato dividendo meccanicamente il debito annunciato oggi per un PIL futuro previsto.

Il PIL misura la produzione economica, non il saldo del conto del Tesoro. Per trasformare una maggiore attività in capacità di servizio del debito servono entrate effettivamente disponibili, tenendo conto della spesa pubblica e degli altri fabbisogni. Anche una previsione favorevole può quindi convivere con la necessità di allungare scadenze o ridurre gli impegni finanziari.

Il petrolio resta un elemento del quadro: Reuters riporta una previsione governativa di produzione a 2,9 milioni di barili al giorno entro il 2036. È un obiettivo, non un volume già raggiunto. Per i creditori conta inoltre quanto reddito resta dopo costi e investimenti: più barili non si traducono, nella stessa proporzione, in risorse liberamente utilizzabili per i rimborsi.

Che cosa manca per valutare un’obbligazione venezuelana

Per passare dal quadro macroeconomico alla valutazione di un titolo occorrono condizioni concrete: capitale riconosciuto, trattamento delle cedole arretrate, nuove scadenze, valuta e calendario dei pagamenti. A questi elementi si aggiunge il rischio che i flussi promessi non siano realizzati. Il valore di un pagamento lontano nel tempo è diverso da quello di un incasso immediato, anche quando l’importo nominale coincide.

Per un risparmiatore italiano già esposto, la notizia migliora la disponibilità di informazioni sul problema complessivo, ma non certifica un importo recuperabile per il proprio bond. La verifica decisiva riguarderà le condizioni applicabili alla specifica emissione e l’esito del negoziato. Il nuovo quadro rende più leggibile il punto di partenza; la distanza fra credito nominale e rimborso effettivo rimane da definire.